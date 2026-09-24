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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीरूम शिफ्ट करने की टेंशन खत्म, ये हैं बेस्ट शिफ्टिंग ऐप्स

रूम शिफ्ट करने की टेंशन खत्म, ये हैं बेस्ट शिफ्टिंग ऐप्स

टेक्नोलॉजी की मदद से शिफ्टिंग के कई काम आसान किए जा सकते हैं. कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो वाहन बुकिंग से लेकर पैकर्स एंड मूवर्स और नए घर की जरूरतों तक में मदद करते हैं. जानिए कौन-सा ऐप किस काम आएगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Sep 2026 11:56 AM (IST)
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  • NestAway, Houzz नए घर, आवश्यक सेवाएं ढूंढने में सहायक.

एक शहर से दूसरे शहर जाना सिर्फ घर बदलना नहीं होता है. असली परेशानी तब शुरू होती है जब पैकिंग के बाद यह सोचना पड़ता है कि सामान कौन ले जाएगा, ट्रक या टेंपो कैसे मिलेगा, नए घर में कौन-सी सर्विस चाहिए और इतने सारे काम एक साथ कैसे संभालेंगे. खासकर नए शहर में रहने की शुरुआत हो तो फर्नीचर, घर की सर्विस, जरूरी सामान और आसपास की सुविधाओं को ढूंढना भी पड़ता है. ऐसे में टेक्नोलॉजी आपकी शिफ्टिंग को थोड़ा आसान बना सकती है. 

आज कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो पैकिंग और मूविंग से लेकर सामान की इन्वेंट्री, वाहन बुकिंग और नए शहर में जरूरी सेवाएं खोजने तक अलग-अलग काम में मदद करते हैं. अगर आप कम सामान के साथ रूम शिफ्ट कर रहे हैं या पूरा घर ट्रांसफर करना है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से इन ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि रूम शिफ्ट करने के लिए कौन-से शिफ्टिंग ऐप्स बेस्ट हैं. 

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सामान शिफ्ट करने के लिए कौन से ऐप काम आएंगे?

अगर आपको सिर्फ सामान ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो Porter जैसे लॉजिस्टिक्स ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें Tata Ace, थ्री-व्हीलर और पिकअप ट्रक जैसे ऑप्शन बुक किए जा सकते हैं ऐप के जरिए सामान की ट्रैकिंग और किराए की जानकारी भी मिलती है. वहीं कम सामान या सिंगल रूम शिफ्ट करने वालों के लिए Dunzo की डिलीवरी सर्विस काम आ सकती है. 

अगर पैकिंग से लेकर सामान पहुंचाने तक पूरी सर्विस चाहिए, तो NoBroker Packers and Movers और Urban Company जैसे ऑप्शन दिए गए हैं. NoBroker में मूविंग मैनेजर और अपफ्रंट प्राइजिंग जैसी सुविधाएं हैं, जबकि Urban Company की सर्विस में पैकिंग के लिए प्रोफेशनल पार्टनर्स का ऑप्शन मिलता है. 

शिफ्टिंग में सामान का हिसाब कैसे रखें?

कई बॉक्स पैक होने के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि किस डिब्बे में क्या रखा है. इसके लिए Sortly जैसे इन्वेंट्री ऐप में सामान की तस्वीरें और डिजिटल लिस्ट बनाई जा सकती है. बॉक्स को QR कोड से लेबल करने का ऑप्शन भी मिलता है. MoveMate में चेकलिस्ट और टाइमलाइन कैलेंडर की मदद से शिफ्टिंग के काम को प्लान किया जा सकता है. 

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नए शहर में घर और जरूरी चीजें कैसे ढूंढें?

घर ढूंढने के लिए NestAway में furnished, unfurnished, studio और 2BHK जैसे ऑप्शनों के साथ फिल्टर दिए गए हैं. वहीं, नए घर की सजावट के लिए Houzz का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें कमरे की तस्वीर के जरिए अलग-अलग डेकोर आइडियाज देखने और प्रोफेशनलस से जुड़ने का ऑप्शन मिलता है. नए शहर में आसपास की जगहों और सुविधाओं को समझने के लिए AroundMe भी यूजफुल है. यह नजदीकी बैंक, गैस स्टेशन, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट जैसी जगहों की जानकारी देता है. नए घर में फर्नीचर और अप्लाएंसेस तुरंत खरीदने की जगह RentoMojo से इन्हें मंथली बेसिस पर रेंट करने का ऑप्शन मौजूद है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 24 Sep 2026 11:56 AM (IST)
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