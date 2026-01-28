गावों के लिए आ गया नया AI Chatbot! जानिए अब कैसे बदलेगा ग्रामीण इलाकों के काम करने का तरीका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगावों के लिए आ गया नया AI Chatbot! जानिए अब कैसे बदलेगा ग्रामीण इलाकों के काम करने का तरीका

PANCHAM AI: ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Jan 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

PANCHAM AI: ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. पंचायती राज मंत्रालय जल्द ही PANCHAM नाम का एक डिजिटल चैटबॉट शुरू करने वाला है जिसे खास तौर पर गांवों की पंचायतों के लिए तैयार किया गया है. यह चैटबॉट WhatsApp के जरिए काम करेगा और पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं, जरूरी डेटा और ताज़ा अपडेट्स से सीधे जोड़ेगा. इसका मकसद जमीनी स्तर पर फैसले लेने की प्रक्रिया को आसान और ज्यादा प्रभावी बनाना है.

आखिर PANCHAM है क्या

PANCHAM दरअसल एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पंचायत स्तर पर जानकारी की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है. पंचायती राज मंत्रालय ने इसे इसलिए विकसित किया है ताकि सरपंचों और पंचायत से जुड़े अधिकारियों को जरूरी जानकारी के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े. तकनीक अब गांवों तक तेजी से पहुंच रही है और PANCHAM उसी बदलाव का हिस्सा है जो रोजमर्रा के पंचायत कार्यों को आसान बनाने में मदद करेगा.

किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

इस पहल से देशभर के 30 लाख से ज्यादा चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि और कर्मचारी लाभ उठा सकेंगे. सरपंच, वार्ड सदस्य और पंचायत स्टाफ को अब सरकारी योजनाओं और नीतियों से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए अलग-अलग स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. पहली बार पंचायतों के लिए एक ऐसा डिजिटल टूल लाया जा रहा है जो उन्हें सीधे सरकारी सिस्टम और निर्णय लेने वाली संस्थाओं से जोड़ता है.

WhatsApp से होगा सीधा कनेक्शन

PANCHAM को इस्तेमाल करना बेहद आसान रखा गया है. पंचायत प्रतिनिधियों को किसी खास तकनीकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी. जिनका मोबाइल नंबर e-Gram Swaraj पोर्टल से जुड़ा है, वे बस एक QR कोड स्कैन करके चैटबॉट से जुड़ सकते हैं. इसके बाद यह चैटबॉट योजनाओं की जानकारी, जरूरी गाइडेंस और पंचायत से जुड़े सवालों के जवाब सीधे WhatsApp पर देने लगेगा.

22 भारतीय भाषाओं में मिलेगी जानकारी

इस चैटबॉट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. यानी देश के अलग-अलग राज्यों के पंचायत प्रतिनिधि अपनी स्थानीय भाषा में जानकारी समझ और इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे भाषा की वजह से आने वाली दिक्कतें काफी हद तक खत्म हो जाएंगी.

फीडबैक और समस्याएं भी सीधे पहुंचेंगी मंत्रालय तक

PANCHAM सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं है. इसके जरिए पंचायत अधिकारी अपनी राय दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और गांवों से जुड़ी समस्याओं को सीधे मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं. इससे जमीनी स्तर से मिलने वाला इनपुट मजबूत होगा और फैसले ज्यादा तेजी और समझदारी से लिए जा सकेंगे.

रियल-टाइम अपडेट से होगा बेहतर प्रशासन

इस चैटबॉट के माध्यम से सरकार पंचायत प्रतिनिधियों तक जरूरी एडवाइजरी, अहम सूचनाएं और तुरंत अपडेट भेज सकेगी. इससे आपात हालात में भी जानकारी तेजी से पहुंचेगी और गांवों में शासन व्यवस्था पहले से ज्यादा सशक्त और डिजिटल बन सकेगी.

Published at : 28 Jan 2026 08:16 AM (IST)
