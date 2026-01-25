iPhone 18 Pro सीरीज जल्द मचाएगी तहलका! Pro Max में मिलने वाला है ऐसा फीचर जो पहले कभी नहीं देखा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple iPhone 18 Series: Apple अपने अगली पीढ़ी के iPhone लॉन्च की तैयारी में जुट चुका है. अभी लॉन्च में समय है लेकिन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर इंटरनेट पर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं. लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये नए iPhone सितंबर में पेश किए जा सकते हैं. खास बात यह है कि इस बार Apple, iPhone 18 Pro सीरीज के साथ अपना पहला फोल्डेबल iPhone भी लॉन्च कर सकता है जबकि रेगुलर iPhone 18 को अगले साल के लिए टाला जा सकता है.

हर साल की तरह इस बार भी Pro मॉडल्स में कई बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, AI फीचर्स और बैटरी लगभग हर सेक्शन में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. हालांकि Apple ने अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं किया है लेकिन लीक से काफी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

iPhone 18 Pro में मिलने वाला नया डिस्प्ले अपग्रेड

रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 Pro और Pro Max में नया LTPO Plus AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. यह पैनल न सिर्फ स्मूद परफॉर्मेंस देगा बल्कि बैटरी खपत को भी कम करने में मदद करेगा. बताया जा रहा है कि डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट जरूरत के हिसाब से 1Hz तक नीचे आ सकेगा जिससे फोन हल्के कामों के दौरान कम पावर खर्च करेगा. इसका सीधा फायदा यूजर्स को लंबी बैटरी लाइफ के रूप में मिल सकता है.

iPhone 18 Pro का डिजाइन होगा पहले से ज्यादा क्लीन

डिजाइन के मामले में iPhone 18 Pro सीरीज में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. लीक्स के मुताबिक, Apple फेस ID सेंसर को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट कर सकता है, जिससे फोन का फ्रंट पहले से ज्यादा साफ और प्रीमियम लगेगा. Dynamic Island का साइज भी छोटा हो सकता है. वहीं बैक पैनल को लेकर कहा जा रहा है कि Apple एक यूनिफॉर्म फिनिश पर काम कर रहा है जिससे पिछली जेनरेशन वाला टू-टोन लुक हट सकता है.

कैमरा सेगमेंट में भी मिलेंगे खास सुधार

कैमरा अपग्रेड iPhone 18 Pro सीरीज़ का बड़ा हाइलाइट हो सकता है. हालांकि सटीक डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं लेकिन लीक्स में बेहतर सेंसर और एडवांस ज़ूम टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, Pro Max वेरिएंट में एक्सक्लूसिव कैमरा फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा, लो-लाइट फोटोग्राफी और इमेज प्रोसेसिंग में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.

iPhone 18 Pro की परफॉर्मेंस होगी बेहद दमदार

परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 18 Pro और Pro Max में नया A20 Pro चिपसेट मिलने की उम्मीद है जिसे 2nm टेक्नोलॉजी पर बनाया जा सकता है. इससे फोन न सिर्फ तेज़ होगा बल्कि ज्यादा पावर-एफिशिएंट भी बनेगा. रिपोर्ट्स यह भी इशारा कर रही हैं कि RAM को CPU और GPU के साथ एक ही यूनिट में इंटीग्रेट किया जा सकता है जिससे स्पीड और थर्मल मैनेजमेंट दोनों बेहतर होंगे.

iPhone 18 Pro लॉन्च टाइमलाइन

अब बात लॉन्च की करें तो ज्यादातर रिपोर्ट्स मानती हैं कि iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Fold को सितंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. यह Apple के पुराने लॉन्च पैटर्न से मेल खाता है. वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 को 2027 की शुरुआत में पेश किए जाने की चर्चा भी चल रही है हालांकि इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है.

iPhone 18 Pro के नए कलर ऑप्शंस

इस बार Apple iPhone 18 Pro के कलर ऑप्शंस में भी बड़ा बदलाव कर सकता है. लीक्स के मुताबिक, कंपनी पर्पल और बरगंडी जैसे नए और बोल्ड कलर्स की टेस्टिंग कर रही है. अगर ऐसा होता है तो यह Pro सीरीज़ के लिए एक फ्रेश लुक होगा, क्योंकि अब तक Pro मॉडल्स में ज्यादातर सॉफ्ट और न्यूट्रल कलर्स ही देखने को मिलते रहे हैं.

