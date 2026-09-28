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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसरकार ने बदल दिए मोबाइल रिचार्ज के नियम! Jio, Airtel और Vi यूजर्स पर क्या होगा असर?

सरकार ने बदल दिए मोबाइल रिचार्ज के नियम! Jio, Airtel और Vi यूजर्स पर क्या होगा असर?

मोबाइल रिचार्ज से जुड़े नियमों में बदलाव का असर Jio, Airtel और Vi यूजर्स पर पड़ सकता है. जानें नए नियम क्या हैं और रिचार्ज करते समय ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Sep 2026 01:35 PM (IST)
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मोबाइल रिचार्ज को लेकर टेलीकॉम यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव हुआ है. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने प्रीपेड यूजर्स के लिए नए नियम लागू किए हैं जिनका मकसद ऐसे ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन देना है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत कम या बिल्कुल नहीं होती है. नए नियमों का असर Jio, Airtel और Vodafone Idea (Vi) जैसे बड़े ऑपरेटरों के रिचार्ज प्लान पर पड़ेगा.

नए नियमों के तहत अगर कोई टेलीकॉम कंपनी 30 दिन या उससे कम वैलिडिटी वाला ऐसा प्लान देती है जिसमें कॉलिंग, SMS और डेटा तीनों शामिल हैं तो उसे उसी पीरियड के लिए Voice और SMS-only ऑप्शन भी देना होगा. इन प्लान में मोबाइल डेटा शामिल नहीं होगा और इसकी कीमत संबंधित बंडल प्लान से कम रखनी होगी.

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इस बदलाव से खास तौर पर उन यूजर्स को फायदा हो सकता है जो अपने फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉल करने और SMS भेजने के लिए करते हैं. ऐसे ग्राहकों को अब अनचाहे डेटा के लिए एक्सट्रा पेमेंट करने के बजाय सिर्फ जरूरत की सर्विसेज वाला ऑप्शन मिल सकेगा.

हर महीने एक ही तारीख पर रिचार्ज की सुविधा

TRAI के नए नियमों में मासिक रिन्यूअल का ऑप्शन भी शामिल है. टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक ऐसा Voice और SMS-only प्लान देना होगा जिसे हर महीने उसी तारीख को दोबारा रिन्यू किया जा सके. अगर किसी महीने वह तारीख मौजूद नहीं है तो प्लान महीने के आखिरी दिन रिन्यू किया जा सकेगा. इसका मतलब है कि यूजर्स को 28 दिन वाले चक्कर के कारण साल में बार-बार रिचार्ज कराने की परेशानी से अलग एक ज्यादा सीधा मासिक ऑप्शन मिल सकता है.

30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान पर भी जोर

नए नियमों के तहत 30 दिन की वैलिडिटी वाले रिचार्ज विकल्प को भी जगह दी गई है. मौजूदा 28-दिन वाले प्लान के कारण एक साल में 12 महीनों के मुकाबले 13 रिचार्ज करने की कंडिशन बन सकती है. 30 दिन की वैलिडिटी वाला ऑप्शन इस गणना को ज्यादा सरल बनाता है.

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हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि Jio, Airtel या Vi के सभी मौजूदा 28-दिन वाले प्लान तुरंत 30 दिन के हो जाएंगे. कंपनियों को नए नियमों के मुताबिक आवश्यक ऑप्शन उपलब्ध कराने होंगे और वे अपने प्लान का ढांचा खुद तय कर सकती हैं.

लंबी वैलिडिटी वाला Voice-SMS प्लान भी जरूरी

TRAI ने सिर्फ छोटे रिचार्ज तक ही बदलाव सीमित नहीं रखा है. अगर कोई ऑपरेटर लंबी वैलिडिटी वाला डेटा-बंडल प्लान उपलब्ध कराता है तो उसे संबंधित लंबी अवधि वाला Voice और SMS-only ऑप्शन भी देना होगा.

TRAI ने इन बदलावों के पीछे यह वजह बताई है कि बाजार में Voice और SMS-only Special Tariff Vouchers (STVs) के ऑप्शन सीमित थे और इनमें से कई लंबी वैलिडिटी वाले थे. नए नियमों का मकसद कम डेटा इस्तेमाल करने वाले और कम बजट वाले ग्राहकों के लिए ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध कराना है.

Jio, Airtel और Vi यूजर्स को क्या करना होगा?

यूजर्स को फिलहाल किसी अलग प्रक्रिया की जरूरत नहीं है. कंपनियों को अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो को नए नियमों के अनुरूप बदलना होगा. इसलिए आने वाले समय में Jio, Airtel और Vi के ऐप और वेबसाइट पर नए Voice-SMS-only तथा 30-दिन वाले विकल्प दिखाई दे सकते हैं. इन प्लान की अलग-अलग कीमत और फायदे संबंधित कंपनी तय करेगी, इसलिए नया ऑप्शन उपलब्ध होने पर प्लान की डिटेल जरूर जांचना बेहतर होगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Sep 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
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