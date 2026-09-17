क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

प्रीति जिंटा ने हाल ही में सनी देओल स्टारर फिल्म बंटवारा 1947 से बड़े पर्दे पर कमबैक किया था. हालांकि देश के विभाजन पर आधारित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं अब एक्ट्रेस 'वाइब' के साथ सिल्वर स्क्रीन पर लौट रही हैं. कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बनी यह स्पाई कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

वहीं फिल्म की रिलीज से पहले, एक्ट्रेस ने अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर 'पीजेड चैट' नाम से एक 'आस्क मी' सेशन रखा, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म, राजनीति में अपनी एंट्री और दूसरी कई चीज़ों से जुड़े सवालों के जवाब दिए. इसी दौरान एक यूज़र ने उनसे फ्यूचर में पॉलिटिक्स जॉइन करने के उनके प्लान के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपनी राय बताई. जानते हैं प्रीति ने क्या कहा?

प्रीति जिंटा क्या पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन?

'आस्क मी' सेशन के दौरान, एक यूजर ने प्रीति से पूछा था कि क्या वह भविष्य में राजनीति में आने का सोच रही हैं. यूजर ने लिखा था, "क्या आप फ्यूचर में कभी खुद को राजनीति में शामिल होते हुए देखती हैं?" इस पर उन्होंने जवाब दिया, "फिलहाल पॉलिटिक्स के लिए अभी ना है."





प्रीति जिंटा ने फैंस का किया थैंक्यू

अपने आस्क मी सेशन के आखिर में, प्रीति ने सवाल-जवाब सेशन में हिस्सा लेने के लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, "इतने मजेदार पीजेड चैट के लिए आप सभी का शुक्रिया. आज का वाइब मजेदार था, इसलिए हर सवाल का जवाब भी मजेदार अंदाज़ में दिया गया. उम्मीद है कि आपको भी इस चैट में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया.

Thank you all for such a fun #Pzchat ❤️ Today’s VIBE was funny, so every question was answered in a fun manner. Hope you enjoyed the chat as much as I did. Don’t forget to catch VIBE in theatres on 18 Sept. Here is the link for bookings - https://t.co/BEH4GGfAEb Sorry for the… — Preity G Zinta (@realpreityzinta) September 16, 2026

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18 सितंबर को सिनेमाघरों में वाइब देखना न भूलें. प्रमोशन के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है और मैं भारत से दूर हूं, इसलिए मुझे थोड़ा FOMO (कुछ छूट जाने का डर) हो रहा है. अगर मैं सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाई तो माफ करना, लेकिन मेरी उंगलियां थक गई हैं और मुझे निकलना है, इसलिए अपना ख्याल रखना. बाय और आप सभी को ढेर सारा प्यार, टिंग."

प्रीति जिंटा वर्क फ्रंट

बता दें कि प्रीति जिंटा आखिरी बार राजकुमार संतोषी की डायरेक्ट की गई फिल्म 'बंटवारा 1947' में सनी देओल, शबाना आजमी, करण देओल और अन्य कलाकारों के साथ नजर आई थीं. अब वह कुणाल खेमू की फ़िल्म 'वाइब' में दिखाई देंगी. ये एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है जिसमें वह 'मैडम एच' का किरदार निभा रही हैं. वह एक जासूस हैं जो एक सीक्रेट मिशन के लिए दो दोस्तों को भर्ती करती हैं और उन्हें ट्रेनिंग देती हैं.

हाल ही में प्रीति को 18 सदस्यों वाले सीबीएफसी पैनल का मेंबर बनाया गया है. इस पैनल के अन्य सदस्यों में पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी और अन्य लोग शामिल हैं.

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