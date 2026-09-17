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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबड़े Appliances के पीछे सफाई होगी आसान, ये Tools आएंगे काम

बड़े Appliances के पीछे सफाई होगी आसान, ये Tools आएंगे काम

फ्रिज, वॉशिंग मशीन और स्टोव के पीछे सफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन यहां धूल और गंदगी जमा होती रहती है. कुछ आसान Cleaning Tools की मदद से बिना Appliance हटाए भी पीछे और नीचे की सफाई की जा सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 17 Sep 2026 08:35 AM (IST)
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  • जमी गंदगी ऊर्जा खपत बढ़ाती, उपकरणों को नुकसान पहुँचाती है.

घर की सफाई करते समय फर्श, टेबल और दूसरी जगहों पर तो आसानी से ध्यान चला जाता है, लेकिन फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्रायर या स्टोव जैसे बड़े Appliances के पीछे की सफाई अक्सर छूट जाती है. इतने भारी डिवाइस को बार-बार खिसकाना आसान नहीं होता है, लेकिन इनके पीछे और नीचे धूल, खाने के टुकड़े, लिंट और दूसरी गंदगी जमा होती रहती है. ऐसे में सफाई को टालने की जगह कुछ आसान Tools की मदद ली जा सकती है, जिनसे बिना भारी Appliance हटाए भी मुश्किल जगहों तक पहुंचा जा सकता है. 

बड़े Appliances के पीछे सफाई करने में कौन-से काम आएंगे

1. Vacuum Crevice Nozzle - बड़े Appliances के पीछे सफाई के लिए Vacuum Cleaner का लंबा और पतला Crevice Nozzle इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे फ्रिज, स्टोव और दूसरे बड़े उपकरणों के पीछे आसानी से ले जाया जा सकता है. इससे लंबे समय से जमा धूल, टुकड़े और दूसरी गंदगी बाहर निकालने में मदद मिलती है. 

 2.  कपड़ा और लंबी स्टिक -  अगर आपके पास Vacuum का Crevice Nozzle नहीं है, तो लंबी स्टिक और कपड़े की मदद ले सकते हैं. Broom Handle जैसी लंबी स्टिक के आगे कपड़ा बांधकर इसे Appliance के पीछे ले जाएं और जमा गंदगी को बाहर खींच लें

3. Flat Broom - Appliance के पीछे की गंदगी निकालने के लिए Flat Broom भी इस्तेमाल की जा सकती है. इसे कम जगह में ले जाकर धूल और दूसरे कचरे को बाहर खींचा जा सकता है. 

4. Under-Appliance Wand Attachment - Appliance के नीचे सफाई के लिए पतला Under-Appliance Wand Attachment यूजफुल है. यह Appliance और फर्श के बीच की कम जगह में आसानी से पहुंचकर वहां जमा धूल और गंदगी को Vacuum करने में मदद करता है. 

5. Retractable Gap Dust Cleaner - बिना Appliance हटाए नीचे सफाई करने के लिए Retractable Gap Dust Cleaner इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका लंबा और पतला डिजाइन फर्नीचर या बड़े Appliances के नीचे की संकरी जगह तक पहुंचने में मदद करता है. 

6.  Microfiber Duster - Manual सफाई के लिए Microfiber Duster भी अच्छा ऑप्शन है. इसे Appliance के नीचे या पीछे ले जाकर धूल और गंदगी बाहर निकाली जा सकती है. बाद में बाहर आई गंदगी को सामान्य झाड़ू से साफ किया जा सकता है. 

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बड़े Appliances के पीछे सफाई क्यों जरूरी?

स्टोव और फ्रिज के पीछे या आसपास धूल, खाने के टुकड़े और दूसरी गंदगी जमा हो सकती है. कई फ्रिज मॉडल में नीचे की तरफ Condenser Coils लगी होती हैं. इन पर धूल और गंदगी जमने से हवा का आना-जाना कम हो सकता है, जिससे फ्रिज को गर्मी बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे बिजली की खपत बढ़ सकती है और लंबे समय तक सफाई न होने पर Appliance को नुकसान भी हो सकता है. इसलिए बिना Appliance हटाए पीछे और नीचे की सफाई करते रहना जरूरी है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 17 Sep 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Home Appliances TECH NEWS HINDI Cleaning Tools
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