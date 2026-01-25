हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro सीरीज जल्द मचाएगी तहलका! Pro Max में मिलने वाला है ऐसा फीचर जो पहले कभी नहीं देखा

iPhone 18 Pro सीरीज जल्द मचाएगी तहलका! Pro Max में मिलने वाला है ऐसा फीचर जो पहले कभी नहीं देखा

Apple iPhone 18 Series: Apple अपने अगली पीढ़ी के iPhone लॉन्च की तैयारी में जुट चुका है. अभी लॉन्च में समय है लेकिन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर इंटरनेट पर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Jan 2026 01:48 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple iPhone 18 Series: Apple अपने अगली पीढ़ी के iPhone लॉन्च की तैयारी में जुट चुका है. अभी लॉन्च में समय है लेकिन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर इंटरनेट पर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं. लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये नए iPhone सितंबर में पेश किए जा सकते हैं. खास बात यह है कि इस बार Apple, iPhone 18 Pro सीरीज के साथ अपना पहला फोल्डेबल iPhone भी लॉन्च कर सकता है जबकि रेगुलर iPhone 18 को अगले साल के लिए टाला जा सकता है.

हर साल की तरह इस बार भी Pro मॉडल्स में कई बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, AI फीचर्स और बैटरी लगभग हर सेक्शन में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. हालांकि Apple ने अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं किया है लेकिन लीक से काफी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

iPhone 18 Pro में मिलने वाला नया डिस्प्ले अपग्रेड

रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 Pro और Pro Max में नया LTPO Plus AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. यह पैनल न सिर्फ स्मूद परफॉर्मेंस देगा बल्कि बैटरी खपत को भी कम करने में मदद करेगा. बताया जा रहा है कि डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट जरूरत के हिसाब से 1Hz तक नीचे आ सकेगा जिससे फोन हल्के कामों के दौरान कम पावर खर्च करेगा. इसका सीधा फायदा यूजर्स को लंबी बैटरी लाइफ के रूप में मिल सकता है.

iPhone 18 Pro का डिजाइन होगा पहले से ज्यादा क्लीन

डिजाइन के मामले में iPhone 18 Pro सीरीज में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. लीक्स के मुताबिक, Apple फेस ID सेंसर को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट कर सकता है, जिससे फोन का फ्रंट पहले से ज्यादा साफ और प्रीमियम लगेगा. Dynamic Island का साइज भी छोटा हो सकता है. वहीं बैक पैनल को लेकर कहा जा रहा है कि Apple एक यूनिफॉर्म फिनिश पर काम कर रहा है जिससे पिछली जेनरेशन वाला टू-टोन लुक हट सकता है.

कैमरा सेगमेंट में भी मिलेंगे खास सुधार

कैमरा अपग्रेड iPhone 18 Pro सीरीज़ का बड़ा हाइलाइट हो सकता है. हालांकि सटीक डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं लेकिन लीक्स में बेहतर सेंसर और एडवांस ज़ूम टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, Pro Max वेरिएंट में एक्सक्लूसिव कैमरा फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा, लो-लाइट फोटोग्राफी और इमेज प्रोसेसिंग में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.

iPhone 18 Pro की परफॉर्मेंस होगी बेहद दमदार

परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 18 Pro और Pro Max में नया A20 Pro चिपसेट मिलने की उम्मीद है जिसे 2nm टेक्नोलॉजी पर बनाया जा सकता है. इससे फोन न सिर्फ तेज़ होगा बल्कि ज्यादा पावर-एफिशिएंट भी बनेगा. रिपोर्ट्स यह भी इशारा कर रही हैं कि RAM को CPU और GPU के साथ एक ही यूनिट में इंटीग्रेट किया जा सकता है जिससे स्पीड और थर्मल मैनेजमेंट दोनों बेहतर होंगे.

iPhone 18 Pro लॉन्च टाइमलाइन

अब बात लॉन्च की करें तो ज्यादातर रिपोर्ट्स मानती हैं कि iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Fold को सितंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. यह Apple के पुराने लॉन्च पैटर्न से मेल खाता है. वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 को 2027 की शुरुआत में पेश किए जाने की चर्चा भी चल रही है हालांकि इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है.

iPhone 18 Pro के नए कलर ऑप्शंस

इस बार Apple iPhone 18 Pro के कलर ऑप्शंस में भी बड़ा बदलाव कर सकता है. लीक्स के मुताबिक, कंपनी पर्पल और बरगंडी जैसे नए और बोल्ड कलर्स की टेस्टिंग कर रही है. अगर ऐसा होता है तो यह Pro सीरीज़ के लिए एक फ्रेश लुक होगा, क्योंकि अब तक Pro मॉडल्स में ज्यादातर सॉफ्ट और न्यूट्रल कलर्स ही देखने को मिलते रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

iPhone बंद होने के बाद भी आपकी लोकेशन कैसे बताता रहता है? चोर भी नहीं बच पाएंगे, जानें कैसे करता है काम

Published at : 25 Jan 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Apple IPhone 18 Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

Noida Yuvraj Case Update: रेस्क्यू सिस्टम पर सवाल, सोशल मीडिया पर नया वीडियो आया सामने |ABPLIVE
Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
हेल्थ
High Sugar Fruits: सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
यूटिलिटी
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget