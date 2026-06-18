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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहर दिन Wi-Fi Router रीस्टार्ट करना सही है या गलत? ये नियम जानकर रह जाएंगे हैरान

हर दिन Wi-Fi Router रीस्टार्ट करना सही है या गलत? ये नियम जानकर रह जाएंगे हैरान

Wi-Fi Router: राउटर एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करता है जो लगातार डेटा प्रोसेस करता रहता है.

Reported By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 18 Jun 2026 10:15 AM (IST)
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  • आधुनिक राउटर में ऑटोमैटिक रीस्टार्ट का फीचर होता है।

Wi-Fi Router: घर, ऑफिस और यहां तक कि छोटे व्यवसायों में भी Wi-Fi राउटर इंटरनेट की रीढ़ बन चुका है. लेकिन जब इंटरनेट धीमा होने लगता है या बार-बार डिस्कनेक्ट होता है तो सबसे पहले लोग राउटर को रीस्टार्ट करने की सलाह देते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर दिन राउटर रीस्टार्ट करना सही है या नहीं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई.

राउटर रीस्टार्ट करने से क्या होता है?

राउटर एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करता है जो लगातार डेटा प्रोसेस करता रहता है. लंबे समय तक लगातार चालू रहने पर इसकी परमानेंट मेमोरी (RAM) में बेकार का डेटा जमा हो सकता है. रीस्टार्ट करने पर यह मेमोरी साफ हो जाती है और डिवाइस नए सिरे से काम शुरू करता है.

इसी वजह से कई बार रीस्टार्ट के बाद इंटरनेट स्पीड बेहतर महसूस होती है और नेटवर्क से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं.

क्या रोजाना रीस्टार्ट करना जरूरी है?

ज्यादातर मामलों में हर दिन राउटर रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती. आधुनिक राउटर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे कई हफ्तों या महीनों तक लगातार काम कर सकें.

अगर आपका इंटरनेट नॉर्मल चल रहा है तो रोजाना राउटर बंद करके चालू करना कोई बड़ा फायदा नहीं देता. हालांकि, कुछ पुराने राउटर या कम RAM वाले मॉडल में समय-समय पर रीस्टार्ट करने से परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है.

कितने समय बाद रीस्टार्ट करना चाहिए?

तकनीकी विशेषज्ञ आमतौर पर सलाह देते हैं कि राउटर को सप्ताह में एक बार या 15 दिनों में एक बार रीस्टार्ट करना पर्याप्त होता है. इससे डिवाइस की मेमोरी रीफ्रेश हो जाती है और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद मिलती है.

यदि आपका राउटर लगातार धीमा चल रहा है, डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहे हैं या बार-बार नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है तो रीस्टार्ट करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

कब तुरंत रीस्टार्ट करना चाहिए?

कुछ परिस्थितियों में राउटर को तुरंत रीस्टार्ट करना फायदेमंद हो सकता है.

  • इंटरनेट अचानक बहुत धीमा हो जाए.
  • Wi-Fi नेटवर्क दिखाई दे लेकिन इंटरनेट न चले.
  • बार-बार डिस्कनेक्शन की समस्या आए.
  • राउटर में नया फर्मवेयर अपडेट इंस्टॉल किया गया हो.
  • कई डिवाइस कनेक्ट होने के बाद नेटवर्क अनस्टेबल हो जाए.

ऑटोमैटिक रीस्टार्ट फीचर भी आता है

आजकल कई एडवांस राउटर में Scheduled Reboot या Auto Restart फीचर मिलता है. इसकी मदद से राउटर तय समय पर खुद रीस्टार्ट हो जाता है जिससे यूजर्स को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती.

यह भी पढ़ें: बरसात में AC चलाने का सीक्रेट तरीका! इस मोड को ON करते ही मिलेगा डबल फायदा

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 18 Jun 2026 10:15 AM (IST)
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