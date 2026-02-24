हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGalaxy S26 Ultra के इस फीचर की होने लगी वाह-वाह, कॉपी होना पक्का है, तैयारी में जुटीं चाइनीज कंपनियां

Galaxy S26 Ultra के इस फीचर की होने लगी वाह-वाह, कॉपी होना पक्का है, तैयारी में जुटीं चाइनीज कंपनियां

Galaxy S26 Ultra में मिलने वाले प्राइवेसी डिस्प्ले जैसा फीचर अब चाइनीज फोन में भी देखने को मिलेगा. कई चाइनीज कंपनियां इसके लिए 'स्पाई स्क्रीन' टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 07:38 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग के Galaxy S26 Ultra में एक खास फीचर मिलने वाला है, जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, सैमसंग ने प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने की जरूरत को खत्म करते हुए S26 Ultra में प्राइवेसी डिस्प्ले दिया है. यह व्यूइंग एंगल को नैरो कर आसपास बैठे लोगों के लिए स्क्रीन डार्क कर देता है, जिससे वो ये नहीं देख पाएंगे कि यूजर स्क्रीन पर क्या देख रहा है. प्राइवेसी के लिए इस फीचर को बहुत जरूरी माना जा रहा है. अब जानकारी आ रही है कि चाइनीज कंपनियां भी अपने फोन में यह फीचर देने की तैयारी कर रही हैं.

टेक्नोलॉजी तैयार कर रही हैं चाइनीज कंपनियां

चाइनीज सोशल मीडिया पर आई एक लीक के मुताबिक, सितंबर के आसपास लॉन्च होने वाले चाइनीज कंपनियों के फ्लैगशिप मॉडल में प्राइवेसी-डिस्प्ले जैसी कैपेबिलिटी वाला फीचर मिल सकता है. इसके लिए चाइनीज कंपनियां एक नई 'स्पाई स्क्रीन' टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रही है. पोस्ट में लिखा गया है कि यह फीचर हार्डवेयर लेवल पर काम करेगा. यानी S26 Ultra की तरह इन फोन में भी एक खास एंगल के बाद स्क्रीन पूरी तरह डार्क दिखेगी. बता दें कि सैमसंग ने इस फीचर के लिए फ्लेक्स मैजिक पिक्सल नाम के नए OLED पैनल को यूज किया है.

सितंबर के आसपास चाइनीज कंपनियां कौन-से मॉडल लाएंगी?

सितंबर में अभी काफी समय बाकी है और कंपनियों का लॉन्च शेड्यूल भी नहीं आया है. फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर के आसपास Xiaomi 18 और vivo x500 सीरीज लॉन्च हो सकती है. इनके अलावा OnePlus 16, Honor Magic 10 series, iQOO 16 और Oppo Find X10 सीरीज के भी एंट्री करने के आसार हैं. अब यह देखना बाकी है कि इनमें से किन मॉडल में नई 'स्पाई स्क्रीन' टेक्नोलॉजी को यूज कर प्राइवेसी डिस्प्ले जैसा फीचर दिया जाता है.

ऐप्पल भी सैमसंग से लेगी टेक्नोलॉजी

ऐप्पल भी सैमसंग से प्राइवेसी डिस्प्ले वाली टेक्नोलॉजी लेगी. हालांकि, इसका इस्तेमाल आईफोन में न होकर मैकबुक के लिए किया जाएगा. प्राइवेसी डिस्प्ले वाला मैकबुक 2029 में लॉन्च होने की उम्मीद है.

iPhone 17 Pro Max के मुकाबले इन मामलों में आगे होगा Galaxy S26 Ultra, ऐप्पल के पास नहीं है इन फीचर्स का जवाब

Published at : 24 Feb 2026 07:38 AM (IST)
Samsung TECH NEWS Galaxy S26 Ultra Privacy Display
