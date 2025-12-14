हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: इन नौकरियों का रहा पूरे साल दबदबा, बाजार में बनी रही जबरदस्त मांग

Year Ender 2025: इन नौकरियों का रहा पूरे साल दबदबा, बाजार में बनी रही जबरदस्त मांग

Year Ender 2025: साल 2025 नौकरियों के लिहाज से बेहद खास रहा है. इस साल सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक जॉब्स की डिमांड रही. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 14 Dec 2025 09:25 AM (IST)
साल 2025 नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए कई मायनों में खास रहा. बदलते समय, नई तकनीक और बढ़ती जरूरतों के चलते कुछ नौकरियों की मांग पूरे साल बनी रही. जहां कुछ क्षेत्रों में मंदी देखने को मिली, वहीं कई सेक्टर ऐसे रहे जिनमें भर्ती लगातार होती रही. खास बात यह रही कि इन नौकरियों में सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित मौके नहीं थे, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी इनकी जरूरत महसूस की गई.

सबसे ज्यादा मांग आईटी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरियों में देखने को मिली. डिजिटल कामकाज बढ़ने के कारण सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट और साइबर सुरक्षा से जुड़े पेशे काफी चर्चा में रहे. कंपनियों को ऐसे युवाओं की जरूरत रही जो कंप्यूटर, इंटरनेट और नई तकनीक को अच्छे से समझते हों. वर्क फ्रॉम होम के चलते भी इस सेक्टर में नौकरियों की संख्या बढ़ी.

स्वास्थ्य क्षेत्र की नौकरियां भी पूरे साल सुर्खियों में रहीं. डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट जैसे पदों की मांग लगातार बनी रही. निजी अस्पतालों के साथ-साथ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में भी भर्तियां देखने को मिलीं. बुजुर्गों की देखभाल और होम केयर सेवाओं से जुड़े कामों में भी रोजगार के नए मौके बने.

एजुकेशन सेक्टर में डिमांड

शिक्षा क्षेत्र में भी नौकरी के अवसर कम नहीं हुए. स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के साथ-साथ ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े कंटेंट क्रिएटर और ट्रेनर की जरूरत बढ़ी. कोचिंग और डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वालों को अच्छे मौके मिले. खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षकों की मांग बनी रही.

बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी नौकरियां भी युवाओं की पहली पसंद बनी रहीं. बैंकों, बीमा कंपनियों और फाइनेंस से जुड़ी संस्थाओं में सेल्स, कस्टमर केयर और अकाउंट से जुड़े पदों पर भर्ती होती रही. डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ने से इस क्षेत्र में नए रोजगार बने.

सरकारी नौकरी की रही डिमांड

सरकारी नौकरियों की मांग हमेशा की तरह बनी रही. पूरे साल अलग-अलग विभागों में भर्तियों की खबरें आती रहीं. रेलवे, बैंक, पुलिस, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में युवाओं ने बढ़-चढ़कर आवेदन किए. सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं का भरोसा आज भी कायम है.

ये सेक्टर भी रहा शानदार

मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी नौकरियों की मांग रही. फैक्ट्रियों, गोदामों और डिलीवरी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरत बढ़ी. ई-कॉमर्स के विस्तार से इस सेक्टर को काफी फायदा हुआ.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 14 Dec 2025 09:25 AM (IST)
Education JOB 2025 Recap
