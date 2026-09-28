सरकार ने बदल दिए मोबाइल रिचार्ज के नियम! Jio, Airtel और Vi यूजर्स पर क्या होगा असर?

मोबाइल रिचार्ज को लेकर टेलीकॉम यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव हुआ है. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने प्रीपेड यूजर्स के लिए नए नियम लागू किए हैं जिनका मकसद ऐसे ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन देना है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत कम या बिल्कुल नहीं होती है. नए नियमों का असर Jio, Airtel और Vodafone Idea (Vi) जैसे बड़े ऑपरेटरों के रिचार्ज प्लान पर पड़ेगा.

नए नियमों के तहत अगर कोई टेलीकॉम कंपनी 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाला ऐसा प्लान देती है जिसमें कॉलिंग, SMS और डेटा तीनों शामिल हैं तो उसे उसी पीरियड के लिए Voice और SMS-only ऑप्शन भी देना होगा. इन प्लान में मोबाइल डेटा शामिल नहीं होगा और इसकी कीमत संबंधित बंडल प्लान से कम रखनी होगी.

इस बदलाव से खास तौर पर उन यूजर्स को फायदा हो सकता है जो अपने फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉल करने और SMS भेजने के लिए करते हैं. ऐसे ग्राहकों को अब अनचाहे डेटा के लिए एक्सट्रा पेमेंट करने के बजाय सिर्फ जरूरत की सर्विसेज वाला ऑप्शन मिल सकेगा.

हर महीने एक ही तारीख पर रिचार्ज की सुविधा

TRAI के नए नियमों में मासिक रिन्यूअल का ऑप्शन भी शामिल है. टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक ऐसा Voice और SMS-only प्लान देना होगा जिसे हर महीने उसी तारीख को दोबारा रिन्यू किया जा सके. अगर किसी महीने वह तारीख मौजूद नहीं है तो प्लान महीने के आखिरी दिन रिन्यू किया जा सकेगा. इसका मतलब है कि यूजर्स को 28 दिन वाले चक्कर के कारण साल में बार-बार रिचार्ज कराने की परेशानी से अलग एक ज्यादा सीधा मासिक ऑप्शन मिल सकता है.

30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान पर भी जोर

नए नियमों के तहत 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज विकल्प को भी जगह दी गई है. मौजूदा 28-दिन वाले प्लान के कारण एक साल में 12 महीनों के मुकाबले 13 रिचार्ज करने की कंडिशन बन सकती है. 30 दिन की वैलिडिटी वाला ऑप्शन इस गणना को ज्यादा सरल बनाता है.

हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि Jio, Airtel या Vi के सभी मौजूदा 28-दिन वाले प्लान तुरंत 30 दिन के हो जाएंगे. कंपनियों को नए नियमों के मुताबिक आवश्यक ऑप्शन उपलब्ध कराने होंगे और वे अपने प्लान का ढांचा खुद तय कर सकती हैं.

लंबी वैलिडिटी वाला Voice-SMS प्लान भी जरूरी

TRAI ने सिर्फ छोटे रिचार्ज तक ही बदलाव सीमित नहीं रखा है. अगर कोई ऑपरेटर लंबी वैलिडिटी वाला डेटा-बंडल प्लान उपलब्ध कराता है तो उसे संबंधित लंबी अवधि वाला Voice और SMS-only ऑप्शन भी देना होगा.

TRAI ने इन बदलावों के पीछे यह वजह बताई है कि बाजार में Voice और SMS-only Special Tariff Vouchers (STVs) के ऑप्शन सीमित थे और इनमें से कई लंबी वैलिडिटी वाले थे. नए नियमों का मकसद कम डेटा इस्तेमाल करने वाले और कम बजट वाले ग्राहकों के लिए ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध कराना है.

Jio, Airtel और Vi यूजर्स को क्या करना होगा?

यूजर्स को फिलहाल किसी अलग प्रक्रिया की जरूरत नहीं है. कंपनियों को अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो को नए नियमों के अनुरूप बदलना होगा. इसलिए आने वाले समय में Jio, Airtel और Vi के ऐप और वेबसाइट पर नए Voice-SMS-only तथा 30-दिन वाले विकल्प दिखाई दे सकते हैं. इन प्लान की अलग-अलग कीमत और फायदे संबंधित कंपनी तय करेगी, इसलिए नया ऑप्शन उपलब्ध होने पर प्लान की डिटेल जरूर जांचना बेहतर होगा.

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