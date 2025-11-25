Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smartphone Tips: अगर आप भी अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को साफ रखने के लिए उस पर सीधा स्प्रे मारते हैं तो अब सावधान होने का समय आ गया है. दिखने में यह तरीका आसान लगता है लेकिन यही छोटी-सी आदत आपके फोन को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है. कई बार लोग इस खतरे को समझ नहीं पाते और फोन में ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिनका पता तब चलता है जब नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है.

स्क्रीन पर सीधा स्प्रे क्यों है खतरनाक?

फोन की स्क्रीन को साफ करने के लिए सीधे स्प्रे का इस्तेमाल सबसे बड़ा जोखिम है. अधिकांश क्लीनर लिक्विड में ऐसे केमिकल होते हैं जो डिस्प्ले की प्रोटेक्टिव लेयर को धीरे-धीरे खराब करने लगते हैं. अगर पानी या क्लीनिंग लिक्विड स्क्रीन के किनारों से अंदर पहुंच जाए तो यह सीधे टच सेंसर या इंटरनल पार्ट्स को प्रभावित कर सकता है. इसका असर तुरंत नजर नहीं आता लेकिन कुछ दिनों बाद टच धीमा होने, स्क्रीन फ्लिकर करने या कलर फैलने जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं.

लिक्विड के कारण छुपकर होने वाली खराबियां

स्प्रे से निकला लिक्विड कई बार स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन, चार्जिंग पोर्ट या earpiece के पास जमा हो जाता है. धीरे-धीरे यह नमी अंदर पहुंचकर हार्डवेयर कॉम्पोनेन्ट्स में करंट लीकेज या जंग पैदा कर देती है. आपको लगेगा कि फोन स्लो हो रहा है या बैटरी जल्दी खत्म हो रही है लेकिन असल वजह यही नमी होती है. कई बार फोन अचानक बंद भी हो जाता है और रिपेयर की जरूरत पड़ती है. लेकिन तब तक नुकसान इतना बढ़ चुका होता है कि रिपेयर कॉस्ट भी काफी ज्यादा आ सकती है.

स्मार्टफोन को सही तरीके से कैसे साफ करें?

फोन की स्क्रीन साफ करने का सबसे सुरक्षित तरीका है माइक्रोफाइबर कपड़ा. पहले कपड़े को हल्का-सा गीला करें और फिर स्क्रीन को धीरे-धीरे पोंछें. खास बात यह कि लिक्विड कभी भी सीधे स्क्रीन पर न डालें. अगर स्क्रीन पर जिद्दी दाग हो तो क्लीनिंग लिक्विड को पहले कपड़े पर स्प्रे करें और फिर सर्कुलर मोशन में साफ करें. ध्यान रखें कि कपड़ा बहुत ज्यादा गीला न हो वरना वही नमी अंदर जा सकती है. फोन को साफ करते समय चार्जिंग केबल भी निकाल दें ताकि किसी शॉर्ट-सर्किट का खतरा ना रहे.

बचाव ही सबसे बेहतर उपाय

फोन रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है. थोड़ी-सी लापरवाही आपके महंगे स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए अगली बार जब भी स्क्रीन साफ करनी हो, स्प्रे की बोतल को सीधे फोन से दूर रखें और हमेशा सुरक्षित तरीका अपनाएं. इससे आपका फोन लंबे समय तक सुरक्षित और स्मूद चलेगा.

