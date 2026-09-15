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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIAF का Dronathon 2026 शुरू, Pokhran में परखे जाएंगे एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम

IAF का Dronathon 2026 शुरू, Pokhran में परखे जाएंगे एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम

भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम की क्षमताओं को परखने के लिए पोखरण में Dronathon 2026 की शुरुआत की है. इस कार्यक्रम में 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां और इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Sep 2026 01:28 PM (IST)
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  • आईएफ यूएएस रोडमैप भविष्य की जरूरतों हेतु जारी हुआ.

ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ निगरानी या सामान्य उड़ान तक सीमित नहीं रह गई है. रक्षा क्षेत्र में इनका यूज तेजी से बदल रहा है और अब ऐसे अनमैन्ड सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों में निगरानी, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे जरूरी मिशन संभाल सकें. इसी दिशा में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम की क्षमताओं को परखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. भारतीय वायुसेना ने  जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहले Dronathon 2026 की शुरुआत की. तीन दिन चलने वाला यह कार्यक्रम 14 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है, 

Dronathon 2026 क्या है?

Dronathon 2026 में भारत के तेजी से विकसित हो रहे अनमैन्ड सिस्टम इकोसिस्टम से जुड़ी 20 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां, स्टार्टअप्स, MSMEs, DPSUs और इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं. इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय उद्योग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना है, जिससे बदलती ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार स्वदेशी अनमैन्ड क्षमताओं को विकसित किया जा सके और उन्हें वायुसेना में शामिल करने की दिशा में काम आगे बढ़े. इसमें पार्ट लेने वाली कंपनियां और इनोवेटर्स पोखरण रेंज में अपने Unmanned Aircraft Systems यानी UAS और उनसे जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं. 

मैनड और अनमैन्ड सिस्टम पर फोकस

IAF के अनुसार, Dronathon 2026 का उद्देश्य मैनड और अनमैन्ड सिस्टम के बीच एक ऐसा पूरक सिस्टम तैयार करना है, जिसमें हवा के क्षेत्र में सेंसर से लेकर लक्ष्य तक की पूरी व्यवस्था विकसित हो सके. इस कार्यक्रम के जरिए वायुसेना और इंडस्ट्री के बीच सीधा संपर्क भी बनाया जा रहा है, जिससे उपलब्ध तकनीकों और उनकी सैन्य जरूरतों में उपयोगिता को समझा जा सके. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह पहल स्वदेशी और बड़े स्तर पर यूज किए जा सकने वाले अनमैन्ड समाधानों की पहचान करने में मदद करेगी. साथ ही डेवलपर्स के साथ बातचीत और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा. 

जारी किया गया IAF UAS Roadmap

कार्यक्रम के दौरान IAF UAS Roadmap भी जारी किया. इस रोडमैप का उद्देश्य भारतीय कंपनियों और रिसर्च संस्थानों को यह समझाना है कि भविष्य में वायुसेना को किस तरह की अनमैन्ड तकनीक और क्षमताओं की जरूरत होगी. इससे अनमैन्ड एयरबोर्न सिस्टम से जुड़ी इंडस्ट्री, शिक्षण संस्थानों और रिसर्च संगठनों को अपनी तकनीकी रिसर्च और इनोवेशन को वायुसेना की भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने में मदद मिल सकती है. 

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सर्विलांस से लेकर स्वार्म टेक्नोलॉजी तक प्रदर्शन

Dronathon 2026 में कई तरह की ऑपरेशनल क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है. इनमें सर्विलांस और रिकॉनिसेंस, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, स्वार्म टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और CUAS शामिल हैं. इस आयोजन का मुख्य फोकस तकनीक दिखाने के साथ टेक्नोलॉजी को सही ऑपरेशनल यूज में बदलना है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 15 Sep 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Technology IAF TECH NEWS HINDI Dronathon 2026
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