40 हजार रुपये के बजट में कौन-सा लैपटॉप खरीदें? देखें बेस्ट ऑप्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आसुस, लेनोवो के क्रोमबुक भी बजट में उपलब्ध हैं.

लैपटॉप खरीदने के लिए अब बड़ी कीमत खर्च करना जरूरी नहीं है. अगर आपका काम पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग या डेली यूज तक सीमित है, तो 40 हजार रुपये के बजट में भी कई ऑप्शन मिल सकते हैं. इस रेंज में कुछ लैपटॉप Windows 11 के साथ आते हैं, जबकि कुछ मॉडल ChromeOS पर चलते हैं, वहीं, कुछ डिवाइस बड़ी स्क्रीन और ज्यादा RAM देते हैं, तो कुछ हल्के डिजाइन और बेहतर बैटरी बैकअप पर फोकस करते हैं. तो आइए जानते हैं कि 40 हजार रुपये के बजट में कौन-सा लैपटॉप खरीदें.

40 हजार रुपये के बजट में कौन-सा लैपटॉप खरीदें?

1. Dell Inspiron - Dell Inspiron 15 3530 में 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1920 पिक्सल है. इसमें Intel Core i3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD दी गई है. लैपटॉप Windows 11 पर चलता है और इसमें Intel UHD Graphics मिलते हैं. Dell Inspiron 15 3530 के बेस मॉडल की कीमत 38,090 रुपये से शुरू होती है.



2. Asus Chromebook - Asus Chromebook CX14 में 14 इंच का डिस्प्ले और 1920 पिक्सल का रेजोल्यूशन दिया गया है. इसमें Celeron प्रोसेसर और 8GB रैम मिलती है. इसका ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home है. Asus Chromebook CX14 की कीमत 20,990 से 22,990 रुपये के बीच है.

3. Asus VivoBook - Asus VivoBook 14 X412 में 14 इंच का डिस्प्ले, Core i3 प्रोसेसर और 4GB रैम दी गई है. इसमें 1TB हार्ड डिस्क और Windows 10 Home ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है. Asus VivoBook 14 X412 की कीमत भी 25 से 50 हजार रुपये तक है.

4. Infinix INBook X1 - Infinix INBook X1 में 14 इंच का डिस्प्ले और 1920 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है. इसमें Intel Core i5 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD दी गई है. यह Windows 11 पर चलता है और इसमें Intel UHD Graphics मिलते हैं. Infinix INBook X1 की कीमत 27,490 से 40,990 रुपये तक है.

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बजट में दूसर बेहतर ऑप्शन

1. Lenovo Yoga 520 - Lenovo Yoga 520-14IKB में 14 इंच का डिस्प्ले और Intel Core i5 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 8GB रैम और 1TB हार्ड डिस्क मिलती है. लैपटॉप Windows 10 पर चलता है और इसमें SSD नहीं दी गई है. Lenovo Yoga 520-14IKB की कीमत 35 से 50 हजार रुपये के बीच है

2. Primebook 2 Max - Primebook 2 Max को इस प्राइस सेगमेंट में 7.6-10 की Expert Overall Rating मिली है. इसकी कीमत 32,990 रुपये है. इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB UFS स्टोरेज मिलता है. लैपटॉप में 15.6 इंच का Full HD IPS LCD डिस्प्ले है.

3. Acer Aspire 3 A311-45 - Acer Aspire 3 A311-45 की कीमत 33,990 रुपये से शुरू होती है. इसमें 11.6 इंच का TFT LCD डिस्प्ले, Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB SSD दी गई है. यह Windows 11 पर चलता है और इसका वजन करीब 1 किलोग्राम है.

4. Asus VivoBook X507UB - इस मॉडल में 15.6 इंच का डिस्प्ले, Core i3 प्रोसेसर और 8GB रैम दी गई है. स्टोरेज के लिए 1TB हार्ड डिस्क मिलती है, जबकि SSD नहीं दी गई है. इसमें Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम और NVIDIA ग्राफिक्स दिए गए हैं. इसमें टचस्क्रीन नहीं है. इस मॉडल की कीमत 29,990 से 38,990 रुपये तक रेंज में है.

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