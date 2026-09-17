गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमीटर रीडर का इंतजार खत्म...खुद बनवाएं Accurate बिजली बिल, अपनाएं ये हैक

मीटर रीडर का इंतजार खत्म...खुद बनवाएं Accurate बिजली बिल, अपनाएं ये हैक

बिना ज्यादा बिजली यूज किए भी बिल ज्यादा आए तो वजह गलत या अनुमानित मीटर रीडिंग हो सकती है. मीटर रीडर का इंतजार करने की जगह खुद रीडिंग सबमिट कर सही खपत के आधार पर बिल बनवाने में मदद करें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 17 Sep 2026 10:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रीडिंग मासिक बिलिंग समय-सीमा में ही जमा करनी होगी.

कई बार बिजली की खपत सामान्य होने के बाद भी बिल बढ़ा हुआ दिखाई देता है. इसकी एक वजह मीटर की सही रीडिंग दर्ज न होना भी हो सकती है. अगर मीटर रीडर तय समय पर घर नहीं पहुंचता या बिजली कंपनी अनुमान के आधार पर बिल तैयार करती है, तो सही यूज से ज्यादा रकम का बिल आ सकता है. ऐसे में यूजर को परेशानी के साथ-साथ एक्सट्रा भुगतान का भी सामना करना पड़ सकता है.  

ऐसे में आपको मीटर रीडर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. आप खुद मीटर की रीडिंग जमा करके सही खपत के आधार पर बिल बनवाने में मदद कर सकते हैं. इससे बिलिंग की गलतियों से बचने के साथ अपनी बिजली खपत और खर्च पर भी नजर रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि खुद Accurate बिजली बिल कैसे बनवाएं. 

मीटर रीडिंग देने से क्या होता है?
 
अगर बिजली का बिल अनुमानित रीडिंग या मीटर रीडर के घर नहीं पहुंचने की वजह से ज्यादा बन गया है, तो खुद मीटर रीडिंग जमा करना यूजफुल हो सकता है. इससे बिजली कंपनी के पास आपके मीटर की सही खपत का आंकड़ा पहुंचता है और बिल को सही इस्तेमाल के आधार पर तैयार करने में मदद मिल सकती है. इससे बिना जरूरूत बढ़े हुए बिल, भुगतान को लेकर विवाद और बिलिंग से जुड़ी परेशानियों को कम किया जा सकता है. 

खुद कैसे जमा करें मीटर रीडिंग?

इसके लिए आपको अपने स्थानीय DISCOM यानी बिजली वितरण कंपनी के ऐप या पोर्टल पर जाना होगा. वहां लॉगिन करने के बाद Self Meter Reading का ऑप्शन चुनकर मीटर की रीडिंग जमा की जा सकती है.

यह भी पढ़ें - ChatGPT हिस्ट्री डिलीट करने पर डेटा कहां जाता है? समझें AI चैट का पूरा सिस्टम

खुद Accurate बिजली बिल कैसे बनवाएं?

1. खुद Accurate बिजली बिल बनवाने के लिए सबसे पहले अपने स्थानीय DISCOM का ऐप या पोर्टल खोलें. 

2. इसके बाद Consumer ID या अकाउंट नंबर की मदद से लॉगिन करें. 

3. अब Self Meter Reading का ऑप्शन चुनें.

4. इसके साथ ही बिजली मीटर की ऐसी साफ फोटो खींचें, जिसमें kWh रीडिंग साफ दिखाई दे.

5. आखिर में मीटर पर दिखाई दे रही रीडिंग दर्ज करें  और बिलिंग साइकिल खत्म होने से पहले रीडिंग और फोटो सबमिट कर दें. 

इस बात का रखें ध्यान

Self Meter Reading जमा करने की सुविधा के लिए हर DISCOM की अपनी मासिक समय-सीमा हो सकती है. इसलिए रीडिंग उसी बिलिंग विंडो के दौरान जमा करें, जो आपके स्थानीय DISCOM ने तय की है. समय-सीमा के बाद जमा की गई रीडिंग स्वीकार होगी या नहीं, यह संबंधित बिजली वितरण कंपनी के नियमों पर निर्भर करेगा. 

यह भी पढ़ें - iPhone यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, आज रात मिलेगा नया iOS, ऐसे करें डाउनलोड

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Technology TECH NEWS HINDI Self Meter Reading
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
40 हजार रुपये के बजट में कौन-सा लैपटॉप खरीदें? देखें बेस्ट ऑप्शन
40 हजार रुपये के बजट में कौन-सा लैपटॉप खरीदें? देखें बेस्ट ऑप्शन
टेक्नोलॉजी
फोन पर रखते ही डिवाइस होने लगता है चार्ज! कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी?
फोन पर रखते ही डिवाइस होने लगता है चार्ज! कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी?
टेक्नोलॉजी
बड़े Appliances के पीछे सफाई होगी आसान, ये Tools आएंगे काम
बड़े Appliances के पीछे सफाई होगी आसान, ये Tools आएंगे काम
टेक्नोलॉजी
AI से पढ़ाई आसान, लेकिन नंबरों की गारंटी नहीं; जानिए सही यूज
AI से पढ़ाई आसान, लेकिन नंबरों की गारंटी नहीं; जानिए सही यूज
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
बिहार
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर क्या बोले नीतीश कुमार? ऐसे दी बधाई
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर क्या बोले नीतीश कुमार? ऐसे दी बधाई
इंडिया
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?
आईपीएल 2026
IPL 2027 ऑक्शन से पहले 3 सबसे बड़े ट्रेड सबको चौंका देंगे
IPL 2027 ऑक्शन से पहले 3 सबसे बड़े ट्रेड सबको चौंका देंगे
बॉलीवुड
क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
इंडिया
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को इस अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, क्या कहा?
अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को इस अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, क्या कहा?
इंडिया
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget