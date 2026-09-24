रूम शिफ्ट करने की टेंशन खत्म, ये हैं बेस्ट शिफ्टिंग ऐप्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NestAway, Houzz नए घर, आवश्यक सेवाएं ढूंढने में सहायक.

एक शहर से दूसरे शहर जाना सिर्फ घर बदलना नहीं होता है. असली परेशानी तब शुरू होती है जब पैकिंग के बाद यह सोचना पड़ता है कि सामान कौन ले जाएगा, ट्रक या टेंपो कैसे मिलेगा, नए घर में कौन-सी सर्विस चाहिए और इतने सारे काम एक साथ कैसे संभालेंगे. खासकर नए शहर में रहने की शुरुआत हो तो फर्नीचर, घर की सर्विस, जरूरी सामान और आसपास की सुविधाओं को ढूंढना भी पड़ता है. ऐसे में टेक्नोलॉजी आपकी शिफ्टिंग को थोड़ा आसान बना सकती है.

आज कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो पैकिंग और मूविंग से लेकर सामान की इन्वेंट्री, वाहन बुकिंग और नए शहर में जरूरी सेवाएं खोजने तक अलग-अलग काम में मदद करते हैं. अगर आप कम सामान के साथ रूम शिफ्ट कर रहे हैं या पूरा घर ट्रांसफर करना है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से इन ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि रूम शिफ्ट करने के लिए कौन-से शिफ्टिंग ऐप्स बेस्ट हैं.

सामान शिफ्ट करने के लिए कौन से ऐप काम आएंगे?

अगर आपको सिर्फ सामान ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो Porter जैसे लॉजिस्टिक्स ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें Tata Ace, थ्री-व्हीलर और पिकअप ट्रक जैसे ऑप्शन बुक किए जा सकते हैं ऐप के जरिए सामान की ट्रैकिंग और किराए की जानकारी भी मिलती है. वहीं कम सामान या सिंगल रूम शिफ्ट करने वालों के लिए Dunzo की डिलीवरी सर्विस काम आ सकती है.

अगर पैकिंग से लेकर सामान पहुंचाने तक पूरी सर्विस चाहिए, तो NoBroker Packers and Movers और Urban Company जैसे ऑप्शन दिए गए हैं. NoBroker में मूविंग मैनेजर और अपफ्रंट प्राइजिंग जैसी सुविधाएं हैं, जबकि Urban Company की सर्विस में पैकिंग के लिए प्रोफेशनल पार्टनर्स का ऑप्शन मिलता है.

शिफ्टिंग में सामान का हिसाब कैसे रखें?

कई बॉक्स पैक होने के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि किस डिब्बे में क्या रखा है. इसके लिए Sortly जैसे इन्वेंट्री ऐप में सामान की तस्वीरें और डिजिटल लिस्ट बनाई जा सकती है. बॉक्स को QR कोड से लेबल करने का ऑप्शन भी मिलता है. MoveMate में चेकलिस्ट और टाइमलाइन कैलेंडर की मदद से शिफ्टिंग के काम को प्लान किया जा सकता है.

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नए शहर में घर और जरूरी चीजें कैसे ढूंढें?

घर ढूंढने के लिए NestAway में furnished, unfurnished, studio और 2BHK जैसे ऑप्शनों के साथ फिल्टर दिए गए हैं. वहीं, नए घर की सजावट के लिए Houzz का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें कमरे की तस्वीर के जरिए अलग-अलग डेकोर आइडियाज देखने और प्रोफेशनलस से जुड़ने का ऑप्शन मिलता है. नए शहर में आसपास की जगहों और सुविधाओं को समझने के लिए AroundMe भी यूजफुल है. यह नजदीकी बैंक, गैस स्टेशन, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट जैसी जगहों की जानकारी देता है. नए घर में फर्नीचर और अप्लाएंसेस तुरंत खरीदने की जगह RentoMojo से इन्हें मंथली बेसिस पर रेंट करने का ऑप्शन मौजूद है.

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