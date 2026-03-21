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Google New Feature: Google एक बार फिर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में दिख रहा है. Sundar Pichai की अगुवाई वाली यह कंपनी पहले ही अपने Discover प्लेटफॉर्म के एल्गोरिद्म में कई बदलाव कर चुकी है और अब खबर है कि सर्च में दिखने वाली न्यूज हेडलाइंस को भी नए तरीके से पेश किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिसमें असली हेडलाइन की जगह AI से तैयार की गई नई हेडलाइन दिखाई जा सकती है.

AI लिखेगा नई हेडलाइन?

रिपोर्ट के अनुसार, Google अब सिर्फ वेबसाइट की ओरिजिनल हेडलाइन दिखाने तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि उसे बदलकर छोटा या अलग अंदाज़ में पेश करने का प्रयोग कर रहा है. The Verge की रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ मामलों में असली हेडलाइन को बदलकर नई लाइन दिखाई गई जो लेखक द्वारा लिखी ही नहीं गई थी.

क्यों उठ रहे हैं सवाल?

हेडलाइंस किसी भी खबर का सबसे अहम हिस्सा होती हैं क्योंकि वे पूरी कहानी का सार और उसका टोन तय करती हैं. ऐसे में अगर इन्हें बदल दिया जाए तो खबर का मतलब भी बदल सकता है. रिपोर्ट में एक उदाहरण दिया गया, जहां एक लंबी और स्पष्ट हेडलाइन को घटाकर सिर्फ पांच शब्दों में बदल दिया गया. इससे ऐसा लगा जैसे लेख किसी टूल को सपोर्ट कर रहा हो, जबकि असल में ऐसा नहीं था.

यूजर्स के लिए बेहतर या भ्रामक?

Google का कहना है कि यह सिर्फ एक सीमित टेस्ट है जिसका मकसद यूजर्स को ज्यादा प्रासंगिक और आसान हेडलाइन दिखाना है. कंपनी पहले भी छोटे बदलाव करती रही है लेकिन इस बार AI का इस्तेमाल इसे ज्यादा बड़ा बदलाव बना सकता है.

मीडिया इंडस्ट्री के लिए नई चुनौती

फिलहाल यह बदलाव पूरी तरह लागू नहीं हुआ है लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह न्यूज वेबसाइट्स के लिए बड़ा असर डाल सकता है. इससे यह सवाल भी उठता है कि ऑनलाइन कंटेंट पर आखिर कंट्रोल किसका रहेगा पब्लिशर का या प्लेटफॉर्म का. अगर Google इस फीचर को पूरी तरह लागू करता है तो यह सिर्फ हेडलाइन ही नहीं बल्कि खबरों के पेश होने के तरीके को भी बदल सकता है.

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