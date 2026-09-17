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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?

PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?

पीएम मोदी के बर्थडे पर कलाकारों ने उन्हें खास गिफ्ट दिया है. उनके जन्मदिन पर आशीर्वाद का दीया गाना डेडिकेट किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 17 Sep 2026 10:20 AM (IST)
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पीएम मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. देशभर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं. सरकार और विपक्ष दोनों के ही लोग उनके लिए पोस्ट शेयर कर रहे हैं. पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पार्टी की ओर से 'आशीर्वाद का दीया' अभियान  शुरू किया गया है. उनके बर्थडे पर कलाकारों ने उन्हें एक सॉन्ग गिफ्ट किया है.

सॉन्ग किया डेडिकेट

पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमन पंत ने सोशल मीडिया पर एक गाना आशीर्वाद का दीया शेयर किया है. उन्होंने ये गाना पीएम मोदी को डेडिकेट किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हमने नरेंद्र मोदी जी को साल-दर-साल देश की सेवा और काम करते हुए देखा है. हम हमेशा उन्हें कुछ खास समर्पित करना चाहते थे, और आज हमें वह मौका मिला है. यह गाना "आशीर्वाद का दीया" इस महान देश के लिए उनकी 25 साल की सेवा को हमारा सम्मान है. जन्मदिन मुबारक हो, माननीय प्रधानमंत्री जी। 17 सितंबर को हम आपके लिए एक दीया जला रहे हैं.

 
 
 
 
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ये गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोगों को पीएम मोदी के लिए बना ये गाना बहुत पसंद आ रहा है. वो इस वीडियो पर काफी कमेंट भी कर रहे हैं.

पीएम मोदी को पसंद आया सॉन्ग

पीएम मोदी ने सॉन्ग शेयर करते हुए लिखा, कुछ बातें या अंदाज बहुत खास होते हैं! #AshirwadKaDiya प्यार का एक ऐसा ही इज़हार है जिसने मेरे दिल को गहराई से छू लिया है. हर आशीर्वाद हमारे प्यारे भारत की और भी ज़्यादा निष्ठा के साथ सेवा करने के मेरे संकल्प को मजबूत करता है.

उज्जैन में जलाएंगे 'आशीर्वाद का दीया'

पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन उज्जैन में 'आशीर्वाद का दीया' अभियान में हिस्सा लेंगे. नितिन नवीन उज्जैन के राम घाट पर 'आशीर्वाद का दीया' भी जलाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन व उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के जश्न की शुरुआत करेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी के बर्थडे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुवार को गुजरात के वडनगर में भारतीय जनता पार्टी की 'वडनगर से वाराणसी' सेवा संकल्प बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

ये भी पढ़ें: रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 17 Sep 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
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