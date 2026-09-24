B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीन दिवसीय दौरे पर अमेरिका गए हैं. जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका ग्रैंड स्वागत किया. आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करते हैं. मगर ट्रंप उन्हें खुद लेने के लिए गए. शी का विमान उतरने पर ट्रंप ने उनसे हाथ मिलाया. ट्रंप और शी साथ-साथ खड़े रहे. समारोह के दौरान मिलिट्री बैंड ने धुन बजाई और स्वागत के साथ औपचारिक तोपों की सलामी दी गई. इस दौरान दो B-1 बॉम्बर विमानों ने जोरदार आवाज के साथ ऊपर से उड़ान भरी. ट्रंप के मुश्किल भरे दूसरे कार्यकाल के दौरान उनसे मिलने आए सहयोगी देशों के नेताओं को जो स्वागत मिला था, उसकी तुलना में यह कहीं ज्यादा शानदार है. शी जिनपिंग के इस दौरे से ट्रंप को फायदा हो सकता है.

इसी साल मई में ट्रंप बीजिंग गए थे. ट्रंप को एयरपोर्ट पर शी ने रिसीव नहीं किया और वे बिना किसी औपचारिक समझौते, प्रेस कॉन्फ्रेंस या संयुक्त बयान के ही चीन से लौट आए थे. मगर यह बैठक ट्रंप के लिए एक मुश्किल समय में हो रही है, क्योंकि ईरान के साथ युद्ध को लेकर जनता में उनके प्रति नाराजगी है. अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में अमेरिकी नेता चीन के तेजी से बढ़ते प्रभाव को लेकर अमेरिकियों के बीच बढ़ती बेचैनी को शांत करना चाहते हैं. वे ऐसी छवि बनाना चाहते हैं जो लोगों को अच्छी लगे.

इस दौरे में किन मुद्दों पर होगी बात

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शी ताइवान पर बीजिंग के दावे का मुद्दा उठा सकते हैं, एक ऐसा विषय जिससे वाशिंगटन बचना चाहेगा. वहीं, ट्रंप के शी की आपत्तियों के बावजूद निर्यात पर कड़े नियंत्रण बनाए रखने की संभावना है. यह स्पष्ट नहीं था कि क्या बीजिंग ईरान के साथ संघर्ष में गतिरोध को तोड़ने में ट्रंप की मदद करेगा.

बाजारों के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि अमेरिका ने पहले ही घोषणा कर दी है कि चीन अगले साल की शुरुआत तक व्यापार युद्धविराम को बढ़ाने पर सहमत हो गया है, लेकिन गुरुवार को होने वाली बातचीत से विशिष्ट क्षेत्रों में टैरिफ कम करने, नशीली दवाओं की तस्करी पर सहयोग करने और सेना-से-सेना के बीच बातचीत का विस्तार करने के लिए और समझौते हो सकते हैं.

एआई पर होगी बात

दोनों महाशक्तियों के बीच एक और अहम मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहां बढ़ते खतरों के बावजूद वे कड़ी प्रतिस्पर्धा में हैं. विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देश इस मुद्दे पर और बातचीत करने पर भी सहमत हो सकते हैं, क्योंकि नेताओं को खुद समझौता करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो सकती है.

व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी और अब वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज से जुड़े एडगार्ड कागन ने रॉयटर्स को बताया, "राष्ट्रपति का दृढ़ विश्वास है कि समय के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और अमेरिका मजबूत होगा. "मुझे लगता है कि जब शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठेंगे, तो उनका दृढ़ विश्वास होगा कि अमेरिका तेजी से गिरावट की ओर बढ़ रहा है और समय चीन के पक्ष में है."

स्टेट डिनर के दौरान, दोनों बाजारों में महत्वपूर्ण कंपनियों के प्रमुख, जैसे कि एप्पल के जॉरन टर्नस, एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग और ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन के एक साथ आने की उम्मीद है. इस बैठक के साथ, दोनों देश, अपने गहरे मतभेदों के बावजूद, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री और उसके सबसे बड़े उपभोक्ता के बीच स्थिरता का संदेश देना चाहते हैं.

दोनों देशों के एक बहुत ही सुनियोजित कार्यक्रम पेश किए जाने की संभावना है. अंत में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय, दोनों देशों के अलग-अलग घोषणाएं जारी किए जाने की उम्मीद है, जिनमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि प्रत्येक पक्ष अपने घरेलू दर्शकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहता है.

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