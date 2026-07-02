Siri या Alexa... किस AI Voice Assistant ने दुनिया में पहले मारी एंट्री, कौन है यूजर्स की पसंद?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिरी अक्टूबर 2011 में आईफोन 4एस के साथ लॉन्च हुई।

एलेक्सा नवंबर 2014 में अमेज़न इको के साथ बाज़ार में आई।

सिरी ऐप्पल इकोसिस्टम के लिए, एलेक्सा स्मार्ट होम डिवाइस हेतु बनी।

Siri Vs Alexa AI Voice Assistant: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से ही लोगों के काम करने का तरीका काफी बदल चुका है. अब ज्यादातर जगहों पर लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. बता दें कि एआई टूल्स को स्मार्टफोन में पेश करने से ही लोग इन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं. इसी कड़ी में बता दें कि डिवाइस में एआई वॉयस असिस्टेंट लोगों को खूब पसंद आता है. इनमें दो नाम सबसे पहले आते हैं Siri और Alexa. लेकिन ज्यादातर लोगों को आज भी नहीं पता है कि दोनों में से किसने सबसे पहले एंट्री मारी थी.

किसने मारी थी सबसे पहले एंट्री?

जानकारी के अनुसार, Apple का Siri दुनिया के पहले बड़े लेवल पर फेमश AI Voice Assistants में शामिल है. Siri को कंपनी ने अक्टूबर 2011 में iPhone 4S के साथ पेश किया था. उस समय ये एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसने लोगों को पहली बार अपने स्मार्टफोन से बात करके काम करवाने का अनुभव दिया.

वहीं Amazon Alexa की शुरुआत नवंबर 2014 में Amazon Echo स्मार्ट स्पीकर के साथ हुई. यानी Siri, Alexa से करीब तीन साल पहले बाजार में आ चुकी थी.

दोनों एआई वॉयस असिस्टेंट में क्या है फर्क?

जानकारी के लिए बता दें कि Siri Apple के iPhone, iPad, Mac, Apple Watch और HomePod जैसे डिवाइस के लिए तैयार किया गया है. ये Apple के इकोसिस्टम के साथ बेहतरीन तरीके से काम करती है.

वहीं, दूसरी ओर, Alexa को स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया है. ये हजारों स्मार्ट गैजेट्स, स्मार्ट बल्ब, कैमरा, टीवी और अन्य IoT डिवाइस के साथ आसानी से काम कर सकती है. इसी वजह से स्मार्ट होम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के को Alexa बहुत पसंद आता है.

कौन है यूजर्स की पहली?

यूजर्स की पसंद की बात करें तो ये पूरी तरह से यूजर कौन सा डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसपर निर्भर करता है. अगर आपके पास iPhone, iPad या Mac है तो Siri आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प होता है. वहीं, अगर आपके घर में कई स्मार्ट डिवाइस मौजूद हैं और आप उन्हें अपनी आवाज से कंट्रोल करना चाहते हैं तो Alexa सबसे बेहतर ऑप्शन साबित होता है. इसका मतलब साफ ही कि दोनों Voice Assistant अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. इसीलिए जैसे यूजर्स की जरुरत होती है वो वैसे ही एआई वॉयस असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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