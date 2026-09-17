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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी

रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के ब्रट्टल इलाके में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर किया है. खराब मौसम, मुश्किल इलाके और कम विजिबिलिटी के बावजूद आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाया गया.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 17 Sep 2026 10:21 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को मार गिराया है. सुरक्षा बलों ने गुरुवार को बताया कि यह अभियान 'ऑपरेशन सोहन' के तहत चलाया गया. खुफिया जानकारी के आधार पर ब्रत्तल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का पता चला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने रात में अभियान शुरू किया.  इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है. 

खुफिया इनपुट के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन

सुरक्षा बलों के मुताबिक, 16 और 17 सितंबर की दरम्यानी रात खुफिया जानकारी मिली थी कि उधमपुर के ब्रत्तल इलाके में आतंकी मौजूद हैं. इसके बाद इलाके में लक्षित अभियान शुरू किया गया.

मौसम खराब होने के साथ इलाके का भूगोल भी चुनौतीपूर्ण था. कम दृश्यता के बावजूद व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया.

अभियान के दौरान दो आतंकी मारे गए

सुरक्षा बलों ने बताया कि अभियान के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया गया. हालांकि, मारे गए आतंकियों की पहचान और उनके किसी संगठन से जुड़े होने की जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है. 

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी भी हुई. इलाके में तलाशी के दौरान हथियार और गोला-बारूद बरामद किए जाने की भी जानकारी सामने आई है.

इलाके में तलाशी अभियान जारी

सुरक्षा बलों ने बताया कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है. इलाके में किसी अन्य खतरे की मौजूदगी की जांच के लिए लगातार तलाशी और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है. सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के साथ निगरानी भी बनाए हुए हैं. 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2026 में जम्मू-कश्मीर में अब तक 15 आतंकवादी वारदात हुई हैं. इनमें 15 आतंकी ढेर हुए हैं, जबकि दो सुरक्षाकर्मियों ने भी शहादत दी है. यही नहीं तीन नागरिक भी जान से हाथ धो बैठे हैं.

यह भी पढ़िएः विदेशी फंडिंग मामले में CBI का बड़ा एक्शन, विदेशी डेबिट कार्ड से निकाले करोड़ों

Published at : 17 Sep 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir UDHAMPUR Operation Sohan
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