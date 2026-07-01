हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या आप भी Google पर सर्च करते हैं फोटो और ऑडियो? आपकी प्राइवेसी पर है खतरा, जानें पूरा मामला

क्या आप भी Google पर सर्च करते हैं फोटो और ऑडियो? आपकी प्राइवेसी पर है खतरा, जानें पूरा मामला

Google Privacy: गूगल जो भी फाइलें सेव करता है उनका इस्तेमाल यूजर अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है. इ

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Google अब उपयोगकर्ताओं के मीडिया अपलोड सहेज रहा है।
  • यह सुविधा AI सुधार हेतु, पर निजता पर खतरा।
  • गूगल लेंस समेत कई सेवाओं का डेटा रिकॉर्ड होता है।
  • उपयोगकर्ता 'मैनेज सेटिंग्स' से इस सुविधा को बंद कर सकते हैं।

Google Privacy: आज के समय में लोगों की प्राइवेसी सबसे बड़ी चिंता बन चुका है. लोग आज जो कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं तो वो सारी जानकारी आपकी गूगल स्टोर कर रहा है. गगूल ने यूजर्स को गूगल लेंस का फीचर दिया है जिसकी मदद से कोई भी यूजर किसी फोटो या ऑडियो को अपलोड करते हैं तो गूगल उससे रिलीटेड सभी जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराता है.

लेकिन अब Google ने अपने Search सिस्टम में एक ऐसा फीचर शामिल किया है जिसके तहत कुछ स्थिति में यूजर्स जो भी फोटो, ऑडियो या दूसरी फाइलें अपलोड करते हैं तो वहीं सभी चीजें सेव हो जाती हैं. कंपनी का मानना है कि ये सर्विस कंपनी की एआई टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में मदद करती है. लेकिन ये फीचर कई यूजर्स के लिए प्राइवेसी का खतरा बन सकती है.

इन फाइलों का क्या करता है गूगल

कंपनी के अनुसार, गूगल जो भी फाइलें सेव करता है उनका इस्तेमाल यूजर अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है. इसके अलावा ये डेटा एआई को ट्रेन करने के लिए भी किया जा सकता है जिसकी मदद से एआई पहले से ज्यादा स्मार्ट और बेहतर बन सके. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा चार साल तक ही सेव की जा सकती हैं. हालांकि, गूगल का कहना है कि यूजर कभी भी इस फीचर को बंद भी कर सकता है.

इन Google सर्विसेज का डेटा हो सकता है सेव?

जानकारी के अनुसार, Google के नए Search Services History फीचर के तहत कई सर्विसेज में इस्तेमाल की गई मीडिया फाइलें रिकॉर्ड की जा सकती हैं. इनमें Google Search, Google Lens, Search Live, Google Shopping, Google Maps, Google Translate, Google News और Google Flights भी शामिल हैं. अगर आप भी इन प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी फोटो, ऑडियो या दूसरी फाइलें सर्च करते हैं तो आपका डेटा सर्च हिस्ट्री में सेव हो सकता है.

कैसे बंद करें गगूल का ये फीचर

अगर आपके Android फोन पर Google की ओर से इस फीचर से जुड़ा नोटिफिकेशन दिखाई देता है तो आप उसे आसानी से बंद कर सकते हैं.

  • सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिखाई देने वाले Manage Settings ऑप्शन पर टैप करें.
  • इसके बाद नीचे तक स्क्रॉल करें.
  • अब वहां Disable का ऑप्शन चुनकर मीडिया सेव करने के फीचर को बंद कर सकते हैं.

क्यों जरूरी है प्राइवेसी

जानकारी के लिए बता दें कि आज के समय में AI बेस्ड सर्विस काफी तेजी से बढ़ रही हैं. इसके साथ ही यूजर्स का डेटा भी अब पहले से ज्यादा जरूरी बन चुका है. ऐसे में समय-समय पर Google Account की प्राइवेसी सेटिंग्स और एक्टिविटी हिस्ट्री को चेक करते रहना चाहिए. यहां से आप आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी जानकारी आपके अकाउंट में सेव हो रही है और कौन सी जानकारी नहीं सेव हो रही है.

यह भी पढ़ें:

इंसानों की जगह काम करेगा रोबोट? इस कंपनी ने पेश किया सबसे एडवांस Humanoid Robot, जानें क्या-क्या कर सकता है

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Google Lens Google Search Google TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या आप भी Google पर सर्च करते हैं फोटो और ऑडियो? आपकी प्राइवेसी पर है खतरा, जानें पूरा मामला
क्या आप भी Google पर सर्च करते हैं फोटो और ऑडियो? आपकी प्राइवेसी पर है खतरा, जानें पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
क्या आपके व्हाट्सऐप पर नहीं दिख यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन? यह तरीका आएगा काम
क्या आपके व्हाट्सऐप पर नहीं दिख यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन? यह तरीका आएगा काम
टेक्नोलॉजी
चौंकाने वाला खुलासा! सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए बने आधे से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स नहीं कर रहे काम
चौंकाने वाला खुलासा! सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए बने आधे से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स नहीं कर रहे काम
टेक्नोलॉजी
ऐप्पल का पहला फोल्डबेल आईफोन कब होगा लॉन्च? सामने आ गई तारीख
ऐप्पल का पहला फोल्डबेल आईफोन कब होगा लॉन्च? सामने आ गई तारीख
Advertisement

वीडियोज

देशभर में मानसून का तांडव, कई शहर जलमग्न
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, 27 मई को क्या हुआ था?
Champat Rai का बड़ा खुलासा
Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Akhilesh Yadav का 53वां जन्मदिन आज, SP कार्यकर्ताओं ने ऐसे मनाया जश्न
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
‘वैभव सूर्यवंशी को घर पर रहकर परीक्षा देनी चाहिए और गली क्रिकेट खेलना चाहिए’, इस महान खिलाड़ी का बयान वायरल
‘वैभव सूर्यवंशी को घर पर रहकर परीक्षा देनी चाहिए और गली क्रिकेट खेलना चाहिए’, इस महान खिलाड़ी का बयान वायरल
इंडिया
Venezuela Indian Sailor Death : वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
ट्रेंडिंग
Mango Juice Viral Video : मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल
मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल
Home Tips
Sink Trap Leak: किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget