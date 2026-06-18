हर दिन Wi-Fi Router रीस्टार्ट करना सही है या गलत? ये नियम जानकर रह जाएंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आधुनिक राउटर में ऑटोमैटिक रीस्टार्ट का फीचर होता है।

Wi-Fi Router: घर, ऑफिस और यहां तक कि छोटे व्यवसायों में भी Wi-Fi राउटर इंटरनेट की रीढ़ बन चुका है. लेकिन जब इंटरनेट धीमा होने लगता है या बार-बार डिस्कनेक्ट होता है तो सबसे पहले लोग राउटर को रीस्टार्ट करने की सलाह देते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर दिन राउटर रीस्टार्ट करना सही है या नहीं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई.

राउटर रीस्टार्ट करने से क्या होता है?

राउटर एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करता है जो लगातार डेटा प्रोसेस करता रहता है. लंबे समय तक लगातार चालू रहने पर इसकी परमानेंट मेमोरी (RAM) में बेकार का डेटा जमा हो सकता है. रीस्टार्ट करने पर यह मेमोरी साफ हो जाती है और डिवाइस नए सिरे से काम शुरू करता है.

इसी वजह से कई बार रीस्टार्ट के बाद इंटरनेट स्पीड बेहतर महसूस होती है और नेटवर्क से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं.

क्या रोजाना रीस्टार्ट करना जरूरी है?

ज्यादातर मामलों में हर दिन राउटर रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती. आधुनिक राउटर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे कई हफ्तों या महीनों तक लगातार काम कर सकें.

अगर आपका इंटरनेट नॉर्मल चल रहा है तो रोजाना राउटर बंद करके चालू करना कोई बड़ा फायदा नहीं देता. हालांकि, कुछ पुराने राउटर या कम RAM वाले मॉडल में समय-समय पर रीस्टार्ट करने से परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है.

कितने समय बाद रीस्टार्ट करना चाहिए?

तकनीकी विशेषज्ञ आमतौर पर सलाह देते हैं कि राउटर को सप्ताह में एक बार या 15 दिनों में एक बार रीस्टार्ट करना पर्याप्त होता है. इससे डिवाइस की मेमोरी रीफ्रेश हो जाती है और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद मिलती है.

यदि आपका राउटर लगातार धीमा चल रहा है, डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहे हैं या बार-बार नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है तो रीस्टार्ट करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

कब तुरंत रीस्टार्ट करना चाहिए?

कुछ परिस्थितियों में राउटर को तुरंत रीस्टार्ट करना फायदेमंद हो सकता है.

इंटरनेट अचानक बहुत धीमा हो जाए.

Wi-Fi नेटवर्क दिखाई दे लेकिन इंटरनेट न चले.

बार-बार डिस्कनेक्शन की समस्या आए.

राउटर में नया फर्मवेयर अपडेट इंस्टॉल किया गया हो.

कई डिवाइस कनेक्ट होने के बाद नेटवर्क अनस्टेबल हो जाए.

ऑटोमैटिक रीस्टार्ट फीचर भी आता है

आजकल कई एडवांस राउटर में Scheduled Reboot या Auto Restart फीचर मिलता है. इसकी मदद से राउटर तय समय पर खुद रीस्टार्ट हो जाता है जिससे यूजर्स को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती.

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