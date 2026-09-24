गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशराहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र

राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र

राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर 13% लंबित OBC पदों पर नियुक्ति का मुद्दा उठाया. AICC सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 24 Sep 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर 27% OBC आरक्षण लागू करने और 13% होल्ड पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की है. राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में बड़ी संख्या में युवा लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में 87:13 व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि 13 प्रतिशत पद होल्ड रखे गए हैं. इन पदों पर चयनित अभ्यर्थी साल 2022 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. उनका कहना है कि युवाओं को लंबे समय तक इंतजार कराने के बजाय सरकार को इस मामले में जल्द फैसला लेना चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव ने 25 नए आयुष भवनों का किया लोकार्पण, स्टाइपेंड पर दिए निर्देश
CM मोहन यादव ने 25 नए आयुष भवनों का किया लोकार्पण, स्टाइपेंड पर दिए निर्देश
मध्य प्रदेश
MP में शुरू होगी सुगम परिवहन सेवा, CM मोहन यादव 351 बसों को दिखाएंगे हरी झंडी
MP में शुरू होगी सुगम परिवहन सेवा, CM मोहन यादव 351 बसों को दिखाएंगे हरी झंडी
मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव का बेंगलुरु में निवेशकों से वन-टू-वन संवाद, मिला 1200 करोड़ का प्रस्ताव
CM मोहन यादव का बेंगलुरु में निवेशकों से वन-टू-वन संवाद, मिला 1200 करोड़ का प्रस्ताव
मध्य प्रदेश
भोपाल में साइबर सिक्योरिटी को लेकर अहम एमओयू, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश
भोपाल में साइबर सिक्योरिटी को लेकर अहम एमओयू, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश

CM मोहन यादव ने 25 नए आयुष भवनों का किया लोकार्पण, स्टाइपेंड पर दिए निर्देश

राहुल गांधी ने इंदौर में हुए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने OBC आरक्षण और होल्ड पदों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की.

मंत्री विश्वास सारंग ने किया पलटवार

राहुल गांधी की चिट्ठी सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया. सारंग ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण के मामले को रोकने की जिम्मेदारी तत्कालीन कमलनाथ सरकार की थी. उन्होंने कहा कि उस समय सरकार ने अदालत में इस मामले को मजबूती से नहीं रखा.


राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र

‘बीजेपी सरकार 27% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध’

विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी सरकार 27 प्रतिशत OBC आरक्षण देने के लिए पहले से प्रतिबद्ध है. उन्होंने राहुल गांधी पर पूरे मामले की जानकारी नहीं होने का आरोप भी लगाया. सारंग ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्होंने हिंदी में चिट्ठी लिखी है तो उसे अक्षरशः पढ़कर सोशल मीडिया पर जारी करें.

राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखे जाने के बाद AICC सचिव कुणाल चौधरी ने कहा, “लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन छात्रों की परेशानी सामने आने के बाद सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिनके OBC आरक्षण के तहत 13 प्रतिशत पदों को होल्ड पर रखा गया है. यह महज एक पत्र नहीं है, बल्कि यह उन छात्रों की उम्मीदों और भरोसे का प्रतिनिधित्व करता है."

MP में शुरू होगी सुगम परिवहन सेवा, CM मोहन यादव 351 बसों को दिखाएंगे हरी झंडी

उन्होंने कहा, "इन छात्रों के कई साल लगातार बर्बाद हो रहे हैं. कई छात्र मानसिक परेशानी झेल रहे हैं और कुछ की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वे अपने परिवार का भरण-पोषण तक नहीं कर पा रहे हैं. व्यवस्था ने किसी न किसी रूप में उन्हें लगातार होल्ड पर रखा है, जबकि इन पदों पर नियुक्ति उनका संवैधानिक अधिकार है.”

और पढ़ें

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI MOHAN YADAV MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव ने 25 नए आयुष भवनों का किया लोकार्पण, स्टाइपेंड पर दिए निर्देश
CM मोहन यादव ने 25 नए आयुष भवनों का किया लोकार्पण, स्टाइपेंड पर दिए निर्देश
मध्य प्रदेश
MP में शुरू होगी सुगम परिवहन सेवा, CM मोहन यादव 351 बसों को दिखाएंगे हरी झंडी
MP में शुरू होगी सुगम परिवहन सेवा, CM मोहन यादव 351 बसों को दिखाएंगे हरी झंडी
मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव का बेंगलुरु में निवेशकों से वन-टू-वन संवाद, मिला 1200 करोड़ का प्रस्ताव
CM मोहन यादव का बेंगलुरु में निवेशकों से वन-टू-वन संवाद, मिला 1200 करोड़ का प्रस्ताव
मध्य प्रदेश
भोपाल में साइबर सिक्योरिटी को लेकर अहम एमओयू, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश
भोपाल में साइबर सिक्योरिटी को लेकर अहम एमओयू, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
महाराष्ट्र
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
क्रिकेट
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट
'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर EC से बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
शिक्षा
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget