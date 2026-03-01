हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपुराने लैपटॉप को नया कर देंगे ये सस्ते गैजेट, मिलेगी एकदम चकाचक परफॉर्मेंस

पुराने लैपटॉप को नया कर देंगे ये सस्ते गैजेट, मिलेगी एकदम चकाचक परफॉर्मेंस

कुछ साल यूज के बाद लैपटॉप की परफॉर्मेंस नए जैसी नहीं रहती. इस सिचुएशन में कुछ सस्ते गैजेट का यूज कर आप इसे फिर से नए जैसा बना सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Mar 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अधिकतर लैपटॉप 3-4 साल चलने के बाद पुराने हो जाते हैं, वहीं कुछ की परफॉर्मेंस 5-7 साल खराब होने लगती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लैपटॉप बदलकर नया ले लेना चाहिए. ऐसी सिचुएशन में आप सस्ती कीमत वाले कुछ गैजेट की मदद से अपने पुराने लैपटॉप को एकदम नए जैसा बना सकते हैं. इससे आपको लैपटॉप बदलने की जरूरत भी नहीं रहेगी और परफॉर्मेंस भी एकदम जबरदस्त मिलेगी. आइए जानते हैं कि पुराने लैपटॉप से नए जैसी परफॉर्मेंस लेने के लिए किन गैजेट की जरूरत पड़ेगी.

कूलिंग पैड

पुराने लैपटॉप्स में ओवरहीटिंग की समस्या आना आम बात है. हैवी टास्क और कई बार बेसिक टास्क के दौरान भी लैपटॉप गर्म हो जाते हैं, जिससे पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है. एयरफ्लो वेंट्स के बंद हो जाने और कंप्यूटर फैन के काम न करने पर यह सिचुएशन आती है. इससे बचने के लिए आप कूलिंग पैड का यूज कर सकते हैं. आसानी से मिल जाना कूलिंग पैड आपके लैपटॉप को गर्म होने से बचा लेगा.

एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड

ज्यादा समय तक लैपटॉप यूज करने से कीबोर्ड खराब होने का चांसेस रहते हैं. कई कीज काम करना बंद कर देती हैं और ट्रैकपैड भी खराब हो जाता है. ऐसे में कीबोर्ड को रिप्लेस करना एक महंगा ऑप्शन हो सकता है. इसकी जगह आप एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस यूज कर परेशानी को दूर कर सकते हैं. ऐसे में आप बिना कीबोर्ड रिप्लेस किए सस्ते में इस समस्या से पार पा सकते हैं.

USB हब

8-10 साल पुराने लैपटॉप में ज्यादा USB पोर्ट नहीं होते थे. अगर किसी में ये पोर्ट्स मिल जाएं तो ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड को सपोर्ट नहीं करते. इस कारण एक ही पोर्ट में बार-बार डिवाइसेस को प्लग-इन और प्लग-आउट करना पड़ता है. अगर आप ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो USB हब एक आसान समाधान हो सकता है. USB हब में आप एक साथ कई डिवाइसेस को प्लग-इन कर पाएंगे.

एक्सटर्नल स्टोरेज

पुराने लैपटॉप में स्टोरेज कम आती थी, जिस कारण यह जल्दी फुल हो जाती है. स्टोरेज फुल होने से यह लैपटॉप की स्पीड पर भी असर डालती है. अगर आप भी स्टोरेज की कमी से जूझ रहे हैं तो एक्सटर्नल स्टोरेज आपका काम आसान कर देगी. एक्सटर्नल स्टोरेज में आपको HDD और SSD के तौर पर दो ऑप्शंस मिल जाएंगे. HDD किफायती होती है, जिसमें आप पर्सनल फाइल्स और गेम्स आदि को स्टोर कर सकते हैं, वहीं SSD थोड़ी महंगी होती है, लेकिन यह ज्यादा भरोसेमंद और फास्ट होती है.

ये भी पढ़ें-

क्या पूरी तरह बदल जाएंगे स्मार्टफोन? Honor बना रही है ताश के पत्ते जैसी पतली बैटरी, कैपेसिटी में नहीं होगी कोई कमी

Published at : 01 Mar 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Laptop Tips And Tricks Laptop Tips TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
पुराने लैपटॉप को नया कर देंगे ये सस्ते गैजेट, मिलेगी एकदम चकाचक परफॉर्मेंस
पुराने लैपटॉप को नया कर देंगे ये सस्ते गैजेट, मिलेगी एकदम चकाचक परफॉर्मेंस
टेक्नोलॉजी
Instagram पर 10 करोड़ फॉलोअर्स होने पर कितने पैसे मिलते हैं? जानिए क्या है पूरा जोड़-गणित
Instagram पर 10 करोड़ फॉलोअर्स होने पर कितने पैसे मिलते हैं? जानिए क्या है पूरा जोड़-गणित
टेक्नोलॉजी
क्या पूरी तरह बदल जाएंगे स्मार्टफोन? Honor बना रही है ताश के पत्ते जैसी पतली बैटरी, कैपेसिटी में नहीं होगी कोई कमी
क्या पूरी तरह बदल जाएंगे स्मार्टफोन? Honor बना रही है ताश के पत्ते जैसी पतली बैटरी, कैपेसिटी में नहीं होगी कोई कमी
टेक्नोलॉजी
OnePlus से लेकर Motorola तक! ये हैं 30 हजार रुपये की रेंज में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन, अभी देखें पूरी लिस्ट
OnePlus से लेकर Motorola तक! ये हैं 30 हजार रुपये की रेंज में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन, अभी देखें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: ईरान में खामेनेई की मौत पर जश्न ! | Khamenei | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: Khamenei की मौत के बाद Dubai में ईरानी सेना ने दागी मिसाइलें | Netanyahu
US-Israel Iran War:खामेनेई की मौत के बाद Donlad Trump की पहली प्रतिक्रिया | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: 'शुक्रिया ट्रंप', Khamenei की मौत पर Reza Pahlavi का बयान | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर फिर किया हमला | Netanyahu | ALi Khamenei | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 17 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 17 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का इतने परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का इतने परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
Dubai Missile Attack: अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
यूटिलिटी
ईरान-इजरायल या मिडिल ईस्ट में फंसा है कोई अपना, इन नंबरों पर फोन कर पहुंचा सकते हैं मदद
ईरान-इजरायल या मिडिल ईस्ट में फंसा है कोई अपना, इन नंबरों पर फोन कर पहुंचा सकते हैं मदद
हेल्थ
Kidney Damage Causes: किडनी का 'साइलेंट किलर', सिर्फ शुगर-बीपी नहीं, ये छिपी हुई आदतें भी कर रहीं किडनी को डैमेज
किडनी का 'साइलेंट किलर', सिर्फ शुगर-बीपी नहीं, ये छिपी हुई आदतें भी कर रहीं किडनी को डैमेज
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget