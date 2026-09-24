6G के दौर में 4G फोन लाई यह कंपनी, 7000mAh बैटरी पर खेला दांव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फोन में 13MP रियर कैमरा, IP64 रेटिंग; कीमत 16,999 रुपये है.

स्मार्टफोन की दुनिया में 6G को लेकर चर्चा बढ़ रही है और नए फोन तेज नेटवर्क, बड़ी स्क्रीन और दमदार फीचर्स के साथ बाजार में आ रहे हैं. इसी बीच OnePlus ने कुछ अलग किया है. कंपनी ने भारत में नया OnePlus N6 Lite 4G लॉन्च किया है. यह 4G स्मार्टफोन है, लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी बड़ी बैटरी है. इसमें 7,000mAh की बैटरी दी गई है. फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले और Unisoc प्रोसेसर भी मिलता है. ऐसे मे आइए हम आपको इसके दूसरे फीचर्स और कीमत के बारे में बताते हैं.

OnePlus N6 Lite 4G में 7,000mAh की बैटरी दी गई है. यह 15W वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है. कंपनी के मुताबिक, एक बार चार्ज करने पर फोन से 49.7 घंटे तक कॉलिंग की जा सकती है. कनेक्टिविटी के लिए 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS समेत कई ऑप्शन मिलते हैं. इसमें USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और OReality Audio के साथ सिंगल मल्टी-मैग्नेट स्पीकर भी दिया गया है.

कितनी है OnePlus N6 Lite 4G की कीमत?

OnePlus N6 Lite 4G को भारत में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में पेश किया गया है. इसकी कीमत 16,999 रुपये है. फोन Midnight Hype और Neo Green दो कलर ऑप्शन में आता है.

OnePlus N6 Lite 4G में कैसा है डिस्प्ले?

इस स्मार्टफोन में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1570x720 पिक्सल है. स्क्रीन 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसकी पीक HBM ब्राइटनेस 900 निट्स तक है और यह 86 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट को सपोर्ट करती है.

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OnePlus N6 Lite 4G में कितनी RAM और स्टोरेज मिलेगी?

फोन में ऑक्टा-कोर Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 4GB RAM और 64GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. जरूरत पड़ने पर वर्चुअल RAM को 8GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में गर्मी को कंट्रोल करने के लिए 13,700 वर्ग मिलीमीटर का हीट डिसिपेशन एरिया दिया गया है.

OnePlus N6 Lite 4G का कैमरा और दूसरे फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का रियर कैमरा मिलता है, जिसमें f/2.2 अपर्चर और ऑटोफोकस दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा है. फोन को IP64 रेटिंग मिली है और कंपनी के अनुसार यह MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करता है.

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