अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को इस अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, क्या कहा?
सपा चीफ अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. अखिलेश यादव ने पीएम मोदी से स्वस्थ जीवन के लिए भी मंगलकामना की.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 76वें जन्मदिन की बधाई दी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएम के दीर्घायु होने की कामना की.
कन्नौज सांसद ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई और स्वस्थ एवं सक्रिय सार्थक जीवन के लिए शुभकामनाएँ!
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वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में सेवा को साधना, सुशासन को संकल्प और राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि ध्येय बनाकर जन-जन के जीवन में परिवर्तन की नई चेतना जगाई है. आज उनके 76वें जन्मदिवस के पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी से 'सेवा संकल्प अभियान' का शुभारंभ होगा. साथ ही, सृजन और श्रम के आराध्य भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर लखनऊ में 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0' के अंतर्गत 'विश्वकर्मा स्वरोजगार एवं स्वदेशी मेला 2026' आधारित प्रदर्शनी एवं मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का शुभारंभ तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं टूलकिट का वितरण होगा. सेवा से संकल्प, श्रम से स्वावलंबन और स्वदेशी से समृद्धि की यह यात्रा 'विकसित भारत' के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेगी.
इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पीएम को बधाई दी. उन्होंने एक्स पर लिखा- विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं भारत के गौरव , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं.प्रधानमंत्री जी का जीवन राष्ट्रसेवा, जनसेवा और अंत्योदय के प्रति समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है.
बता दें प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ था.