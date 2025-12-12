हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTECH EXPLAINED: कैसे AI को किया जाता है ट्रेन, जानिए क्या भविष्य में इंसानों के लिए हो सकता है खतरा?

TECH EXPLAINED: कैसे AI को किया जाता है ट्रेन, जानिए क्या भविष्य में इंसानों के लिए हो सकता है खतरा?

Artificial Intelligence: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य मशीनों को इंसानों जैसी सोच, समझ, निर्णय लेने की क्षमता और सीखने की योग्यता देना है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Dec 2025 02:48 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Artificial Intelligence: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य मशीनों को इंसानों जैसी सोच, समझ, निर्णय लेने की क्षमता और सीखने की योग्यता देना है. लेकिन मशीनें इंसानों की तरह जन्म से सीखकर नहीं आतीं. उन्हें डेटा, उदाहरणों और प्रोग्रामिंग की मदद से सिखाया जाता है. यही प्रोसेस कहलाती है AI Training.

AI को ट्रेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मशीन को भाषा समझनी है, तस्वीर पहचाननी है, गाना बनाना है, सवाल का जवाब देना है या किसी इंसान की आवाज़ पहचाननी है तो इसके लिए उसे विशाल मात्रा में जानकारी की जरूरत होगी. जितना ज्यादा और अच्छा डेटा मिलेगा, उतनी ही समझदार AI बनती जाएगी.

AI Training की शुरुआत

AI को ट्रेन करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है डेटा को इकट्ठा करना. यह डेटा कई प्रकार का होता है:

टेक्स्ट: किताबें, लेख, वेबसाइट, चैट्स

इमेज: फोटो, वीडियो फ्रेम

ऑडियो: आवाज़, गाने, पॉडकास्ट

यूज़र बिहेवियर: लोग क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, कैसे स्क्रॉल करते हैं.

इन्हीं डेटा को AI मॉडल में डाला जाता है जिसे मशीन धीरे-धीरे पैटर्न की तरह समझती है. उदाहरण के लिए, अगर AI को कुत्ते की फोटो पहचानना सिखाना हो तो उसे लाखों कुत्तों की तस्वीरें दिखानी पड़ती हैं. हर फोटो के साथ यह बताया जाता है कि इसमें कुत्ता है, किस नस्ल का है, उसका आकार कैसा है. धीरे-धीरे AI सीख जाती है कि कुत्ते की पहचान किन फीचर्स से होती है कान का आकार, नाक, आंखें, शरीर की आकृति आदि.

AI कैसे सीखती है?

AI को इंसानों की तरह दिमाग नहीं मिलता, बल्कि उसे एल्गोरिद्म और न्यूरल नेटवर्क दिए जाते हैं. यह नेटवर्क हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स से प्रेरित होते हैं. इनमें कई लेयर्स होती हैं और हर लेयर डेटा को एक नई तरीके से समझती है.

AI की सीखने की प्रक्रिया तीन प्रमुख तरीकों से होती है:

  1. Supervised Learning (अधिगमित सीख)

इसमें AI को सही जवाबों के साथ डेटा दिया जाता है. जैसे यह तस्वीर बिल्ली की है, यह आदमी की. AI इन उदाहरणों से सीखती है.

Unsupervised Learning (बिना निगरानी की सीख)

यहां AI को बिना लेबल वाला डेटा मिलता है और उसे खुद पैटर्न ढूंढने होते हैं. उदाहरण किस तरह के यूजर कौन से प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं.

Reinforcement Learning (रिवॉर्ड-आधारित सीख)

इसमें AI को किसी गेम की तरह पॉइंट्स या पेनल्टी दी जाती है. अगर सही फैसला लेती है तो स्कोर बढ़ता है, गलत पर घटता है. इसी से AI बेहतर होती जाती है. उदाहरण रोबोट का चलना सीखना, सेल्फ-ड्राइविंग कार का सड़क समझना आदि.

Training के लिए मशीनों को कितनी ताकत चाहिए?

AI को ट्रेन करना बहुत भारी प्रोसेस है. इसमें बहुत अधिक कम्प्यूटिंग पावर की जरूरत होती है. बड़े GPU और TPU क्लस्टर, सुपरकंप्यूटर जैसी सर्वर मशीनें, लाखों–करोड़ों डेटा पॉइंट्स, हफ्तों या महीनों की ट्रेनिंग. जितना बड़ा मॉडल, उतना बड़ा खर्च. बड़े AI मॉडल को ट्रेन करने में करोड़ों डॉलर तक लग जाते हैं. इसलिए इन्हें आमतौर पर बड़ी टेक कंपनियों द्वारा ही बनाया जाता है.

ट्रेनिंग खत्म होने के बाद क्या होता है?

AI को जब ट्रेन कर दिया जाता है, तब उसे Deploy किया जाता है. यानी लोग उसे इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है. जैसे ChatGPT का आपका सवाल समझकर जवाब देना, Google Maps का ट्रैफिक का अनुमान लगाना, Instagram का आपकी पसंद की Reels दिखाना. ट्रेनिंग के बाद भी AI सीखना बंद नहीं करती. समय-समय पर उसे नए डेटा से अपडेट किया जाता है ताकि वह ताज़ा चीजें समझ सके.

क्या AI इंसानों के लिए खतरा बन सकती है?

यह सवाल आज सबसे ज्यादा चर्चा में है. AI तेजी से बढ़ रही है और इसकी क्षमताएं हर महीने बढ़ रही हैं. इससे कई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं.

नौकरी छिनने का खतरा

AI जितनी स्मार्ट होती जाएगी वह उतनी ही कई काम खुद करने लगेगी.

  • कंटेंट राइटिंग
  • फोटो/वीडियो एडिटिंग
  • कस्टमर सपोर्ट
  • अकाउंटिंग
  • ट्रांसलेशन
  • डेटा एंट्री

कई सरल काम AI पहले ही इंसानों की जगह कर रही है. आने वाले समय में कुछ नौकरियां पूरी तरह खत्म भी हो सकती हैं.

गलत जानकारी फैलने का खतरा

AI बहुत आसानी से किसी की नकली आवाज़ या वीडियो बना सकती है. Deepfake वीडियो, AI-generated फर्जी खबरें, किसी नेता या सेलिब्रिटी की नकली आवाज. अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, तो समाज में भ्रम, डर और नुकसान बढ़ सकता है.

Privacy और डेटा का खतरा

AI को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए. कई बार यह पता नहीं होता कि यह डेटा कहाँ से आता है. लोग यह नहीं जानते कि उनकी कौनसी जानकारी AI के पास जा रही है. अगर यह डेटा गलत हाथों में चला जाए तो खतरा और बढ़ जाता है.

मशीनों का इंसानी नियंत्रण से बाहर होना

AI का सबसे बड़ा डर यही है. यदि कोई AI इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह खुद फैसले लेने लगे और इंसानों के आदेश न माने, तो यह खतरनाक साबित हो सकता है. हालांकि अभी ऐसा कोई AI मौजूद नहीं है लेकिन विशेषज्ञ इसके जोखिमों पर लगातार चेतावनी दे रहे हैं.

क्या AI मानवता के लिए बड़ा खतरा बन सकती है?

अगर AI को बिना नियमों और सावधानियों के विकसित किया गया तो इसमें खतरा है. लेकिन सही नियम, निगरानी और जिम्मेदार डेवलपमेंट से AI इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकती है. AI हमारे जीवन को आसान बना सकती है बेहतर इलाज, स्मार्ट शिक्षा, तेज अनुसंधान, जीवन गुणवत्ता में सुधार, दुनिया भर की जानकारी तुरंत उपलब्ध. यानी AI एक उपकरण है. यह इस पर निर्भर करता है कि इसे मानव किस दिशा में इस्तेमाल करते हैं अच्छाई के लिए या बुराई के लिए.

AI को ट्रेन करने की प्रक्रिया लंबी और जटिल है जिसमें बड़े डेटा, शक्तिशाली कंप्यूटर और उन्नत एल्गोरिद्म की जरूरत होती है. यह तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में हमारे जीवन में और भी गहराई से शामिल होगी. हालांकि इसके साथ खतरे भी हैं लेकिन सही कानूनों, पारदर्शिता और मानव नियंत्रण से AI को सुरक्षित रखा जा सकता है. भविष्य में AI इंसानों के लिए खतरा बनेगी या मददगार यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज इसे किस तरह विकसित करते हैं.

Published at : 12 Dec 2025 02:47 PM (IST)
