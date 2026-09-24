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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट

अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए रथयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. यात्रा रायबरेली से शुरू हो रही है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 24 Sep 2026 12:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. जिसकी औपचारिक शुरुआत आज दोपहर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पीडीए रथयात्रा से कर रहे हैं. पीडीए रथयात्रा के पहले चरण की शुरुआत रायबरेली के बछरांवा से हो रही है.

इस यात्रा का मुख्य आधार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) समीकरण को मजबूत करना है. इस यात्रा में वे सपा विधायक राहुल लोधी और दलित विधायक श्याम सुंदर भारती से मुलाक़ात करेंगे. पिछले दिनों फिरोज गांधी कॉलेज में ABVP और सपा छात्र सभा के बीच झड़प में दोनों के साथ अभद्रता हुई थी. अखिलेश यादव ने इसे PDA के अपमान से जोड़ा था.

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2022 में सपा ने जीती थी पांचों सीटें 

रायबरेली वैसे तो कांग्रेस परिवार का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जनपद की पांचों सीटें जीतीं थीं, लेकिन मनोज पांडे बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे. एक तरह से विधानसभा से में यह सपा का मजबूत गढ़ भी है. इसलिए भी अखिलेश यादव यहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं को सन्देश देने के लिए पहुंच रहे हैं.

अखिलेश यादव की यह 2027 के चुनाव से पहले औपचारिक शरुआत है, लिहाजा उनका मकसद न सिर्फ कार्यकर्ताओं को चार्ज करना बल्कि इस यात्रा के जरिए पीडीए समीकरण मजबूत करने के साथ ही संगठन को और मजबूत करना भी है.

क्या है PDA रथ?

अखिलेश यादव का PDA रथ आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इस रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर पार्टी के सामाजिक और राजनीतिक एजेंडे को लोगों तक पहुंचाएंगे. इसके साथ ही उनका फोकस प्रदेश के उन लोगों तक पहुंचने  का है जो पुलिस-प्रशासन के सताए हुए हैं.

पहले भी निकाल चुके हैं यात्राएं 

अखिलेश यादव ने इससे पहले भी यात्राएं निकालीं हैं. 2012 में उन्होंने क्रांति रथ यात्रा निकाली थी,जिसकी शुरुआत 12 सितंबर 2011 को की थी. इस यात्रा के जरिए वे प्रदेश के सभी इलाकों में गए थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी. 2012 में सपा को 224 सीटें मिलीं थीं. 2017 में विकास रथ यात्रा निकाली थी, जिसकी शुरुआत 3 नवंबर 2016 को की थी. इस यात्रा के जरिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया था. लेकिन इसमें सपा को करारी हार मिली थी और पार्टी महज 47 सीटों पर सिमट गयी थी और बीजेपी को 312 सीटें मिलीं थीं.

2022 में समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली थी जो 12 नवंबर 2021 को गाजीपुर से शुरू की थी. पूर्वांचल से लखनऊ तक पहले चरण के बाद कई जिलों तक यह यात्रा गयी थी. इस चुनाव में सपा को 111 सीटें मिलनी थीं, वोट शेयर भी बढ़ा था. लेकिन सरकार नहीं बन सकी थी. अब 2027 के लिए अखिलेश यादव PDA रथयात्रा की शरुआत कर रहे हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS PDA Rath Yatra
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