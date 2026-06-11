क्या बैटरी की वजह से स्लो हो रहा है आपका लैपटॉप? इन गलतियों से है बचने की जरूरत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लैपटॉप की धीमी गति के लिए बैटरी भी जिम्मेदार हो सकती है।

डिफ़ॉल्ट पावर-सेविंग सेटिंग्स को प्रदर्शन हेतु अनुकूलित करें।

भारी काम करते समय लैपटॉप को चार्जिंग पर ही रखें।

सही चार्जर उपयोग करें, नकली चार्जर गति घटाते हैं।

Slow Laptop Fix: लैपटॉप की स्पीड स्लो होने पर ज्यादातर लोगों का ध्यान स्टोरेज ड्राइव, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की किसी गड़बड़ी की तरफ ही जाता है. कई बार इनकी वजह से लैपटॉप की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, लेकिन हर बार इन्हें ही दोष देना ठीक नहीं होता. बैटरी भी लैपटॉप की स्पीड स्लो कर सकती है और इस तरफ कम ही लोगों का ध्यान जाता है. आज हम बताने जा रहे हैं कि बैटरी से जुड़ी कौन-सी गलतियों के कारण आपका लैपटॉप आसान काम करने में भी लंबा समय लगा सकता है.

बैटरी से कैसे पड़ता है परफॉर्मेंस पर असर?

मॉडर्न लैपटॉप को परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाता है. कई बार नए लैपटॉप की डिफॉल्ट सेटिंग पावर सेविंग के हिसाब से सेट की हुई होती है. इसलिए आपको परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी नजर आ सकती है. अच्छी बात यह है कि आप इन सेटिंग्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं.

परफॉर्मेंस के लिए सेटिंग ऑप्टिमाइज न करना

अगर आपको तेज स्पीड और शानदार परफॉर्मेंस चाहिए तो सेटिंग को परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज कर लें. विंडोज में बाई डिफॉल्ट बैंलेंस्ड पावर मोड एक्टिव होता है. इसका मतलब है कि जब आप हैवी टास्क करते हैं तो यह CPU की क्लॉक स्पीड बढ़ा देता है और जब कोई लाइट काम होता है तो यह पावर सेविंग को मैक्सिमाइज कर देता है. लेकिन क्लॉक स्पीड सेट करने में अगर थोड़ा-सा भी टाइम लग जाए तो यह लैपटॉप की स्पीड को धीमा कर कर सकता है. इससे बचने के लिए आप विंडोज सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं.

हाई-एंड टास्क के दौरान लैपटॉप को चार्जिंग पर न रखना

अगर आप लैपटॉप पर वीडियो एडिटिंग या गेमिंग जैसा हाई-एंड टास्क कर रहे हैं तो इसे प्लग-इन रखना चाहिए. इससे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है और लैपटॉप एकदम स्मूद तरीके से काम करता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्जिंग पर होने के कारण लैपटॉप का कंपोनेंट पूरी पावर के साथ काम करता है. चार्जिंग से हटने के बाद बैटरी बचाने के लिए सिस्टम कई चीजों को स्लो कर देता है.

खराब चार्जर यूज करना

अगर आप लैपटॉप से एकदम फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो सही चार्जर यूज करना बहुत जरूरी है. नकली या खराब क्वालिटी वाला चार्जर पर्याप्त पावर सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिससे सिस्टम पूरी एनर्जी से काम नहीं कर सकेगा और आपको स्पीड में फर्क नजर आएगा. इसके अलावा खराब चार्जर से चचार्जिंग स्लो हो जाती है, जो बैटरी को भी खराब सकती है.

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