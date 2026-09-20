SSD खराब हुआ तो क्या होगा? HDD से कितना अलग है मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom HDD खराब होने से पहले क्लिक जैसी आवाजों से देता संकेत.

आज फोन से लेकर लैपटॉप और डेस्कटॉप तक, डेटा स्टोर करने के लिए SSD और HDD दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब अचानक जरूरी फाइलें खुलना बंद हो जाएं, सिस्टम बार-बार अटकने लगे या स्टोरेज ड्राइव कंप्यूटर में दिखाई ही न दे, तब असली परेशानी शुरू होती है. SSD और HDD दोनों के खराब होने का तरीका एक जैसा नहीं होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि SSD खराब हुआ तो क्या होगा और यह HDD से कितना अलग है.

SSD खराब हुआ तो क्या होगा?

SSD में कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, इसलिए इसके खराब होने पर अक्सर क्लिक या ग्राइंडिंग जैसी आवाज नहीं आती है. इसकी जगह फाइलें अचानक खुलना बंद कर सकती हैं, ऐप्स क्रैश हो सकते हैं, सिस्टम बार-बार हैंग हो सकता है या ड्राइव कभी दिखाई दे और कभी गायब हो जाए. कुछ मामलों में SSD केवल रीड-ओनली मोड में चला जाता है. बार-बार फाइल सिस्टम एरर आना और सेव या कॉपी करने की स्पीड का असामान्य रूप से कम होना भी चेतावनी हो सकती है.

यह HDD से कितना अलग है?

HDD में मैग्नेटिक प्लेटर घूमते हैं और रीड-राइट हेड डेटा को पढ़ता और लिखता है. मोटर, हेड या प्लेटर में खराबी आने पर ड्राइव की समस्या बढ़ सकती है. वहीं SSD NAND फ्लैश मेमोरी और कंट्रोलर पर काम करता है. इसके कंट्रोलर की खराबी होने पर ड्राइव में मौजूद डेटा सही सलामत होने के बाद भी कंप्यूटर उसे पहचान नहीं सकता है. NAND चिप खराब होना, फर्मवेयर करप्ट होना और लिखते समय अचानक पावर चले जाना भी SSD को प्रभावित कर सकता है.

SSD से डेटा रिकवरी मुश्किल क्यों हो सकती है?

SSD में TRIM नाम का फीचर डिलीट किए गए डेटा वाले ब्लॉक को दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार करता है. इसी वजह से डिलीट हुई फाइल को बाद में रिकवर करना HDD की तुलना में मुश्किल हो सकता है. SSD में डेटा कई NAND चिप्स में अलग-अलग हिस्सों में भी लिखा जा सकता है, इसलिए खराब ड्राइव से डेटा निकालने और सही क्रम में जोड़ने के लिए खास डिवाइस की जरूरत पड़ सकती है.

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HDD खराब होने से पहले कौन-से संकेत मिलते हैं?

HDD की खराबी कई बार पहले ही संकेत देने लगती है. क्लिकिंग, ग्राइंडिंग या असामान्य आवाज, बहुत धीमी फाइल ट्रांसफर स्पीड, लंबे बूट टाइम, बार-बार फ्रीज होना, फाइल करप्ट होना या ड्राइव का बार-बार गायब होना इसके संकेत हो सकते हैं. अगर HDD से लगातार अजीब आवाज आ रही है, तो उसे बार-बार चालू करके जांचना समस्या को और बढ़ा सकता है.

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