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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHybrid Solar System क्या होता है और क्या हैं इसके फायदे-नुकसान? यहां जान लें सारी बातें

Hybrid Solar System क्या होता है और क्या हैं इसके फायदे-नुकसान? यहां जान लें सारी बातें

Hybrid Solar System: इस सोलर एनर्जी सिस्टम में ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड दोनों के फायदे मिल जाते हैं, जिस कारण यह कई लोगों की पहली पसंद है, लेकिन इसकी लागत ज्यादा है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 11 Jun 2026 03:56 PM (IST)
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  • हाइब्रिड सोलर ग्रिड और बैटरी से जुड़कर चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति करता है।
  • यह सिस्टम बिजली बिल बचाता, पावर बैकअप देता और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है।
  • मुख्य नुकसान अधिक लागत, बार-बार बैटरी बदलना और जटिल इंस्टॉलेशन हैं।

Hybrid Solar System: अगर आप बिजली बिल की टेंशन के साथ-साथ पावर कट के झंझट से भी मुक्ति चाहते हैं तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम आपके लिए सही ऑप्शन है. इसमें ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड दोनों ही सिस्टम वाली खूबियां मिल जाती हैं, जो इसे एक परफेक्ट एनर्जी सॉल्यूशन बनाती है. इसलिए अगर आप सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तो इस ऑप्शन के बारे में जरूर जान लें. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि Hybrid Solar System क्या होता है और इसके फायदे-नुकसान क्या हैं.

क्या होता है Hybrid Solar System?

यह एक ऐसा सोलर एनर्जी सिस्टम होता है, जो लिथियम बैटरी बैंक और पावर ग्रिड दोनों से कनेक्ट होता है. दिन में यह सनलाइट की मदद से बिजली जनरेट कर एनर्जी जरूरतों को पूरा करता है और साथ में बैटरियों को भी चार्ज करता है, जो रात में यूज हो सकती हैं. अगर इसके बाद एक्सेस एनर्जी बचती है तो इसे ग्रिड में सप्लाई किया जा सकता है. इसके लिए सोलर पैनल के साथ-साथ हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, बैटरी बैंक, ग्रिड कनेक्शन और नेट मीटर की जरूरत है. बाकी सिस्टम की तरह यह भी आसानी से 25-30 साल तक चल सकता है. 

Hybrid Solar System के फायदे क्या हैं?

पावर बैकअप- पावर कट होने की स्थिति में यह सिस्टम बैकअप की तरह काम करता है. इसमें लगी बैटरियों से जरूरतें पूरी की जा सकती हैं. यह एक तरह से 24 घंटे काम करता है और आपको रात-दिन किसी भी समय बिजली को लेकर टेंशन नहीं रहती.
बिल की बचत- यह सिस्टम बिजली बनाकर ग्रिड में एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसके बदले आपको बिजली यूज करने को मिल जाती है और आपको हजारों रुपये बिल नहीं चुकाना पड़ता. 
क्लीन एनर्जी सोर्स- दूसरे सोलर सिस्टम की तरह इसमें बिजली जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करना पड़ता. यह सनलाइट से बिजली जनरेट करता है, जिसे पर्यावरण पर बुरा असर नहीं पड़ता.

Hybrid Solar System के नुकसान क्या-क्या हैं?

ज्यादा लागत- हाइब्रिड सोलर सिस्टम को लगाने की कॉस्ट बाकी सिस्टम से ज्यादा है. इसकी तुलना में ऑन-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम काफी सस्ता पड़ता है. ज्यादा लागत होने के कारण पेबैक टाइम भी बढ़ जाता है. यानी बिजली बिल की बचत के जरिए इसकी लागत पूरी करने में ज्यादा टाइम लगेगा.
बैटरी रिप्लेसमेंट का झंझट- सोलर पैनल आराम से 20-25 साल तक चल जाते हैं, लेकिन बैटरी लंबे टाइम तक नहीं चलती. इस कारण हर 5-7 साल बाद बैटरी रिप्लेसमेंट का झंझट रहता है, जो लागत को और बढ़ा देता है.
मुश्किल इंस्टॉलेशन और मैंटेनेंस- ऑन-ग्रिड सिस्टम की तुलना में इसकी इंस्टॉलेशन मुश्किल होती है. इसमें ज्यादा वायरिंग और सेटिंग की जरूरत पड़ती है, जिस कारण मैंटेनेंस का झंझट भी बढ़ जाता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 11 Jun 2026 03:56 PM (IST)
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