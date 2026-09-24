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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान

'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान

एशियन गेम्स के लिए रवाना होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने भारत से होने वाले संभावित मैच के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि साहिबजादा के लिए अनुभव हासिल करने का अच्छा मौका है

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Sep 2026 12:36 PM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 28 सितंबर से करेगी. हालांकि अभी तय नहीं है कि क्वार्टर-फाइनल में टीम किससे भिड़ेगी. कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने भारत के साथ संभावित मैच को लेकर कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम उन पर दबाव डालेंगे. उन्होंने खिलाड़ियों की तैयारियों के बारे में बताया और कहा कि साहिबजादा फरहान के लिए कप्तानी का अनुभव हासिल करने का अच्छा मौका होगा.

एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान पुरुष टीम की भिड़ंत कभी नहीं हुई है, लेकिन इस बार सेमीफाइनल में दोनों टीमें आमने सामने हो सकती है. भारत भी 28 सितंबर को क्वार्टर-फाइनल खेलेगी. 1 अक्टूबर को दोनों की भिड़ंत होने की संभावना है. हेसन ने एशिया कप का जिक्र करते हुए कहा कि वे टीम इंडिया पर दबाव डालेंगे.

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जियो न्यूज ने हेसन के हवाले से लिखा, "हम एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अगर हमारा भारत के खिलाफ मैच होता है तो हम निश्चित रूप से उनके ऊपर दबाव डालेंगे जैसा हमने एशिया कप फाइनल में किया था." बता दें कि पाकिस्तान का क्वार्टर-फाइनल मुकाबला पूल बी की विजेता टीम से होगा. इस पूल में मलेशिया, ओमान और हांगकांग है.

हेसन ने आगे कहा कि वह अभी बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं, उनका ध्यान क्वार्टर-फाइनल जीतने पर होगा. तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा, "अलग-अलग पिच और परिस्थिति के अनुसार प्लेयर्स को पिछले 3 दिनों में बहुत अभ्यास कराया गया है." हेसन ने कहा कि उभरते हुए खिलाड़ियों को अपना हुनर ​​दिखाने के लिए एशियन गेम्स एक अच्छा मंच है.

साहिबजादा फरहान के लिए अच्छा मौका

एशियन गेम्स 2026 में पकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान साहिबजादा फरहान हैं, जिनको लेकर माइक हेसन ने कहा, "फरहान के लिए कप्तानी का अनुभव हासिल करने का ये अच्छा मौका है." हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस गेम्स में फरहान की भूमिका से पाकिस्तान की कप्तानी को लेकर भविष्य की योजनाओं पर फैसला नहीं होगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में कप्तानी के बारे में पीसीबी चेयरमैन और चयन समिति ही कोई फैसला लेगी.

यह भी पढ़ें- हरमनप्रीत ने तोड़ा एमएस धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बनीं दुनिया की सबसे सफल कप्तान

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Sep 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Mike Hesson INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM Asian Games 2026
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