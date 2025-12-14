साल 2025 नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए कई मायनों में खास रहा. बदलते समय, नई तकनीक और बढ़ती जरूरतों के चलते कुछ नौकरियों की मांग पूरे साल बनी रही. जहां कुछ क्षेत्रों में मंदी देखने को मिली, वहीं कई सेक्टर ऐसे रहे जिनमें भर्ती लगातार होती रही. खास बात यह रही कि इन नौकरियों में सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित मौके नहीं थे, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी इनकी जरूरत महसूस की गई.

सबसे ज्यादा मांग आईटी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरियों में देखने को मिली. डिजिटल कामकाज बढ़ने के कारण सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट और साइबर सुरक्षा से जुड़े पेशे काफी चर्चा में रहे. कंपनियों को ऐसे युवाओं की जरूरत रही जो कंप्यूटर, इंटरनेट और नई तकनीक को अच्छे से समझते हों. वर्क फ्रॉम होम के चलते भी इस सेक्टर में नौकरियों की संख्या बढ़ी.

स्वास्थ्य क्षेत्र की नौकरियां भी पूरे साल सुर्खियों में रहीं. डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट जैसे पदों की मांग लगातार बनी रही. निजी अस्पतालों के साथ-साथ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में भी भर्तियां देखने को मिलीं. बुजुर्गों की देखभाल और होम केयर सेवाओं से जुड़े कामों में भी रोजगार के नए मौके बने.

एजुकेशन सेक्टर में डिमांड

शिक्षा क्षेत्र में भी नौकरी के अवसर कम नहीं हुए. स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के साथ-साथ ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े कंटेंट क्रिएटर और ट्रेनर की जरूरत बढ़ी. कोचिंग और डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वालों को अच्छे मौके मिले. खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षकों की मांग बनी रही.

बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी नौकरियां भी युवाओं की पहली पसंद बनी रहीं. बैंकों, बीमा कंपनियों और फाइनेंस से जुड़ी संस्थाओं में सेल्स, कस्टमर केयर और अकाउंट से जुड़े पदों पर भर्ती होती रही. डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ने से इस क्षेत्र में नए रोजगार बने.

सरकारी नौकरी की रही डिमांड

सरकारी नौकरियों की मांग हमेशा की तरह बनी रही. पूरे साल अलग-अलग विभागों में भर्तियों की खबरें आती रहीं. रेलवे, बैंक, पुलिस, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में युवाओं ने बढ़-चढ़कर आवेदन किए. सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं का भरोसा आज भी कायम है.

ये सेक्टर भी रहा शानदार

मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी नौकरियों की मांग रही. फैक्ट्रियों, गोदामों और डिलीवरी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरत बढ़ी. ई-कॉमर्स के विस्तार से इस सेक्टर को काफी फायदा हुआ.

