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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये हैं सबसे सस्ते रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैंस, यहां से करें शॉपिंग

ये हैं सबसे सस्ते रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैंस, यहां से करें शॉपिंग

रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन खरीदने के लिए अब ज्यादा बजट खर्च करने की जरूरत नहीं है. मार्केट में 2,000 रुपये से कम कीमत में भी कई फैन मिल रहे हैं. जानिए सस्ते रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैंस की पूरी लिस्ट

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Sep 2026 01:58 PM (IST)
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  • Crompton, Orient जैसे मॉडल 50% तक बिजली बचाते हैं.

सीलिंग फैन घर की सबसे जरूरी चीजों में शामिल रहता है, लेकिन हर बार पंखे की स्पीड बदलने के लिए उठकर रेगुलेटर तक जाना जरूरी नहीं है. अब रिमोट कंट्रोल वाले सीलिंग फैन इस काम को आसान बना रहे हैं. खास बात यह है कि रिमोट वाला फैन खरीदने के लिए हमेशा ज्यादा बजट की जरूरत भी नहीं पड़ती है. मार्केट में 2,000 रुपये से कम कीमत में भी कुछ मॉडल उपलब्ध हैं, जबकि थोड़े ज्यादा बजट में BLDC और 5-स्टार रेटिंग वाले ऑप्शन मिल जाते हैं. 

अगर आप ऐसा फैन ढूंढ रहे हैं जिसमें रिमोट कंट्रोल के साथ बिजली की खपत भी कम हो, तो BLDC मॉडल पर नजर डाल सकते हैं. कुछ ऐसे सीलिंग फैन भी है जिनकी कीमत, फीचर्स और रिमोट कंट्रोल सुविधा के आधार पर तुलना की जा सकती है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सबसे सस्ते रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैंस कौन-से हैं. 

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सबसे सस्ते रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैंस कौन-से हैं

सबसे सस्ते रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैंस LONGWAY Creta P1 50W Golden Remote Controlled Ceiling Fan एक बेस्ट ऑप्शन है. 1200mm स्वीप वाले इस मॉडल की लिस्टेड कीमत करीब 1,749 रुपये है. वहीं LONGWAY Creta का 1200mm 3-ब्लेड वेरिएंट पैक ऑफ 2 में करीब 3,299 रुपये में लिस्टेड है. वहीं एक अन्य ऑप्शन LONGWAY Aero 1200mm BLDC Ceiling Fan है. इसकी कीमत 1,999 है. इसमें BLDC मोटर, रिमोट कंट्रोल और BEE 5-स्टार रेटिंग दी गई है.

3 हजार रुपये के आसपास कौन से ऑप्शन हैं?

Crompton Energion Hyperjet 1200mm BLDC की कीमत 2,794 रुपये है. इसमें BLDC मोटर, BEE 5-स्टार रेटिंग और पॉइंट एनवेयर रिमोट कंट्रोल मिलता है. इसमें एंटी-रस्ट प्रोटेक्शन भी दिया गया है और 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी है.

Polycab Wizzy Vibe 1200mm BLDC की कीमत 2,799 रुपये है. इसमें रिमोट कंट्रोल, 5-स्टार रेटिंग और हाई एयर डिलीवरी का दावा किया गया है. प्रोडक्ट लिस्टिंग में 4 साल की वारंटी भी दी गई है. 

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बिजली बचाने वालों के लिए कौन सा फैन?

Orient Electric Zeno 1200mm BLDC की कीमत 3,299 रुपये है. इसमें BEE 5-स्टार रेटिंग, BLDC मोटर और रिमोट कंट्रोल मिलता है. कंपनी की ओर से बिजली की खपत में 50 प्रतिशत तक बचत का दावा किया गया है. इस मॉडल के साथ 3 साल की वारंटी है. 

वहीं atomberg Ikano Stylique 1200mm BLDC की कीमत 3,499 रुपये है.  इसमें Advance Air Technology, रिमोट ऑपरेशन, BEE 5-स्टार रेटिंग और लो-नॉइस ऑपरेशन दिया गया है. इसके साथ 3 साल की वारंटी भी मिलती है.

सीलिंग फैंस की शॉपिंग कहां से करें?

सबसे सस्ते रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैंस की शॉपिंग के लिए Moglix और Amazon जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों पर अलग-अलग मॉडल देखे जा सकते हैं. यहां आपको अलग-अलग ब्रांड के रिमोट वाले सीलिंग फैन की कीमत, डिस्काउंट और फीचर्स की जानकारी मिलती है और आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही फैन चुनकर खरीद सकते हैं. रिमोट कंट्रोल के अलावा फैन की BLDC मोटर, BEE रेटिंग, स्वीप साइज, एयर डिलीवरी और वारंटी भी देखना जरूरी है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 24 Sep 2026 01:58 PM (IST)
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Ceiling Fans TECH NEWS HINDI
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