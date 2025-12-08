Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं. दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर शादी को कैंसिल कर दिया गया. कई रिपोर्ट्स में शादी पोस्टपोन होने की बात कही गई थी. अब खुद स्मृति और पलाश ने बयान जारी कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है. स्मृति ने कहा कि उनकी शादी कैंसिल हो गई है और अब आगे बढ़ने का समय है. इसी तरह पलाश ने कहा कि उन्होंने पर्सनल रिलेशनशिप से आगे बढ़ने का फैसला किया है. आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर क्या कह रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

एक्स पर @TheBluePen25 हैंडल ने स्मृति के बयान वाली पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'महिलाओं, स्मृति की तरह बनो. कुछ भी हो जाए. 'कल शादी है,' 'आज एंगेजमेंट है,' 'वो चार लोग क्या कहेंगे,' 'रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे?' ये सारे बहाने छोड़ दो. अपने जीवन में रेड फ्लैग को खारिज कर दो.' उन्होंने आगे लिखा कि आपकी दिमागी शांति और स्वाभिमान सबसे ऊपर है.

एक और यूजर ने लिखा कि चैंपियन हमेशा चैंपियन ही रहती है. भले ही बात ग्राउंड की हो या जिंदगी की.

Twitter has updated the like ❤️ button to support Smriti mandhana

A champion is always a champion whether it be on the ground or life

#SmritiMandhana#palashmuchhal pic.twitter.com/rrLeWYsgUc — Prem ⚡🌪 (@TamannaahB21527) December 7, 2025

एक अन्य यूजर ने स्मृति की फोटो शेयर करते लिए लिखा कि वो क्वीन की तरह आईं. कोई ड्रामा नहीं. सिर्फ सम्मान. इस लड़की को बहुत सारा प्यार और स्ट्रेंग्थ. इसी तरह एक और यूजर ने लिखा की स्मृति के लिए बहुत सम्मान. उन्होंने पलाश को अनफॉलो भी कर दिया है. यह बहुत कुछ बताता है.

She walked out like a queen.



No drama, just dignity. pic.twitter.com/tMRtLHaxvq — Xavier Uncle (@xavierunclelite) December 7, 2025

Huge respect for Smriti Mandhana 🫶🏻

She’s even unfollowed Palash Muchhal — speaks volumes.#SmritiMandhana pic.twitter.com/T4WSEJFVkr — Rana Y. (@YogeshRanaChd) December 7, 2025

पलाश के बारे में ये बातें लिख रहे लोग

पलाश मुच्छल को लेकर सोशल मीडिया पर लोग बंटे हुए हैं. कई लोग स्मृति मंधाना को धोखा देने का आरोप लगाते हुए उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं तो कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं.

