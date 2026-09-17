PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?

पीएम मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. देशभर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं. सरकार और विपक्ष दोनों के ही लोग उनके लिए पोस्ट शेयर कर रहे हैं. पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पार्टी की ओर से 'आशीर्वाद का दीया' अभियान शुरू किया गया है. उनके बर्थडे पर कलाकारों ने उन्हें एक सॉन्ग गिफ्ट किया है.

सॉन्ग किया डेडिकेट

पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमन पंत ने सोशल मीडिया पर एक गाना आशीर्वाद का दीया शेयर किया है. उन्होंने ये गाना पीएम मोदी को डेडिकेट किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हमने नरेंद्र मोदी जी को साल-दर-साल देश की सेवा और काम करते हुए देखा है. हम हमेशा उन्हें कुछ खास समर्पित करना चाहते थे, और आज हमें वह मौका मिला है. यह गाना "आशीर्वाद का दीया" इस महान देश के लिए उनकी 25 साल की सेवा को हमारा सम्मान है. जन्मदिन मुबारक हो, माननीय प्रधानमंत्री जी। 17 सितंबर को हम आपके लिए एक दीया जला रहे हैं.

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ये गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोगों को पीएम मोदी के लिए बना ये गाना बहुत पसंद आ रहा है. वो इस वीडियो पर काफी कमेंट भी कर रहे हैं.

पीएम मोदी को पसंद आया सॉन्ग

पीएम मोदी ने सॉन्ग शेयर करते हुए लिखा, कुछ बातें या अंदाज बहुत खास होते हैं! #AshirwadKaDiya प्यार का एक ऐसा ही इज़हार है जिसने मेरे दिल को गहराई से छू लिया है. हर आशीर्वाद हमारे प्यारे भारत की और भी ज़्यादा निष्ठा के साथ सेवा करने के मेरे संकल्प को मजबूत करता है.

Some gestures remain very special! #AshirwadKaDiya is one such expression of affection that has deeply touched me.



Every blessing strengthens my resolve to serve our beloved Bharat with even greater devotion. https://t.co/YPgIUibiMW — Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2026

उज्जैन में जलाएंगे 'आशीर्वाद का दीया'

पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन उज्जैन में 'आशीर्वाद का दीया' अभियान में हिस्सा लेंगे. नितिन नवीन उज्जैन के राम घाट पर 'आशीर्वाद का दीया' भी जलाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन व उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के जश्न की शुरुआत करेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी के बर्थडे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुवार को गुजरात के वडनगर में भारतीय जनता पार्टी की 'वडनगर से वाराणसी' सेवा संकल्प बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

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