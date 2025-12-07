आ गया दुनिया का पहला ऑल-इन-वन स्मार्टफोन, खुद करेगा सारे काम, फीचर्स जानकर दंग रह जाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Nubia M153: चीन ने फिर से टेक दुनिया को झटका दिया है. इस बार एक ऐसा स्मार्टफोन पेश किया गया है जो सिर्फ फोन नहीं, बल्कि आपके लिए काम करने वाला पूरा डिजिटल एजेंट है. यह आपके बोलने पर न सिर्फ सुनता और समझता है, बल्कि खुद ऐप खोलता है, पेमेंट करता है, होटल बुक करता है और जरूरत पड़ने पर दूसरे रोबोट्स से भी बात करता है. यह दुनिया का पहला फुली एजेंटिक AI स्मार्टफोन है जिसका नाम है Nubia M153. इसे ZTE और ByteDance (TikTok की पेरेंट कंपनी) ने मिलकर बनाया है.

कैसे करता है ये फोन आपका हर काम?

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में ByteDance का Doubao AI पूरे सिस्टम में गहराई से इंटीग्रेटेड है. यह कोई साधारण वॉयस असिस्टेंट नहीं यह आपकी स्क्रीन देख सकता है, ऐप्स खोल सकता है, टाइप कर सकता है, क्लिक कर सकता है और लंबे-लंबे टास्क भी खुद से पूरा कर सकता है. आप बस बोलें, “मुझे होटल चाहिए” या “मुझे ड्रिंक चाहिए”, और फोन खुद तय करेगा कि कौन-सा ऐप खोलना है और कैसे काम पूरा करना है.

टेक एनालिस्ट टेलर ओगन ने एक वीडियो में दिखाया कि उन्होंने फोन से कहा, “मुझे अस्पताल में किसी को लाइन में लगाना है.” फोन ने खुद सही ऐप खोला, लोकेशन भरी, कीमत डाली और काम पूरा कर दिया बिना यूज़र को ये पता चले कि कौन-सा ऐप चल रहा है.

रोबोट टैक्सी बुलाना भी हो गया आसान

उन्होंने कहा—“मुझे रोबोट टैक्सी चाहिए.” फोन ने उनकी लोकेशन चेक की, सही कंपनी का ऐप खोला और टैक्सी बुक कर दी. बाद में जब उन्होंने कहा—“ड्रॉप लोकेशन बदल दो,” तो फोन ने खुद ऐप में जाकर लोकेशन बदल दी और ड्राइवर को सूचना भी भेज दी.

फोन में हैं दो AI दिमाग!

Nubia M153 दो तरह के AI से चलता है:

Doubao AI, जो सोचकर तय करता है कि क्या करना है. Nebula-GUI, जो स्क्रीन पर क्लिक, टाइप और ऐप कंट्रोल संभालता है. इससे न सिर्फ प्राइवेसी बेहतर होती है बल्कि काम भी तेज़ी से होता है. इसमें नया Snapdragon 8 Elite चिप और 16GB RAM दी गई है जो इसे और भी पावरफुल बनाते हैं. यह फोन सच में स्मार्टफोन्स के भविष्य की दिशा बदलने वाला है और यही वजह है कि सैमसंग और एप्पल दोनों के लिए ये बड़ा सिरदर्द बन सकता है.

कैसे हैं फीचर्स

Nubia M153 को कंपनी ने एक खास लिमिटेड एडिशन मॉडल के रूप में पेश किया है. इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का LTPO AMOLED पैनल लगाया गया है, जो 144Hz के स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देता है. इसके पिछले हिस्से में तीन कैमरों का सेटअप मौजूद है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस शामिल है. इसके साथ 50 मेगापिक्सल का OIS सपोर्ट वाला टेलीफोटो सेंसर दिया गया है जो 2.5X ऑप्टिकल जूम प्रदान करता है. तीसरा कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है जिसे वाइड-एंगल शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फ्रंट की तरफ भी सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50 मेगापिक्सल का हाई-रेजोल्यूशन कैमरा दिया गया है.

परफॉर्मेंस के लिए इसमें 16GB रैम के साथ Snapdragon 8 Elite चिपसेट लगाया गया है जो हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग को आसानी से संभाल सकता है. पावर बैकअप के लिए फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जिसे 90W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा 15W वायरलेस चार्जिंग की सुविधा इसे और भी प्रीमियम बनाती है.

Samsung Galaxy S25 Ultra को मिलेगी टक्कर

ये नया फोन सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप को कड़ी टक्कर देगा. सैमसंग के इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.9 इंच की QHD+ Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिलती है जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इसमें क्वालकॉम का पावरफुल Snapdragon 8 Elite चिपसेट है, जिसे 12GB रैम से पेयर किया गया है.

फोटो और वीडियो के लिए यह फोन जबरदस्त कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हुआ था. इसके रियर में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 10MP का एडिशनल 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है. इसके फ्रंटमें 12MP का सेंसर दिया गया है. इस फोन मे 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

