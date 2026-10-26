Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है होलोबॉट तकनीक, जिससे पीएम मोदी ने स्वामी चिन्मयानंद से की बात?

क्या है होलोबॉट तकनीक, जिससे पीएम मोदी ने स्वामी चिन्मयानंद से की बात?

जानिए क्या है अत्याधुनिक होलोबॉट तकनीक जिसके जरिए पीएम मोदी ने ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद से संवाद किया. समझें एआई और थ्री-डी होलोग्राम से तैयार वर्चुअल बातचीत का पूरा साइंस.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Oct 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित चिन्मय अमृत महोत्सव वैश्विक सम्मेलन के दौरान एक ऐसा अद्भुत और हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिला, जिसने विज्ञान और आध्यात्मिकता के अनोखे संगम को पूरी दुनिया के सामने ला दिया. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33 साल पहले 1993 में ब्रह्मलीन हो चुके आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी के एक डिजिटल अवतार से न सिर्फ बातचीत की, बल्कि उनसे देश के विकास के लिए आशीर्वाद भी मांगा.

मंच पर जब स्वामी जी की 3D छवि अवतरित हुई, तो वहां मौजूद हर एक दर्शक दंग रह गया. इस चमत्कार को संभव बनाने वाली तकनीक का नाम है होलोबॉट, जो आजकल पूरी दुनिया में खूब चर्चा बटोर रही है. आइए जानते हैं कि यह तकनीक क्या है और इसने इस नामुमकिन बातचीत को कैसे मुमकिन बनाया.

क्या होती है होलोबॉट तकनीक?

होलोबॉट मुख्य रूप से दो सबसे आधुनिक तकनीकों का एक एडवांस मेल है- पहला 3D होलोग्राम और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. होलोग्राम एक ऐसी डिजिटल प्रोजेक्शन तकनीक है, जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ऐसी 3D छवि हवा में दिखाई जा सकती है, जिससे वह बिल्कुल असली और सामने खड़ी महसूस होती है.

जब इस चलती-फिरती छवि के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग जोड़ दिया जाता है, तो वह एक होलोबॉट बन जाता है. यह सिर्फ एक रिकॉर्डेड वीडियो की तरह नहीं होता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति की बातों को समझकर रियल-टाइम में इंसानों की तरह जवाब देने और अपने हाथ-पैर हिलाने में भी पूरी तरह सक्षम होता है.

कैसे तैयार किया गया स्वामी जी का एआई अवतार?

चूंकि स्वामी चिन्मयानंद का निधन 1993 में हो चुका था, इसलिए उनके साथ आज के समय में सीधे तौर पर बातचीत करना तकनीकी रूप से नामुमकिन था. इसे मुमकिन करने के लिए टेक एक्सपर्ट्स ने डिपफेक जैसी अत्याधुनिक एआई टूल्स का सहारा लिया.

स्वामी जी के पुराने प्रवचनों, उनके वीडियो फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की मदद से एआई सिस्टम को ट्रेन किया गया. इस डीप ट्रेनिंग के बाद एआई ने स्वामी जी के बोलने के लहजे, उनके हाव-भाव, हाथों के मूवमेंट और उनकी मूल आवाज को हूबहू रीक्रिएट कर लिया. इसके बाद जब मंच पर 3D प्रोजेक्टर चालू हुआ, तो स्वामी जी साक्षात वहां खड़े नजर आने लगे.

यह भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश के मंदिर में आया पहला रोबोटिक हाथी 'रंगा', पेटा ने दिया तोहफा

मंच पर पीएम मोदी और होलोबॉट के बीच क्या हुई बातचीत?

इस खास वर्चुअल संवाद के दौरान पीएम मोदी और स्वामी जी के एआई अवतार ने फरवरी 1993 में वडोदरा में हुई अपनी मुलाकात की यादें शेयर कीं, जब पीएम मोदी उन्हें शिकागो की विश्व धर्म संसद की शताब्दी के लिए आंमत्रित करने गए थे. होलोबॉट ने उस समय की बातचीत को दोहराते हुए कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है और सनातन धर्म के गिरे हुए स्तंभों को खड़ा करने की जिम्मेदारी हिंदू युवाओं को उठानी होगी. एआई अवतार ने पीएम मोदी की लीडरशिप की सराहना करते हुए कहा कि शिखर पर बैठा व्यक्ति अक्सर अकेला होता है, लेकिन भारत तुम्हारे साथ है, नरेंद्र. 

यह भी पढ़ें: 30 हजार के बजट में मिल जाएंगे ये शानदार लैपटॉप, बिल्कुल मिस न करें

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Explained: Xiaomi, Oppo और VIVO के सस्ते फोन कभी नहीं मिलेंगे? चिप की कमी से कैसे बिखरा भारतीय बाजार
MI, Oppo और VIVO के सस्ते फोन नहीं मिलेंगे? चिप की कमी से कैसे बिखरा भारतीय बाजार
टेक्नोलॉजी
फोन की छोटी स्क्रीन से TV तक पहुंचा Instagram, Apple TV पर हुई एंट्री
फोन की छोटी स्क्रीन से TV तक पहुंचा Instagram, Apple TV पर हुई एंट्री
टेक्नोलॉजी
10000mAh बैटरी वाले फोन की तैयारी में Realme? लीक में सामने आए फीचर्स
10000mAh बैटरी वाले फोन की तैयारी में Realme? लीक में सामने आए फीचर्स
टेक्नोलॉजी
इस हफ्ते 6 नए फोन होंगे लॉन्च, Infinix से Samsung तक इन मॉडल्स पर नजर
इस हफ्ते 6 नए फोन होंगे लॉन्च, Infinix से Samsung तक इन मॉडल्स पर नजर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Live: राहुल गांधी मानहानि केस में बरी, काफिले में हादसे की जांच करेगी SIT, डीजीपी का आदेश
Live: राहुल गांधी मानहानि केस में बरी, काफिले में हादसे की जांच करेगी SIT, डीजीपी का आदेश
महाराष्ट्र
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
इंडिया
सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'
सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
बॉलीवुड
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए? जांच में चौंकाने वाला खुलासा
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए?
इंडिया
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी लेकिन राहुल की मुश्किलें नहीं कम! विजय मिश्रा ने लिया बड़ा फैसला
सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी लेकिन राहुल की मुश्किलें नहीं कम! विजय मिश्रा ने लिया बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget