राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई. आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं.''

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें.''

Happy birthday to PM Narendra Modi ji. Wishing you good health and a long life. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2026

पीएम मोदी ने जन्मदिन पर उनके लिए बनाए गए गाने को शेयर किया. उन्होंने कहा कि कुछ बातें या अंदाज़ बहुत खास होते हैं! #AshirwadKaDiya प्यार का एक ऐसा ही इज़हार है जिसने मेरे दिल को गहराई से छू लिया है. हर आशीर्वाद हमारे प्यारे भारत की और भी ज़्यादा निष्ठा के साथ सेवा करने के मेरे संकल्प को मज़बूत करता है.

Some gestures remain very special! #AshirwadKaDiya is one such expression of affection that has deeply touched me.



Every blessing strengthens my resolve to serve our beloved Bharat with even greater devotion. https://t.co/YPgIUibiMW — Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2026

बीजेपी का देशभर में कार्यक्रम

पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन और निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर बीजेपी देशभर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है. इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जाने वाली बाइक रैली को हरी झंडी दिखाया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में मौजेद हैं और वाराणसी से वडनगर तक जाने वाली इसी तरह की एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे. वडनगर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मस्थान है, जबकि वाराणसी उनका लोकसभा क्षेत्र है.बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर उनके 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उज्जैन के रामघाट पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाएंगे.