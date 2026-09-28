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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाज्ञानेश कुमार के घर पोती कालिख, कांग्रेस पर भड़के नड्डा, 'अस्थिरता पैदा करने की कोशिश'

ज्ञानेश कुमार के घर पोती कालिख, कांग्रेस पर भड़के नड्डा, 'अस्थिरता पैदा करने की कोशिश'

सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर हो रहे विवाद के बीच जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी दलों का एकमात्र मकसद वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने और उसका लाभ उठाने के लिए सत्ता हासिल करना है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 28 Sep 2026 12:11 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर सियासी बवाल जारी है. आज कांग्रेस देशभर में कई शहरों में ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है. उत्तर प्रदेश के आगरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीईसी के घर के बाहर कालिख पोत दी और वोट चोर लिख दिया. प्रदेश संगठन महासचिव अनिल यादव ने कालिख पोती. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार में जरा भी नैतिकता है, तो उन्हें उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

खरगे ने बेंगलुरु में कहा, ''उनके अपने ही लोगों ने उनकी पोल खोल दी है और उनके अपने लोग ही यह बात कह रहे हैं. यहां तक ​​कि केरल के मुख्य सचिव का भी कहना है कि CEC ने खुद उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा था. इसका मतलब है कि जो व्यक्ति सबसे ऊंचे पद पर है वह बीजेपी की विचारधारा का प्रचार कर रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया है.''

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जेपी नड्डा का पलटवार
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हमलावर रुख पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया. विपक्ष पर करारा हमला किया है. उन्होंने दिल्ली में कहा कि जो ताकतें देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है, उन्हें देश ने पहले भी करारा सबक सिखाया है. आगे भी इनका भ्रम चूर चूर होगा.

नड्डा ने कहा, ''देश के 140 करोड़ों भारतीयों के संकल्प पर देश आगे बढ़ रहा है . विपक्ष के हर झूठ की हवा निकल चुकी है . यह नया परपंच कर रहे हैं. माहौल खराब करने में लगे हुए हैं. राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल...सबकी मानसिकता देश की संवैधनिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. यह सब सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.''

जेपी नड्डा ने कहा, ''देश की जनता ने हमेशा इन सबके मंसूबों को नकारा है. आज देश के 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम से भारत का डंका बज रहा है. तब इडी गठबंधन हताश है. चुनाव आयोग से लेकर देश के सर्वोच्च अदालत तक इनके झूठ की हवा निकल चुकी है. तब से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.''

बीजेपी नेता ने कहा, ''जब चुनाव आयोग ने इनके हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया तब ये नए झूठ फैलाने में लगे हैं. राहुल गांधी बार बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाते. राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल...इन्हें न राष्ट्र की सुरक्षा से सरोकार है न देश के मान सम्मान से. इन्हें सत्ता परिवारवाद के लिए चाहिए.''

संजय राउत ने क्या कहा?
बीजेपी के पलटवार पर शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के ठाणे में कहा कि क्या चुनाव आयोग ने BJP को अपना वकील नियुक्त किया है? BJP कौन है? क्या BJP इसमें कोई पक्ष है? BJP एक पक्ष है क्योंकि उन्हें चोरी का सामान मिला है, है ना? चोरी के सामान का सीधा फायदा बीजेपी को मिला है. इसलिए ये लोग उनकी वकालत कर रहे हैं.

कैसे शुरू हुआ विवाद?
बता दें कि कई महीनों से चल रहे एसआईआर विवाद के बीच 23 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से सियासी हंगामा नए सिरे से शुरू हो गया. रिपोर्ट में दावा है कि एसआई प्रक्रिया के दौरान तीन चुनाव आयुक्तों में से दो ने कई मसलों पर अपनी आपत्तियां जताई. इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया. अब इसे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया है. 

इसके बाद चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को बैठक की. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे. इसकी तस्वीर जारी करते हुए आयोग ने डिटेल में सफाई दी और कई बदलाव भी किए. 

आयोग ने कहा कि SIR में नोटिस पाए लोगों के घर BLO दस्तावेज लेने जाएंगे, सुनवाई सामान्यतः जरूरी नहीं होगी. दिल्ली में 30 अक्टूबर और महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियों की अंतिम तारीख होगी.सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के डिक्लेरेशन को सही माना है. ECINET की समीक्षा वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM विशेषज्ञ की समिति करेगी.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 28 Sep 2026 12:11 PM (IST)
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