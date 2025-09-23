बेकार नहीं होता पुराना स्मार्टफोन, ऐसे करेंगे यूज तो खूब काम आएगा, जानें जबरदस्त तरीके

नया फोन लेने पर अधिकतर लोग पुराना फोन बेच देते हैं या एक्सचेंज कर लेते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो पुराना फोन संभालकर अलमारी में रख देते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि पुराना फोन कभी बेकार नहीं होता. इस फोन को स्मार्ट तरीके से यूज कर आप नए डिवाइस पर खर्च होने वाले पैसे बचा सकते हैं. आपका पुराना फोन सीसीटीवी कैमरे से लेकर स्मार्ट होम कंट्रोलर तक बन सकता है. आइए जानते हैं कि पुराने फोन को किन-किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है.

CCTV कैमरा की तरह करें यूज

आप चाहें तो पुराने फोन को सीसीटीवी कैमरा की तरह यूज कर सकते हैं. इसके लिए कुछ ऐप्स का सहारा लिया जा सकता है. इन ऐप्स और पुराने फोन की मदद से आप ऑफिस में बैठे या सफर करते समय घर पर निगरानी रख सकते हैं. इस तरह आप नए सीसीटीवी कैमरा सिस्टम खरीदने के पैसे बचा सकते हैं.

स्मार्ट होम को करें कंट्रोल

आजकल हर डिवाइस स्मार्ट होता जा रहा है. स्मार्ट बल्ब और प्लग जैसे दूसरे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए आप पुराना स्मार्टपोन यूज कर सकते हैं. इसका फायदा यह होगा कि आपको अपने फोन में ढेरों ऐप्स नहीं रखनी पड़ेंगी. आपके बाहर होने पर घर के दूसरे लोग भी उससे डिवाइस कंट्रोल कर सकेंगे.

एंटरटेनमेंट डिवाइस

अगर आपके घर में बच्चे हैं तो पुराना स्मार्टफोन को भूलकर भी बेकार न समझें. इसे वाई-फाई से कनेक्ट कर बच्चे इंटरनेट की मदद से अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोज या म्यूजिक का लुत्फ भी उठा सकते हैं.

हॉटस्पॉट के तौर पर करें इस्तेमाल

सफर की बात हो या घर की, पुराना फोन वाई-फाई हॉटस्पॉट के तौर पर भी काम लिया जा सकता है. इसके बाकी उपयोग देखें तो इसे सेकेंडरी डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑफिस के काम से लेकर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग आदि के लिए इस फोन को यूज किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

Best Smartphones Under 10K: सेल में खरीदें मोटोरोला, पोको और लावा समेत कई कंपनियों के ये फोन्स, मिलेंगे धांसू फीचर्स