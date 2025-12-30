ये हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक ड्रोन! जानिए किस टेक्नोलॉजी से दुश्मन को मिनटों में कर देते हैं तबाह
Top 5 Drones: आधुनिक युद्ध की तस्वीर तेजी से बदल रही है. जहां पहले लड़ाई टैंकों और लड़ाकू विमानों पर निर्भर थी वहीं अब ड्रोन टेक्नोलॉजी युद्ध का सबसे घातक हथियार बनती जा रही है.
Top 5 Drones: आधुनिक युद्ध की तस्वीर तेजी से बदल रही है. जहां पहले लड़ाई टैंकों और लड़ाकू विमानों पर निर्भर थी वहीं अब ड्रोन टेक्नोलॉजी युद्ध का सबसे घातक हथियार बनती जा रही है. ये ड्रोन न सिर्फ दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में बड़ा हमला करने की क्षमता भी रखते हैं. आज हम आपको दुनिया के उन 5 सबसे खतरनाक ड्रोन के बारे में बता रहे हैं जिनकी ताकत से बड़े-बड़े देश भी सतर्क रहते हैं.
MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper को अमेरिका के सबसे घातक सैन्य ड्रोन में गिना जाता है. यह ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरने और घंटों तक दुश्मन इलाके में मंडराने में सक्षम है. इसमें हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे, थर्मल सेंसर और सटीक मिसाइल सिस्टम लगे होते हैं जिससे यह बिना पायलट के भी सटीक हमला कर सकता है. आतंकवाद विरोधी अभियानों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है.
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2 ने हाल के वर्षों में युद्ध रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है. यह ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है. इसकी खास बात है इसकी किफायती लागत और हाई-प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता, जिसने इसे कई देशों की पहली पसंद बना दिया है. ये तुर्किए का सबसे घातक हथियार है.
Wing Loong II
चीन का Wing Loong II ड्रोन अमेरिका के MQ-9 का सीधा मुकाबला माना जाता है. यह ड्रोन लंबी दूरी की निगरानी और भारी हथियार ले जाने में सक्षम है. इसमें एडवांस रडार सिस्टम और मल्टी-सेंसर टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे यह दिन और रात दोनों समय हमला कर सकता है.
Heron TP
Heron TP इजरायल का सबसे ताकतवर ड्रोन माना जाता है. यह ड्रोन बेहद ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन की निगरानी करता है और जरूरत पड़ने पर सटीक हमला भी कर सकता है. इसकी खासियत है इसकी लंबी उड़ान अवधि और रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग क्षमता.
Shahed-136
ईरान का Shahed-136 ड्रोन अपनी कम कीमत और आत्मघाती हमले की क्षमता के कारण चर्चा में रहा है. इसे दुश्मन के इलाके में भेजकर सीधे टारगेट से टकराया जाता है. इसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम पर भी भारी दबाव पड़ता है.
यह भी पढ़ें:
इन गलतियों से भी स्लो हो जाती है फोन की इंटरनेट स्पीड! ये है ठीक करने का सबसे आसान तरीका
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL