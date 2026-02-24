हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन तरीकों से फिर काम ले सकते हैं अपनी पुरानी स्मार्टवॉच, मोटा खर्चा बच जाएगा

इन तरीकों से फिर काम ले सकते हैं अपनी पुरानी स्मार्टवॉच, मोटा खर्चा बच जाएगा

अपग्रेड करते ही लोग पुरानी स्मार्टवॉट को अलमारी में रख देते हैं. हालांकि, कुछ आसान तरीकों से इसे फिर से काम में लिया जा सकता है, जिससे पैसे की भी बचत होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 09:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पुराने स्मार्टफोन या स्मार्ट टीवी को रिपर्पज करना आसान है. इन्हें सिक्योरिटी कैमरा और सेकेंडरी डिस्प्ले जैसी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन स्मार्टवॉच को रीयूज करने पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते. अपग्रेड करते ही लोग अपनी पुरानी स्मार्टवॉच को अलमारी में रख देते हैं और फिर यह यहीं रखे-रखे खराब होने लगती है. आज हम आपको बताएंगे कि अलमारी में पड़ी अपनी स्मार्टवॉच को आप किन-किन तरीकों से काम में ले सकते हैं.

डेस्क क्लॉक या अलार्म बनाएं

स्मार्टवॉच को समय देखने के लिए ही बनाया गया था और आप इसी तरीके से इसे काम में ले सकते हैं. अगर इसकी बैटरी पूरे दिन नहीं चलती है तो आप इसे चार्जिंग डॉक पर रखकर डेस्क क्लॉक या अलार्म के तौर पर यूज कर सकते हैं. इसमें आपको बैटरी डाउन होने की भी टेंशन नहीं रहेगी और नई क्लॉक के लिए भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा.

फोटोग्राफी में आएगी काम

अगर आपको फोटो लेने का शौक है तो आप पुरानी स्मार्टवॉच को ब्लूटूथ शटर के तौर पर यूज कर सकते हैं. गूगल, सैमसंग और वनप्लस समेत कई कंपनियों की स्मार्टवॉच में ऐसे फीचर होते हैं, जो डायरेक्ट कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें आपको लाइव प्रीव्यू भी दिख जाता है तो अगर आप रियर कैमरा से फोटो ले रहे हैं तो यह काम भी आसान हो जाता है.

चाइल्ड मॉनिटर

अगर आप अपने बच्चे को मॉनिटर करना चाहते हैं तो पुरानी स्मार्टवॉच खूब काम आ सकती है. जब बच्चे बाहर खेलने जा रहे हों या किसी गार्डन में घूम रहे हों तो उन्हें पुरानी स्मार्टवॉच दे दें. इसमें सिम इन्सर्ट करने पर यह कॉलिंग और मैसेजेज जैसे बेसिक फीचर्स को भी सपोर्ट करेगी.

एक्सरसाइज के लिए परफेक्ट कंपैनियन

अगर आप जॉगिंग या एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो फोन को साथ ले जाने की जगह पुरानी स्मार्टवॉच को फिटनेस ट्रैकर के तौर पर यूज कर सकते हैं. इससे आपको नोटिफिकेशन का झंझट भी नहीं झेलना पडे़गा और स्टेप काउंटिंग जैसे जरूरी काम भी हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें-

Galaxy S26 Ultra के इस फीचर की होने लगी वाह-वाह, कॉपी होना पक्का है, तैयारी में जुटीं चाइनीज कंपनियां

Published at : 24 Feb 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Smartwatch Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इन तरीकों से फिर काम ले सकते हैं अपनी पुरानी स्मार्टवॉच, मोटा खर्चा बच जाएगा
इन तरीकों से फिर काम ले सकते हैं अपनी पुरानी स्मार्टवॉच, मोटा खर्चा बच जाएगा
टेक्नोलॉजी
पासवर्ड में कर दी ये छोटी सी चालाकी तो हैकर्स हो जाएंगे फेल! जानिए Digital Password बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका
पासवर्ड में कर दी ये छोटी सी चालाकी तो हैकर्स हो जाएंगे फेल! जानिए Digital Password बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री को तैयार Nvidia, इसी साल लॉन्च करेगी पहला डिवाइस, ऐप्पल को टक्कर देने पर नजर
लैपटॉप सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री को तैयार Nvidia, इसी साल लॉन्च करेगी पहला डिवाइस, ऐप्पल को टक्कर देने पर नजर
टेक्नोलॉजी
WhatsApp का बड़ा धमाका! अब मैसेज होंगे ऑटो-शेड्यूल और स्पॉइलर फीचर से छिपेगा सीक्रेट कंटेंट, iOS यूजर्स के लिए क्या बदलने वाला है?
WhatsApp का बड़ा धमाका! अब मैसेज होंगे ऑटो-शेड्यूल और स्पॉइलर फीचर से छिपेगा सीक्रेट कंटेंट, iOS यूजर्स के लिए क्या बदलने वाला है?
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे पर चश्मदीद का चौंकाने वाला खुलासा! | Chatra | ABP News
Jharkhand Plane Crash: चश्मदीदों ने बताई एयर एंबुलेंस हादसे की आंखों देखी | Chatra | Air Ambulance
Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आधी रात काली गाड़ी में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को ले जाया गया अस्पताल, दाहिनी आंख में लगा इंजेक्शन
आधी रात काली गाड़ी में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को ले जाया गया अस्पताल, दाहिनी आंख में लगा इंजेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
क्रिकेट
IND vs ZIM: टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
टीम इंडिया में बड़ा बदलाव? सुनील गावस्कर ने इस दिग्गज को तुरंत प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी सलाह
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
हेल्थ
How Dialysis Machine Works: कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
यूटिलिटी
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget