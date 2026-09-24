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बंद हो गया iPhone फिर भी आसानी से मिलेगा! जानें कैसे खोजें खोया फोन?

फोन बंद होने के बाद भी iPhone को खोजने का तरीका मौजूद है. जानिए Find My फीचर की मदद से खोया या चोरी हुआ iPhone कैसे आसानी से ट्रैक करें.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 24 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज करने का जरिया नहीं बल्कि हमारी फोटोज, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग ऐप्स और पर्सनल जानकारी का खजाना बन चुका है. ऐसे में अगर iPhone कहीं खो जाए या उसकी बैटरी खत्म होने के बाद वह बंद हो जाए तो चिंता होना स्वाभाविक है. लेकिन Apple ने Find My नेटवर्क में एक ऐसा फीचर दिया है जिसकी मदद से कुछ कंडिशन में iPhone के ऑफ होने के बाद भी उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है.

दरअसल, फोन बंद होने का मतलब होता है कि वह मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहेगा. ऐसे में उसकी लाइव लोकेशन हासिल करना मुश्किल हो सकता है. लेकिन कुछ नए iPhone मॉडल में Apple का Find My network फीचर डिवाइस को पावर ऑफ होने के बाद भी कुछ समय तक लोकेट करने में मदद कर सकता है.

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ये सुविधा फोन के अंदर मौजूद स्पेशल हार्डवेयर और कम-पावर वायरलेस टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है. आसपास मौजूद Apple डिवाइस खोए हुए iPhone के सिग्नल को पहचानकर उसकी लोकेशन Find My नेटवर्क तक पहुंचाने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: कौन सा App खत्म कर रहा iPhone की Battery? चुटकियों में ऐसे करें पता

Find My नेटवर्क करता है कमाल

Find My नेटवर्क Apple का बड़ा डिवाइस नेटवर्क होता है. अगर आपका iPhone इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो आसपास मौजूद दूसरे Apple डिवाइस उसके Bluetooth सिग्नल का पता लगा सकते हैं. इसके बाद उस डिवाइस की लोकेशन को सुरक्षित तरीके से Find My सिस्टम तक पहुंचाया जा सकता है. खास बात ये है कि आसपास मौजूद व्यक्ति को जरूरी नहीं कि वह आपके iPhone को पहचानता हो या आपके फोन की जानकारी जानता हो.

पहले से ON करनी होगी सेटिंग

ये फीचर तभी काम आएगा जब आपने फोन खोने से पहले जरूरी Find My सेटिंग्स एक्टिव कर रखी हों. इसके लिए iPhone में Settings > [आपका नाम] > Find My > Find My iPhone पर जाएं. यहां Find My iPhone, Find My network और जरूरत के हिसाब से Send Last Location जैसे ऑप्शनों को ऑन रखना बेहतर रहता है. ध्यान रखें कि अलग-अलग iPhone मॉडल और iOS वर्जन में ऑप्शन अलग हो सकते हैं. इसलिए अपने डिवाइस में दिखाई देने वाली सेटिंग्स को जरूर चेक करें.

फोन खो जाए तो तुरंत क्या करें?

अगर iPhone खो गया है तो किसी दूसरे Apple डिवाइस से Find My ऐप खोलकर उसे खोजा जा सकता है. इसके अलावा Find My सेवा के जरिए डिवाइस की लोकेशन देखने, उसे Lost Mode में डालने और जरूरत पड़ने पर दूर से उसका डेटा मिटाने जैसे ऑप्शन भी उपलब्ध होते हैं. Lost Mode बेहद कारगर होता है क्योंकि इससे डिवाइस को लॉक करके स्क्रीन पर कॉनटेक्ट करने के लिए मैसेज या फोन नंबर दिखाया जाता है.

यह भी पढ़ें: फोन में नहीं है Scam Detection? ये 5 Apps बनेंगे आपके डिजिटल कवच

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 24 Sep 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
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