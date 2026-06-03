Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खरीदें BEE स्टार रेटिंग और ISEER स्कोर देखकर, बजट अनुसार।

Single Vs Dual Inverter AC: भीषण गर्मी के दौर में एयर कंडीशनर अब सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि घरों की एक अहम जरूरत बन चुका है. बढ़ती मांग के साथ कंपनियां भी नई-नई तकनीकों वाले AC बाजार में उतार रही हैं. इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चा सिंगल इन्वर्टर और ड्यूल इन्वर्टर AC की होती है. कई लोग ड्यूल इन्वर्टर को सबसे बेहतर बताते हैं जबकि कुछ के अनुसार सिंगल इन्वर्टर भी पर्याप्त है. ऐसे में नया AC खरीदने से पहले इन दोनों तकनीकों के बीच का अंतर समझना जरूरी हो जाता है.

सिंगल इन्वर्टर AC कैसे काम करता है

सिंगल इन्वर्टर AC में एक कंप्रेसर मोटर होती है जो कमरे के तापमान के अनुसार अपनी स्पीड को कंट्रोल करती रहती है. जब कमरे का तापमान तय स्तर तक पहुंच जाता है तो कंप्रेसर की स्पीड कम हो जाती है और जरूरत पड़ने पर फिर बढ़ जाती है. इस तकनीक की वजह से AC बार-बार बंद और चालू नहीं होता जिससे बिजली की खपत कम होती है और कमरे का तापमान भी संतुलित बना रहता है. यही कारण है कि यह पारंपरिक नॉन-इन्वर्टर AC की तुलना में अधिक ऊर्जा-कुशल माना जाता है.

ड्यूल इन्वर्टर AC क्यों माना जाता है एडवांस?

ड्यूल इन्वर्टर AC में दो रोटरी सिस्टम या दोहरे मैकेनिज्म वाला कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है. इससे कंप्रेसर पर पड़ने वाला दबाव संतुलित रहता है और मशीन अधिक स्मूद तरीके से काम करती है. यह तकनीक कमरे को कम समय में ठंडा करने में सक्षम होती है और तापमान को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखती है. खासतौर पर रात के समय इसका फायदा महसूस होता है क्योंकि तापमान में बार-बार बदलाव नहीं होता और लगातार आरामदायक माहौल बना रहता है.

बिजली बचाने में कौन आगे है?

ऊर्जा दक्षता के मामले में ड्यूल इन्वर्टर AC को थोड़ा बेहतर माना जाता है. इसका कंप्रेसर बेहद कम स्पीड पर भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है जिससे बिजली की खपत कम होती है. यदि घर में AC का इस्तेमाल रोजाना कई घंटों तक या पूरी रात किया जाता है तो ड्यूल इन्वर्टर मॉडल लंबे समय में बिजली बिल कम करने में मदद कर सकता है. हालांकि, जिन लोगों का इस्तेमाल सीमित है और AC केवल कुछ घंटों के लिए चलता है उनके लिए सिंगल इन्वर्टर AC भी पर्याप्त और किफायती विकल्प साबित हो सकता है.

कूलिंग और शोर के मामले में अंतर

ड्यूल इन्वर्टर AC की सबसे बड़ी खासियत इसकी शांत कार्यप्रणाली है. इसका कंप्रेसर और आउटडोर यूनिट कम कंपन पैदा करते हैं जिससे शोर भी कम सुनाई देता है. साथ ही यह तेजी से कूलिंग देने में सक्षम होता है. दूसरी ओर, सिंगल इन्वर्टर AC भी अच्छी कूलिंग देता है लेकिन ड्यूल इन्वर्टर जैसी स्मूद और साइलेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता.

कौन-सा AC खरीदना रहेगा सही?

अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप AC का इस्तेमाल नियमित रूप से लंबे समय तक करते हैं तो ड्यूल इन्वर्टर AC बेहतर निवेश साबित हो सकता है. वहीं, यदि आपका बजट सीमित है और इस्तेमाल भी कम है तो सिंगल इन्वर्टर AC आपकी जरूरतों को अच्छी तरह पूरा कर सकता है.

खरीदने से पहले इन बातों पर जरूर दें ध्यान

सिर्फ इन्वर्टर तकनीक देखकर AC चुनना सही फैसला नहीं होगा. खरीदारी से पहले BEE स्टार रेटिंग और ISEER स्कोर जरूर जांचें. कई बार बेहतर स्टार रेटिंग वाला सिंगल इन्वर्टर AC, कम रेटिंग वाले ड्यूल इन्वर्टर मॉडल से भी अधिक बिजली बचा सकता है. इसलिए सही चुनाव वही होगा जो आपके इस्तेमाल, बजट और बिजली बचत की जरूरतों के अनुरूप हो.

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