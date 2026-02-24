इन तरीकों से फिर काम ले सकते हैं अपनी पुरानी स्मार्टवॉच, मोटा खर्चा बच जाएगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पुराने स्मार्टफोन या स्मार्ट टीवी को रिपर्पज करना आसान है. इन्हें सिक्योरिटी कैमरा और सेकेंडरी डिस्प्ले जैसी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन स्मार्टवॉच को रीयूज करने पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते. अपग्रेड करते ही लोग अपनी पुरानी स्मार्टवॉच को अलमारी में रख देते हैं और फिर यह यहीं रखे-रखे खराब होने लगती है. आज हम आपको बताएंगे कि अलमारी में पड़ी अपनी स्मार्टवॉच को आप किन-किन तरीकों से काम में ले सकते हैं.

डेस्क क्लॉक या अलार्म बनाएं

स्मार्टवॉच को समय देखने के लिए ही बनाया गया था और आप इसी तरीके से इसे काम में ले सकते हैं. अगर इसकी बैटरी पूरे दिन नहीं चलती है तो आप इसे चार्जिंग डॉक पर रखकर डेस्क क्लॉक या अलार्म के तौर पर यूज कर सकते हैं. इसमें आपको बैटरी डाउन होने की भी टेंशन नहीं रहेगी और नई क्लॉक के लिए भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा.

फोटोग्राफी में आएगी काम

अगर आपको फोटो लेने का शौक है तो आप पुरानी स्मार्टवॉच को ब्लूटूथ शटर के तौर पर यूज कर सकते हैं. गूगल, सैमसंग और वनप्लस समेत कई कंपनियों की स्मार्टवॉच में ऐसे फीचर होते हैं, जो डायरेक्ट कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें आपको लाइव प्रीव्यू भी दिख जाता है तो अगर आप रियर कैमरा से फोटो ले रहे हैं तो यह काम भी आसान हो जाता है.

चाइल्ड मॉनिटर

अगर आप अपने बच्चे को मॉनिटर करना चाहते हैं तो पुरानी स्मार्टवॉच खूब काम आ सकती है. जब बच्चे बाहर खेलने जा रहे हों या किसी गार्डन में घूम रहे हों तो उन्हें पुरानी स्मार्टवॉच दे दें. इसमें सिम इन्सर्ट करने पर यह कॉलिंग और मैसेजेज जैसे बेसिक फीचर्स को भी सपोर्ट करेगी.

एक्सरसाइज के लिए परफेक्ट कंपैनियन

अगर आप जॉगिंग या एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं तो फोन को साथ ले जाने की जगह पुरानी स्मार्टवॉच को फिटनेस ट्रैकर के तौर पर यूज कर सकते हैं. इससे आपको नोटिफिकेशन का झंझट भी नहीं झेलना पडे़गा और स्टेप काउंटिंग जैसे जरूरी काम भी हो जाएंगे.

