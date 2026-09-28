ज्ञानेश कुमार के घर पोती कालिख, कांग्रेस पर भड़के नड्डा, 'अस्थिरता पैदा करने की कोशिश'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर सियासी बवाल जारी है. आज कांग्रेस देशभर में कई शहरों में ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है. उत्तर प्रदेश के आगरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीईसी के घर के बाहर कालिख पोत दी और वोट चोर लिख दिया. प्रदेश संगठन महासचिव अनिल यादव ने कालिख पोती. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार में जरा भी नैतिकता है, तो उन्हें उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

खरगे ने बेंगलुरु में कहा, ''उनके अपने ही लोगों ने उनकी पोल खोल दी है और उनके अपने लोग ही यह बात कह रहे हैं. यहां तक ​​कि केरल के मुख्य सचिव का भी कहना है कि CEC ने खुद उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा था. इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सबसे ऊंचे पद पर है वह बीजेपी की विचारधारा का प्रचार कर रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया है.''

#WATCH | Telangana: As part of a state-level protest march against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, State Congress president Mahesh Kumar Goud, along with party leaders, holds a protest march from the Indira Gandhi statue to the Election Commission office in Hyderabad. pic.twitter.com/U14DZneCZi — ANI (@ANI) September 28, 2026

जेपी नड्डा का पलटवार

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हमलावर रुख पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया. विपक्ष पर करारा हमला किया है. उन्होंने दिल्ली में कहा कि जो ताकतें देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है, उन्हें देश ने पहले भी करारा सबक सिखाया है. आगे भी इनका भ्रम चूर चूर होगा.

नड्डा ने कहा, ''देश के 140 करोड़ों भारतीयों के संकल्प पर देश आगे बढ़ रहा है . विपक्ष के हर झूठ की हवा निकल चुकी है . यह नया परपंच कर रहे हैं. माहौल खराब करने में लगे हुए हैं. राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल...सबकी मानसिकता देश की संवैधनिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. यह सब सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.''

जेपी नड्डा ने कहा, ''देश की जनता ने हमेशा इन सबके मंसूबों को नकारा है. आज देश के 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम से भारत का डंका बज रहा है. तब इडी गठबंधन हताश है. चुनाव आयोग से लेकर देश के सर्वोच्च अदालत तक इनके झूठ की हवा निकल चुकी है. तब से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.''

बीजेपी नेता ने कहा, ''जब चुनाव आयोग ने इनके हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया तब ये नए झूठ फैलाने में लगे हैं. राहुल गांधी बार बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाते. राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल...इन्हें न राष्ट्र की सुरक्षा से सरोकार है न देश के मान सम्मान से. इन्हें सत्ता परिवारवाद के लिए चाहिए.''

संजय राउत ने क्या कहा?

बीजेपी के पलटवार पर शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के ठाणे में कहा कि क्या चुनाव आयोग ने BJP को अपना वकील नियुक्त किया है? BJP कौन है? क्या BJP इसमें कोई पक्ष है? BJP एक पक्ष है क्योंकि उन्हें चोरी का सामान मिला है, है ना? चोरी के सामान का सीधा फायदा बीजेपी को मिला है. इसलिए ये लोग उनकी वकालत कर रहे हैं.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

बता दें कि कई महीनों से चल रहे एसआईआर विवाद के बीच 23 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से सियासी हंगामा नए सिरे से शुरू हो गया. रिपोर्ट में दावा है कि एसआई प्रक्रिया के दौरान तीन चुनाव आयुक्तों में से दो ने कई मसलों पर अपनी आपत्तियां जताई. इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया. अब इसे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया है.

इसके बाद चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को बैठक की. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे. इसकी तस्वीर जारी करते हुए आयोग ने डिटेल में सफाई दी और कई बदलाव भी किए.

आयोग ने कहा कि SIR में नोटिस पाए लोगों के घर BLO दस्तावेज लेने जाएंगे, सुनवाई सामान्यतः जरूरी नहीं होगी. दिल्ली में 30 अक्टूबर और महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियों की अंतिम तारीख होगी.सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है. ECINET की समीक्षा वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM विशेषज्ञ की समिति करेगी.