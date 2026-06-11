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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनया फोन खरीदने वालों को झटका! इस साल हर महीने बढ़ रहे हैं स्मार्टफोन के दाम

नया फोन खरीदने वालों को झटका! इस साल हर महीने बढ़ रहे हैं स्मार्टफोन के दाम

Smartphone Prices in India: पिछले साल भारत में मोबाइल फोन की कीमतें लगभग स्थिर रही थीं, लेकिन इस साल इनमें भारी उछाल देखा जा रहा है. 2026 में फोन के दाम 8 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Jun 2026 02:58 PM (IST)
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  • स्मार्टफोन की कीमतें इस साल 8% तक बढ़ी हैं।
  • मेमोरी चिप्स की कमी, AI मांग मूल्य वृद्धि का कारण।
  • एंट्री-लेवल और सस्ते स्मार्टफोन सबसे अधिक प्रभावित हुए।

Smartphone Prices in India: नया फोन खरीदने वाले ग्राहकों को जोर का झटका लग रहा है. पिछले साल जहां मोबाइल फोन की कीमतें लगभग स्थिर रहीं, वहीं इस साल के पहले पांच महीनों में दामों में लगभग 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है. मई तक हर महीने फोन की कीमतें बढ़ती आई हैं और फिलहाल राहत के संकेत भी नजर नहीं आ रहे. एंट्री-लेवल और बेस-लेवल के स्मार्टफोन के दामों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. मेमोरी चिप्स की कमी के कारण बढ़ती लागत इस प्राइस हाइक का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है.

इस साल बदल गई स्मार्टफोन मार्केट की तस्वीर

TechArc की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल मोबाइल के दाम स्थिर रहे. आमतौर पर पहली तिमाही में लॉन्च हुए फोन की कीमतें सितंबर तक करीब 5 प्रतिशत तक कम हो जाती थीं. 2025 में 47 मॉडल्स के दाम बढ़े और 44 के कम हुए थे. इस साल यह ट्रेंड ही बदल गया है. इस साल फोन महंगे ज्यादा हो रहे हैं, जबकि सस्ते होने वालों की संख्या कम है. 2026 में 79 मॉडल महंगे हुए हैं, जबकि केवल 18 की कीमतें कम हुई हैं. इसके अलावा इस साल जनवरी से लेकर मई तक हर महीने फोन के दाम बढ़े हैं और 5 महीनों में ही कीमतों में 7.9 प्रतिशत का उछाल दर्ज हुआ है. 

फोन महंगे होने का कारण क्या है?
 
एआई आने के बाद डेटा सेंटर की जरूरतें बढ़ी हैं और अब एआई कंपनियां इन पर अरबों का निवेश कर रही हैं. डेटा सेंटर के लिए बड़ी मात्रा में चिप की जरूरत पड़ती है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए चिप निर्माता कंपनियों ने कंज्यूमर मार्केट यानी लैपटॉप और स्मार्टफोन आदि में यूज होने वाली चिप्स का प्रोडक्शन कम कर दिया. अब उनका पूरा फोकस एआई डेटा सेंटर के लिए चिप बनाने पर है. इस कारण स्मार्टफोन आदि डिवाइसेस के लिए चिप की कमी हो गई और इनकी कीमतें आसमान छूने लगीं. इससे मोबाइल कंपनियों की लागत बढ़ी और उसका असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है.

लगभग सभी कंपनियों पर पड़ा असर

मेमोरी चिप्स की कमी का असर लगभग सभी कंपनियों पर पड़ा है. Ai+ ने अपने फोन की कीमतें 31.6 प्रतिशत, रेडमी ने लगभग 27 प्रतिशत, CMF ने 24.3 प्रतिशत, Infinix ने लगभग 20 प्रतिशत और पोको ने लगभग 16.4 प्रतिशत बढ़ाई हैं. इसी तरह सैमसंग जैसी कंपनियों ने भी अपने कई मॉडल्स महंगे किए हैं. इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर सस्ते मॉडल्स पर पड़ रहा है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 11 Jun 2026 02:58 PM (IST)
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