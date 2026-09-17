गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

प्रीति जिंटा ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर आस्क मी सेशन होस्ट किया था. इस दौरान उन्होंने एक बताया कि क्या वे फ्यूचर में पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी या नहीं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Sep 2026 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

प्रीति जिंटा ने हाल ही में सनी देओल स्टारर फिल्म बंटवारा 1947 से बड़े पर्दे पर कमबैक किया था. हालांकि देश के विभाजन पर आधारित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं अब एक्ट्रेस 'वाइब' के साथ सिल्वर स्क्रीन पर लौट रही हैं. कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनी यह स्पाई कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

वहीं फिल्म की रिलीज से पहले, एक्ट्रेस ने अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर 'पीजेड चैट' नाम से एक 'आस्क मी' सेशन रखा, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म, राजनीति में अपनी एंट्री और दूसरी कई चीज़ों से जुड़े सवालों के जवाब दिए. इसी दौरान एक यूज़र ने उनसे फ्यूचर में पॉलिटिक्स जॉइन करने के उनके प्लान के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपनी राय बताई. जानते हैं प्रीति ने क्या कहा?

प्रीति जिंटा क्या पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन?
'आस्क मी' सेशन के दौरान, एक यूजर ने प्रीति से पूछा था कि क्या वह भविष्य में राजनीति में आने का सोच रही हैं. यूजर ने लिखा था, "क्या आप फ्यूचर में कभी खुद को राजनीति में शामिल होते हुए देखती हैं?" इस पर उन्होंने जवाब दिया, "फिलहाल पॉलिटिक्स के लिए अभी ना है."


क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

प्रीति जिंटा ने फैंस का किया थैंक्यू
अपने आस्क मी सेशन के आखिर में, प्रीति ने सवाल-जवाब सेशन में हिस्सा लेने के लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, "इतने मजेदार पीजेड चैट के लिए आप सभी का शुक्रिया. आज का वाइब मजेदार था, इसलिए हर सवाल का जवाब भी मजेदार अंदाज़ में दिया गया. उम्मीद है कि आपको भी इस चैट में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया.

 

ये भी पढ़ें-25 लाख की नेमप्लेट, जानिए-शाहरुख खान के 'मन्नत' का मेंटेनेंस और बिजली खर्च

18 सितंबर को सिनेमाघरों में वाइब देखना न भूलें. प्रमोशन के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है और मैं भारत से दूर हूं, इसलिए मुझे थोड़ा FOMO (कुछ छूट जाने का डर) हो रहा है. अगर मैं सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाई तो माफ करना, लेकिन मेरी उंगलियां थक गई हैं और मुझे निकलना है, इसलिए अपना ख्याल रखना. बाय और आप सभी को ढेर सारा प्यार, टिंग."

प्रीति जिंटा वर्क फ्रंट
बता दें कि प्रीति जिंटा आखिरी बार राजकुमार संतोषी की डायरेक्ट की गई फिल्म 'बंटवारा 1947' में सनी देओल, शबाना आजमी, करण देओल और अन्य कलाकारों के साथ नजर आई थीं. अब वह कुणाल खेमू की फ़िल्म 'वाइब' में दिखाई देंगी. ये एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है जिसमें वह 'मैडम एच' का किरदार निभा रही हैं. वह एक जासूस हैं जो एक सीक्रेट मिशन के लिए दो दोस्तों को भर्ती करती हैं और उन्हें ट्रेनिंग देती हैं.

हाल ही में प्रीति को 18 सदस्यों वाले सीबीएफसी पैनल का मेंबर बनाया गया है. इस पैनल के अन्य सदस्यों में पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी और अन्य लोग शामिल हैं.

 

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' ने 13वें दिन 'भूत बंगला' के उड़ाए परखच्चे, बनी साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म

Published at : 17 Sep 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Preity Zinta Vibe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बुधवार को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर द मूवी' की भी कर दी छुट्टी, आखिरी सांसे गिन रही 'हैवान', जानें कलेक्शन
बुधवार को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' की भी कर दी छुट्टी, जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने 13वें दिन 'भूत बंगला' के उड़ाए परखच्चे, बनी साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'मिर्जापुर द मूवी' ने 13वें दिन 'भूत बंगला' के उड़ाए परखच्चे, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
शादीशुदा शख्स पर आया दिल, जीते सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड, किस्से शबाना आजमी के
शादीशुदा शख्स पर आया था शबाना आजमी का दिल, जीते सबसे ज्यादा नेशनल अवॉर्ड
बॉलीवुड
'इरुमुडी' बनी 2026 की थिएटर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तेलुगू फिल्म
'इरुमुडी' बनी 2026 की थिएटर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तेलुगू फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने यूं दी बधाई, शेयर किया खास वीडियो
PM मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने यूं दी बधाई, शेयर किया खास वीडियो
क्रिकेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
टेलीविजन
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली दुबे, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी जमकर ड्रामेबाजी
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी ड्रामेबाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
बिहार
बिहार में 'आशीर्वाद का दीया' पर भड़के पप्पू यादव, बाढ़ का उठाया मुद्दा
बिहार में 'आशीर्वाद का दीया' पर भड़के पप्पू यादव, बाढ़ का उठाया मुद्दा
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में English बोलना पड़ा भारी? पड़ोसी ने छीना फोन, मारने दौड़ा
गुरुग्राम में English बोलना पड़ा भारी? पड़ोसी ने छीना फोन, मारने दौड़ा
एग्रीकल्चर
घर पर आसानी से उगा सकते हैं ये हरी सब्जियां, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
घर पर आसानी से उगा सकते हैं ये हरी सब्जियां, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget