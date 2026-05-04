बंगाल में CM योगी ने जहां किया प्रचार, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट धुआंधार; TMC का बुरा हाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य की कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं और रोड शो किया था. सीएम योगी ने जिन अलग-अलग इलाकों में पहुंचकर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया था उन सीटों पर क्या हाल रहा है वह इस खबर में जानें.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनामुखी, नंदकुमार, कांथी दक्षिण, बाराबनी, रामपुरहाट, बोलपुर, माथाभांगा, धुपगुड़ी, पिंगला, जॉयपुर, गारबेटा, जोरासांको, चकदहा, उदयनारायणपुर, नबद्वीप, कटवा, बागदा, धानेखाली और राजारहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं. इसके अलावा, उन्होंने बांकुडा, कल्याणी और दमदम में भव्य रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए.

सीएम योगी ने बाबा तारकनाथ मंदिर में भी किया था दर्शन

इस चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुगली जिले में स्थित प्रसिद्ध बाबा तारकनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन भी किया. सीएम योगी ने जिन 22 सीटों पर प्रचार किया था वहां खबर लिखे जाने तक 18 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, इसके साथ ही 3 सीटों पर टीएमसी और एक सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं.

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पश्चिम बंगाल की इन 22 सीटों पर सीएम योगी ने किया था चुनाव प्रचार

सोनामुखी- बीजेपी (दिबाकर घरामी) आगे

नंदकुमार- बीजेपी (खानरा निर्मल) आगे

कांथी दक्षिण- बीजेपी (अरूप कुमार दास) आगे

बाराबनी- बीजेपी (अरजित रॉय) आगे

रामपुरहाट- बीजेपी (धुर्वा साहा) आगे

माथाभांगा- बीजेपी (निसिथ प्रामाणिक) आगे

धुपगुड़ी- बीजेपी (नरेश रॉय)

बांकुडा (रोड शो)- बीजेपी (नीलाद्री शेखर दाना) आगे

पिंगला- बीजेपी (स्वागत मन्ना) आगे

जॉयपुर- बीजेपी (बिस्वजीत महतो) आगेजोरासांको- बीजेपी (विजय ओझा) आगे

चकदहा- बीजेपी (बंकिम चंद्र घोष) आगे

नबद्वीप- बीजेपी (श्रुति शेखर गोस्वामी) आगे

कटवा- बीजेपी (कृष्णा घोष) आगे

बागदा- बीजेपी (सोमा ठाकुर) आगे

कल्याणी (रोड शो)- बीजेपी (अनुपम बिश्वास) आगे

दमदम (रोड शो)- बीजेपी (अरजित बख्शी) आगे

राजारहाट गोपालपुर- बीजेपी (तरुण ज्योति तिवारी) आगे

इन तीन सीटों पर टीएमसी ने बनाई है बढ़त

धानेखाली- TMC (असीमा पात्रा) आगे

बोलपुर- TMC चंद्रकांत सिन्हा

गारबेटा- TMC उत्तरा सिंघा (हजरा) आगे

इस सीट पर कांग्रेस आगे

उदयनारायणपुर- कांग्रेस (असित बाकुली) आगे

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