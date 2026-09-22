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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या सोलर पैनल से वॉशिंग मशीन चल सकती है, जानें कितने kW की जरूरत?

क्या सोलर पैनल से वॉशिंग मशीन चल सकती है, जानें कितने kW की जरूरत?

क्या आप भी घर पर सोलर पैनल लगवाने का सोच रहें हैं और वॉशिंग मशीन चलाई जा सकती है या नहीं उलझे हुए हैं तो , इसके लिए मशीन की पावर, इस्तेमाल का समय को ध्यान में रखना जरूरी जान लें पूरी जानकारी

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Sep 2026 06:55 PM (IST)
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बिजली का बिल कम करने के लिए आजकल कई लोग घर पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सोलर पैनल से वॉशिंग मशीन जैसी ज्यादा बिजली लेने वाली मशीन चलाई जा सकती है? इसका जवाब है हां. सही क्षमता का सोलर सिस्टम, इन्वर्टर और जरूरत के हिसाब से बैटरी होने पर वॉशिंग मशीन आसानी से चलाई जा सकती है. हालांकि, कितने kW का सिस्टम चाहिए, यह वॉशिंग मशीन की मोटर और घर में एक साथ चलने वाले दूसरे उपकरणों पर निर्भर करता है.

कितनी बिजली लेती है वॉशिंग मशीन?

वॉशिंग मशीन की बिजली खपत उसके मॉडल, क्षमता और इस्तेमाल होने वाले मोड पर निर्भर करती है. सामान्य टॉप-लोड और फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन की रेटेड पावर अक्सर करीब 500 से 2,000 वाट तक हो सकती है. अगर मशीन में पानी गर्म करने की सुविधा है तो बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है. इसलिए सिर्फ मशीन के नाम से सोलर पैनल की क्षमता तय नहीं की जाती. मशीन पर दिए गए पावर लेबल या मैनुअल में उसकी रेटेड पावर जरूर देखनी चाहिए.

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कितने kW का सोलर सिस्टम चाहिए?

अगर घर में सिर्फ वॉशिंग मशीन चलानी है तो उसकी पावर के हिसाब से सिस्टम चुना जा सकता है. मान लीजिए  की , 1,000 वाट यानी 1 kW की मशीन के लिए कम से कम इतनी क्षमता का इन्वर्टर जरूरी है जो मशीन का लोड संभाल सके. लेकिन सोलर सिस्टम को सिर्फ मशीन की पावर के बराबर रखना हमेशा सही नहीं होता. मोटर स्टार्ट होते समय कुछ समय के लिए ज्यादा बिजली खींच सकती है. अगर वॉशिंग मशीन के साथ पंखा, फ्रिज, टीवी या दूसरी चीजें भी चलानी हैं तो करीब 2 से 3 kW का सोलर सिस्टम ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है. हालांकि, सही क्षमता घर के कुल लोड और रोजाना बिजली की जरूरत देखकर तय की जाती है.

बैटरी और इन्वर्टर का भी रखें ध्यान

सिर्फ सोलर पैनल लगाने से काम पूरा नहीं होता. वॉशिंग मशीन चलाने के लिए सही क्षमता वाला सोलर इन्वर्टर भी जरूरी है. अगर मशीन दिन में धूप के समय चलाई जाती है तो सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली सीधे इस्तेमाल की जा सकती है. वहीं शाम या रात में मशीन चलानी है तो बैटरी बैकअप की जरूरत पड़ सकती है. सोलर सिस्टम लगवाने से पहले वॉशिंग मशीन की रेटेड पावर, घर का कुल लोड, रोजाना इस्तेमाल का समय और आपके इलाके में मिलने वाली धूप को ध्यान में रखना चाहिए. अगर मशीन में हीटिंग का फीचर है तो सिस्टम की क्षमता ज्यादा रखनी पड़ सकती है. इसलिए इंस्टॉलेशन से पहले किसी योग्य सोलर इंस्टॉलर से लोड कैलकुलेशन करवाना बेहतर रहता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Sep 2026 06:55 PM (IST)
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