हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन गलतियों से भी स्लो हो जाती है फोन की इंटरनेट स्पीड! ये है ठीक करने का सबसे आसान तरीका

इन गलतियों से भी स्लो हो जाती है फोन की इंटरनेट स्पीड! ये है ठीक करने का सबसे आसान तरीका

Mobile Internet Speed: आज के समय में तेज इंटरनेट हर स्मार्टफोन यूजर की जरूरत बन चुका है. ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म सब कुछ इंटरनेट पर ही निर्भर है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Dec 2025 08:28 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mobile Internet Speed: आज के समय में तेज इंटरनेट हर स्मार्टफोन यूजर की जरूरत बन चुका है. ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म सब कुछ इंटरनेट पर ही निर्भर है. लेकिन कई बार अच्छा नेटवर्क होने के बावजूद फोन में इंटरनेट बहुत स्लो चलने लगता है. इसकी वजह हमेशा नेटवर्क प्रोवाइडर नहीं होता, बल्कि हमारी कुछ आम गलतियां भी होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते.

बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स बनते हैं बड़ी वजह

अक्सर हम कई ऐप्स खोलकर उन्हें बंद करना भूल जाते हैं. ये ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार डेटा इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे इंटरनेट स्पीड अपने आप कम हो जाती है. खासतौर पर सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज और ईमेल ऐप्स ज्यादा डेटा खपत करते हैं. समय-समय पर बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करना और अनावश्यक ऐप्स को हटाना स्पीड सुधारने में मदद करता है.

कैश और जंक फाइल्स भी करते हैं इंटरनेट को सुस्त

फोन में जमा कैश और जंक फाइल्स न सिर्फ स्टोरेज भरते हैं, बल्कि ब्राउज़र और ऐप्स की परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करते हैं. जब ये फाइल्स ज्यादा हो जाती हैं, तो वेब पेज लोड होने में ज्यादा समय लगता है. ऐसे में फोन की सेटिंग्स में जाकर कैश क्लियर करना और स्टोरेज को हल्का रखना जरूरी हो जाता है.

पुराने सॉफ्टवेयर और ऐप्स भी जिम्मेदार

कई यूजर्स लंबे समय तक फोन या ऐप्स को अपडेट नहीं करते. पुराने सॉफ्टवेयर में मौजूद बग्स और सिक्योरिटी खामियां इंटरनेट की स्पीड पर असर डाल सकती हैं. फोन का सिस्टम अपडेट और ऐप्स का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने से न सिर्फ स्पीड बेहतर होती है बल्कि फोन की कुल परफॉर्मेंस भी सुधरती है.

गलत नेटवर्क सेटिंग्स से भी पड़ता है असर

कई बार फोन में नेटवर्क मोड सही सेट नहीं होता जैसे 5G एरिया में रहते हुए भी फोन 4G या 3G पर अटका रहता है. इससे इंटरनेट स्लो महसूस होता है. नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर सही मोड चुनना और जरूरत पड़ने पर एयरप्लेन मोड ऑन-ऑफ करना भी नेटवर्क को रीफ्रेश कर सकता है.

VPN और थर्ड-पार्टी ऐप्स कर सकते हैं स्पीड कम

अगर आप VPN या किसी अनजान थर्ड-पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह इंटरनेट स्पीड को काफी हद तक कम कर सकता है. VPN डेटा को दूसरे सर्वर से घुमाकर भेजता है जिससे स्पीड घट जाती है. जरूरत न हो तो VPN बंद रखें और भरोसेमंद ऐप्स का ही इस्तेमाल करें.

इन तरीकों से मिलेगी बेहतर इंटरनेट स्पीड

फोन को समय-समय पर रीस्टार्ट करना, बैकग्राउंड ऐप्स बंद रखना, कैश क्लियर करना और नेटवर्क सेटिंग्स चेक करना ये छोटे-छोटे उपाय इंटरनेट स्पीड को काफी हद तक सुधार सकते हैं. थोड़ी सी समझदारी और सही सेटिंग्स से आप अपने फोन में तेज और स्मूद इंटरनेट का मजा फिर से ले सकते हैं.

Published at : 28 Dec 2025 08:28 AM (IST)
