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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या बैटरी की वजह से स्लो हो रहा है आपका लैपटॉप? इन गलतियों से है बचने की जरूरत

क्या बैटरी की वजह से स्लो हो रहा है आपका लैपटॉप? इन गलतियों से है बचने की जरूरत

Slow Laptop Fix: लैपटॉप की स्पीड स्लो होने पर बैटरी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन यह भी एक बड़ा कारण होती है. बैटरी से जुड़ीं कुछ गलतियां परफॉर्मेंस पर असर डालती हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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  • लैपटॉप की धीमी गति के लिए बैटरी भी जिम्मेदार हो सकती है।
  • डिफ़ॉल्ट पावर-सेविंग सेटिंग्स को प्रदर्शन हेतु अनुकूलित करें।
  • भारी काम करते समय लैपटॉप को चार्जिंग पर ही रखें।
  • सही चार्जर उपयोग करें, नकली चार्जर गति घटाते हैं।

Slow Laptop Fix: लैपटॉप की स्पीड स्लो होने पर ज्यादातर लोगों का ध्यान स्टोरेज ड्राइव, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की किसी गड़बड़ी की तरफ ही जाता है. कई बार इनकी वजह से लैपटॉप की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, लेकिन हर बार इन्हें ही दोष देना ठीक नहीं होता. बैटरी भी लैपटॉप की स्पीड स्लो कर सकती है और इस तरफ कम ही लोगों का ध्यान जाता है. आज हम बताने जा रहे हैं कि बैटरी से जुड़ी कौन-सी गलतियों के कारण आपका लैपटॉप आसान काम करने में भी लंबा समय लगा सकता है.

बैटरी से कैसे पड़ता है परफॉर्मेंस पर असर?

मॉडर्न लैपटॉप को परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ में बैलेंस बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाता है. कई बार नए लैपटॉप की डिफॉल्ट सेटिंग पावर सेविंग के हिसाब से सेट की हुई होती है. इसलिए आपको परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी नजर आ सकती है. अच्छी बात यह है कि आप इन सेटिंग्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं.

परफॉर्मेंस के लिए सेटिंग ऑप्टिमाइज न करना

अगर आपको तेज स्पीड और शानदार परफॉर्मेंस चाहिए तो सेटिंग को परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज कर लें. विंडोज में बाई डिफॉल्ट बैंलेंस्ड पावर मोड एक्टिव होता है. इसका मतलब है कि जब आप हैवी टास्क करते हैं तो यह CPU की क्लॉक स्पीड बढ़ा देता है और जब कोई लाइट काम होता है तो यह पावर सेविंग को मैक्सिमाइज कर देता है. लेकिन क्लॉक स्पीड सेट करने में अगर थोड़ा-सा भी टाइम लग जाए तो यह लैपटॉप की स्पीड को धीमा कर कर सकता है. इससे बचने के लिए आप विंडोज सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं.

हाई-एंड टास्क के दौरान लैपटॉप को चार्जिंग पर न रखना

अगर आप लैपटॉप पर वीडियो एडिटिंग या गेमिंग जैसा हाई-एंड टास्क कर रहे हैं तो इसे प्लग-इन रखना चाहिए. इससे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है और लैपटॉप एकदम स्मूद तरीके से काम करता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्जिंग पर होने के कारण लैपटॉप का कंपोनेंट पूरी पावर के साथ काम करता है. चार्जिंग से हटने के बाद बैटरी बचाने के लिए सिस्टम कई चीजों को स्लो कर देता है.

खराब चार्जर यूज करना

अगर आप लैपटॉप से एकदम फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो सही चार्जर यूज करना बहुत जरूरी है. नकली या खराब क्वालिटी वाला चार्जर पर्याप्त पावर सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिससे सिस्टम पूरी एनर्जी से काम नहीं कर सकेगा और आपको स्पीड में फर्क नजर आएगा. इसके अलावा खराब चार्जर से चचार्जिंग स्लो हो जाती है, जो बैटरी को भी खराब सकती है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 11 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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Laptop Tips And Tricks TECH NEWS
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