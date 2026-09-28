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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबLPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग

LPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग

LPU के छात्र ने अभिजीत दीपके को बताया कि बाहर से कुछ गुंडे आए और छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक रूप दे दिया. छात्रों को बदनाम किया जा रहा है. दीपके ने पंजाब पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Sep 2026 12:38 PM (IST)
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पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में जारी छात्रों के प्रदर्शन में बवाल और तोड़-फोड़ के बाद तनाव बढ़ गया. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पंजाब पुलिस से अपील की है कि मामले में सही दिशा में जांच करे और वहां हुई हिंसा का दोष छात्रों पर डालने के बजाय यह पता करें कि बाहर से किन बदमाशों ने आकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में उत्पात मचाया है.

अभिजीत दीपके ने LPU के एक छात्र के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. दीपके ने छात्र का नाम सार्वजनिक किए बिना यह बताया है कि कैंपस में मौजूद स्टूडेंट्स खुद डरे हुए हैं क्योंकि बाहर से असमाजिक तत्व आकर यूनिवर्सिटी परिसर में हिंसा भड़का रहे हैं. छात्र-छात्राएं वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. 

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'पंजाब पुलिस बताए, कैंपस में कैसे आए बाहरी लोग?'- अभिजीत दीपके

स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अभिजीत दीपके ने लिखा, "कई लोग छात्रों को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन असल में बाहरी लोग LPU में घुसे थे और उन्होंने कैंपस में हंगामा किया. बाहरी लोग यूनिवर्सिटी में कैसे घुस पाए और उन्होंने कैसे हंगामा मचाया? कई छात्राओं ने कहा है कि इन बाहरी लोगों की मौजूदगी की वजह से वे असुरक्षित और डरी हुई महसूस कर रही हैं."

इतना ही नहीं, सीजेपी संस्थापक ने आगे कहा कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. पंजाब पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए और जवाब देना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ?

छात्र ने दीपके को क्या बताया?

अभिजीत दीपके ने स्टूडेंट से बातचीत की जो तस्वीर शेयर की है, उसमें छात्र उन्हें बता रहा है कि कॉलेज का मेन गेट टूट हुआ है. वहां से कोई भी कभी भी अंदर आ सकता है. गार्ड्स को इस बात की जानकारी है, लेकिन वह बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे. 

जब दीपके ने छात्र से सवाल किया कि तोड़-फोड़ छात्रों ने की या बाहरियों ने? तो छात्र ने जवाब दिया कि जाहिर सी बात है बाहर से आए उत्पातियों ने हिंसा भड़काई है और छात्रों को बदनाम किया जा रहा है. छात्र ने यह भी दावा किया कि कल ही कुछ गुंडे कॉलेज में घुस आए थे. यहां छात्राएं असहज महसूस कर रही हैं. छात्र ने यह भी बताया कि वह कैंपस के अंदर के माहौल के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट करने से घबरा रहे हैं.

LPU में क्यों जारी है छात्रों का प्रदर्शन

दरअसल, दावा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में बाहर से आए एक प्लंबर ने छात्रा का रेप किया. यह बात जैसे ही बाहर आई, शनिवार (26 सितंबर) की देर रात नाराज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर न्याय की मांग की. अगली सुबह NH-44 जाम कर दिया गया. इसके कुछ देर बाद ही कैंपस से तोड़-फोड़ की खबरें आने लगीं. बड़ी संख्या मं पंजाब पुलिस के जवान तैनात किए गए. छात्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एक्शन न लिए जाने पर प्रदर्शन करना पड़ा. वहीं, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का कहना है कि उनका नाम खराब करने की मंशा से यह कदम उठाया गया है.

शुरुआत में पंजाब पुलिस अधिकारी ने भी कहा था कि उन्हें रेप की कोई खबर नहीं मिली है और अफवाह के चलते छात्र सड़क पर आ गए हैं. बाद में मामले में FIR दर्ज की गई और आगे की कार्रवाई जारी है. फिलहाल, इस प्रोटेस्ट को लेकर अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं. कई लोग छात्रों को हिंसक प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कई छात्रों के समर्थन में हैं. 

इस बीच एलपीयू ने 10 दिन के लिए क्लास सस्पेंड कर दिया है. एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर यूनिवर्सिटी कैंपस और आसपास के इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. छात्रों से अपील की जा रही है कि 10 दिन के लिए अपने-अपने घर जाएं. कई छात्र घरों के लिए निकल भी गए हैं. वहीं, जो कैंपस में ही रहने वाले हैं उनसे आग्रह किया गया है कि अपने हॉस्टल रूम के अंदर ही रहें और प्रदर्शन का हिस्सा न बनें. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 28 Sep 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
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