Snapchat यूजर्स के लिए उनका एक फेवरेट फीचर अब फ्री नहीं रहेगा. दरअसल, कंपनी ने ऐलान किया है कि वह पुरानी फोटोज और वीडियो स्टोर करने वाले Memories फीचर के लिए पैसे लेगी. 2016 में लॉन्चिंग के बाद से यह फीचर फ्री में उपलब्ध है और इसमें यूजर को अपनी फोटो और वीडियो स्टोर करने का ऑप्शन मिलता है. कंपनी के इस ऐलान से यूजर्स खुश नहीं हैं और वो इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

कब देना पड़ेगा पैसा?

नई पॉलिसी की तहत कंपनी 5GB से ज्यादा स्टोरेज होने पर यूजर्स से पैसे चार्ज करेगी. कंपनी की तरफ से ब्लॉग में कहा गया है कि इस पॉलिसी को धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए लागू कर दिया जाएगा. कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि 100GB वाले प्लान के लिए 1.99 अमेरिकी डॉलर (लगभग 177 रुपये) प्रति महीने देने पड़ेंगे, वहीं 250GB वाला प्लान 3.99 डॉलर (लगभग 355 रुपये) की कीमत वाले Snapchat+ सब्सक्रिप्शन का हिस्सा होगा. अभी स्नैपचैट के पास 90 करोड़ से अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और कंपनी का कहना है कि इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं, जिनकी मेमोरीज की स्टोरेज 5GB से कम है. इन पर नए फैसले का कोई असर नहीं पडे़गा.

पैसे नहीं देने पर क्या होगा?

जिन यूजर्स की मेमोरीज की स्टोरेज 5GB से ज्यादा है, उन्हें एक साल तक टेंपरेरी स्टोरेज मिलेगी और उनके पास अपने सेव्ड कंटेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा. एक साल के बाद उन्हें स्टोरेज प्लान खरीदना ही पड़ेगा. बता दें कि स्नैपचैट को लॉन्च हुए करीब एक दशक होने वाला है और अभी तक इस पर एक ट्रिलियन से अधिक मेमोरीज सेव की जा चुकी हैं. अपने फैसले का बचाव करते हुए स्नैपचैट ने कहा कि यूजर्स के लिए यह मुश्किल होने वाला है, लेकिन इस पैसे को इसी फीचर का दायरा बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा.

