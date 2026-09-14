iPhone यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, आज रात मिलेगा नया iOS, ऐसे करें डाउनलोड

Apple iPhone यूजर्स के लिए आज यानी 14 सितंबर का दिन खास है. कंपनी अपने नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27 को ग्लोबली रोलआउट करने जा रही है. इस अपडेट को पहली बार जून में WWDC 2026 के दौरान पेश किया गया था और इसके बाद डेवलपर व पब्लिक बीटा के जरिए इसकी टेस्टिंग की गई. अब इसका फाइनल वर्जन योग्य iPhone मॉडल्स के लिए उपलब्ध होगा.

iPhone में ऐसे डाउनलोड करें iOS 27

iOS 27 डाउनलोड करने के लिए किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं होगी. यूजर्स सीधे अपने iPhone की सेटिंग्स से नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं. सबसे पहले Settings खोलें और General पर जाएं. इसके बाद Software Update पर टैप करें. फोन कुछ समय तक उपलब्ध अपडेट चेक करेगा.

iOS 27 दिखाई देने पर Download and Install ऑप्शन चुनें. इसके बाद स्क्रीन पर दिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें. इंस्टॉलेशन के दौरान iPhone रीस्टार्ट हो सकता है. अपडेट शुरू करने से पहले जरूरी डेटा का बैकअप लेना बेहतर रहेगा.

iOS 27 में क्या मिलेगा खास?

iOS 27 का सबसे बड़ा आकर्षण नया Siri AI एक्सपीरिएंस है. Apple ने Siri को पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर बनाया है और इसमें Apple के Foundation Models के साथ Google Gemini मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है. नया Siri यूजर्स के संदर्भ को समझकर ऐप्स के बीच काम करने में भी मदद कर सकता है.

इसके अलावा Visual Intelligence को भी बेहतर किया गया है. अब कैमरे या स्क्रीन पर मौजूद चीजों का एनालिसिस कर उससे जुड़ी जानकारी हासिल करना आसान होगा. Liquid Glass इंटरफेस में ज्यादा कस्टमाइजेशन, Photos, Safari, Wallet और Shortcuts में नए AI फीचर्स तथा बच्चों के लिए बेहतर parental controls भी अपडेट का हिस्सा हैं.

इसलिए अगर आपके पास iPhone 11 या उससे नया मॉडल है तो आज रात Software Update सेक्शन जरूर चेक करें. iOS 27 आपके iPhone के इस्तेमाल के तरीके में कई बड़े बदलाव ला सकता है.

भारत में कब आएगा iOS 27?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Apple ने iOS 27 की ग्लोबल रिलीज डेट 14 सितंबर तय की है. कंपनी ने भारत के लिए कोई सटीक रिलीज टाइम नहीं बताया है लेकिन पिछले प्रमुख iOS अपडेट्स के पैटर्न को देखते हुए भारत में इसके रात करीब 10:30 बजे आने की उम्मीद है. ये अपडेट OTA यानी Over-The-Air के जरिए iPhone में मिलेगा. ध्यान रखें कि रिलीज शुरू होते ही हर iPhone पर अपडेट एक साथ दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है. अलग-अलग डिवाइस और रीजन के हिसाब से एवलेबिलिटी में थोड़ा अंतर हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

घंटों चलेगी Windows Laptop की बैटरी! बस बदल दें ये एक Settings