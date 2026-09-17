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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, क्या कुछ कहा?

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने बधाई देते हुए कहा कि आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं. पीएम मोदी आज 76 वां जन्मदिन मना रहे हैं.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 17 Sep 2026 10:35 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई. आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं.''

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें.''

पीएम मोदी ने जन्मदिन पर उनके लिए बनाए गए गाने को शेयर किया. उन्होंने कहा कि कुछ बातें या अंदाज़ बहुत खास होते हैं! #AshirwadKaDiya प्यार का एक ऐसा ही इज़हार है जिसने मेरे दिल को गहराई से छू लिया है. हर आशीर्वाद हमारे प्यारे भारत की और भी ज़्यादा निष्ठा के साथ सेवा करने के मेरे संकल्प को मज़बूत करता है.

बीजेपी का देशभर में कार्यक्रम

पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन और निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर बीजेपी देशभर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है. इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक जाने वाली बाइक रैली को हरी झंडी दिखाया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में मौजेद हैं और वाराणसी से वडनगर तक जाने वाली इसी तरह की एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे. वडनगर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मस्थान है, जबकि वाराणसी उनका लोकसभा क्षेत्र है.बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर उनके 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उज्जैन के रामघाट पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाएंगे. 

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 17 Sep 2026 10:10 AM (IST)
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