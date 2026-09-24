गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी6G के दौर में 4G फोन लाई यह कंपनी, 7000mAh बैटरी पर खेला दांव

6G के दौर में 4G फोन लाई यह कंपनी, 7000mAh बैटरी पर खेला दांव

6G की चर्चा के बीच OnePlus ने भारत में अपना नया 4G स्मार्टफोन OnePlus N6 Lite लॉन्च किया है. फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. जानिए इस फोन की कीमत और इसके दूसरे फीचर्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Sep 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • फोन में 13MP रियर कैमरा, IP64 रेटिंग; कीमत 16,999 रुपये है.

स्मार्टफोन की दुनिया में 6G को लेकर चर्चा बढ़ रही है और नए फोन तेज नेटवर्क, बड़ी स्क्रीन और दमदार फीचर्स के साथ बाजार में आ रहे हैं. इसी बीच OnePlus ने कुछ अलग किया है. कंपनी ने भारत में नया OnePlus N6 Lite 4G लॉन्च किया है. यह 4G स्मार्टफोन है, लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी बड़ी बैटरी है. इसमें 7,000mAh की बैटरी दी गई है. फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले और Unisoc प्रोसेसर भी मिलता है. ऐसे मे आइए हम आपको इसके दूसरे फीचर्स और कीमत के बारे में बताते हैं. 

OnePlus N6 Lite 4G में 7,000mAh की बैटरी दी गई है. यह 15W वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है. कंपनी के मुताबिक, एक बार चार्ज करने पर फोन से 49.7 घंटे तक कॉलिंग की जा सकती है. कनेक्टिविटी के लिए 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS समेत कई ऑप्शन मिलते हैं. इसमें USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और OReality Audio के साथ सिंगल मल्टी-मैग्नेट स्पीकर भी दिया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
टेबल पर कैसे रखना चाहिए फोन, कैसे एक गलती से खराब हो सकता है डिवाइस?
टेबल पर कैसे रखना चाहिए फोन, कैसे एक गलती से खराब हो सकता है डिवाइस?
टेक्नोलॉजी
कैसे पैसा कमाता है गूगल, कहां से होती है इतनी मोटी कमाई?
कैसे पैसा कमाता है गूगल, कहां से होती है इतनी मोटी कमाई?
टेक्नोलॉजी
पुराने Solar Panels कम बिजली क्यों बनाते हैं? समझें पूरी वजह
पुराने Solar Panels कम बिजली क्यों बनाते हैं? समझें पूरी वजह
टेक्नोलॉजी
फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा
फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा

कितनी है OnePlus N6 Lite 4G की कीमत?

OnePlus N6 Lite 4G को भारत में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में पेश किया गया है. इसकी कीमत 16,999 रुपये है. फोन Midnight Hype और Neo Green दो कलर ऑप्शन में आता है. 

OnePlus N6 Lite 4G में कैसा है डिस्प्ले?

इस स्मार्टफोन में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1570x720 पिक्सल है. स्क्रीन 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसकी पीक HBM ब्राइटनेस 900 निट्स तक है और यह 86 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट को सपोर्ट करती है. 

यह भी पढ़ें - पैदल चलने के लिए कौन-सा Navigation App है सबसे बेस्ट? जानिए सच्चाई

OnePlus N6 Lite 4G में कितनी RAM और स्टोरेज मिलेगी?

फोन में ऑक्टा-कोर Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 4GB RAM और 64GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. जरूरत पड़ने पर वर्चुअल RAM को 8GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में गर्मी को कंट्रोल करने के लिए 13,700 वर्ग मिलीमीटर का हीट डिसिपेशन एरिया दिया गया है. 

OnePlus N6 Lite 4G का कैमरा और दूसरे फीचर्स 

फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का रियर कैमरा मिलता है, जिसमें f/2.2 अपर्चर और ऑटोफोकस दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा है. फोन को IP64 रेटिंग मिली है और कंपनी के अनुसार यह MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करता है. 

यह भी पढ़ें - Airtel और Apple का नया कनेक्शन, iCloud+ से TV तक क्या खास?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
OnePlus TECH NEWS HINDI OnePlus N6 Lite 4G
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
टेबल पर कैसे रखना चाहिए फोन, कैसे एक गलती से खराब हो सकता है डिवाइस?
टेबल पर कैसे रखना चाहिए फोन, कैसे एक गलती से खराब हो सकता है डिवाइस?
टेक्नोलॉजी
कैसे पैसा कमाता है गूगल, कहां से होती है इतनी मोटी कमाई?
कैसे पैसा कमाता है गूगल, कहां से होती है इतनी मोटी कमाई?
टेक्नोलॉजी
पुराने Solar Panels कम बिजली क्यों बनाते हैं? समझें पूरी वजह
पुराने Solar Panels कम बिजली क्यों बनाते हैं? समझें पूरी वजह
टेक्नोलॉजी
फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा
फोन में पानी गया तो ये हैक अपनाते हैं 29 पर्सेंट लोग, Report में खुलासा
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पानी की किल्लत और थकाऊ ड्यूटी, अमेरिकी युद्धपोत पर 8 सैनिकों का सुसाइड अटेम्प्ट
पानी की किल्लत और थकाऊ ड्यूटी, अमेरिकी युद्धपोत पर 8 सैनिकों का सुसाइड अटेम्प्ट
बिहार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! कई युवकों ने की छेड़खानी
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! कई युवकों ने की छेड़खानी
विश्व
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
तमिल सिनेमा
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म, वजह भी बताई
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
विश्व
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
इंडिया
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
ट्रेंडिंग
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget