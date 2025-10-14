WhatsApp पर भी मिलता है स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन, कैसे करें इस्तेमाल?

अगर आपको अपने किसी परिचित व्यक्ति के साथ स्क्रीन शेयर करनी है तो एनीडेस्क या गूगल मीट जैसी ऐप्स की जरूरत नहीं है. आप व्हाट्सऐप के जरिए भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. मेटा के मालिकाना हक वाली इस ऐप में काफी समय से यह फीचर मिल रहा है. व्हाट्सऐप के जरिए स्क्रीन शेयर कर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही दूसरे लोगों को प्रेजेंटेशन और कंटेट आदि दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं कि व्हाट्सऐप से स्क्रीन शेयर कैसे की जा सकती है.

पहले करनी होगी वीडियो कॉल

स्क्रीन शेयर करने के लिए पहले आपको वीडियो कॉल करनी होगी. ऑडियो कॉल के जरिए स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो सकती. इसके बाद वीडियो कंट्रोल सेक्शन में तीन डॉट पर टैप करें. यहां आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करते ही एक प्रॉम्प्ट आएगा, जिससे यह पता चलेगा कि आप व्हाट्सऐप पर रिकॉर्डिंग करने वाले हैं. आगे चलकर आपको कोई ऐप या पूरी स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा. काम पूरा होने के बाद आप स्टॉप शेयरिंग बटन पर टैप कर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं.

स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड से रहें सुरक्षित

व्हाट्सऐप पर स्क्रीन शेयरिंग का फीचर बड़े काम का है, लेकिन साइबर अपराधी इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं. वो इस फीचर के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर स्कैम कर रहे हैं. इसमें वो बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और लोगों को बातों में उलझाकर उनसे स्क्रीन शेयर करने की कहते हैं. जब कोई व्यक्ति अपनी स्क्रीन शेयर कर देता है तो स्कैमर्स बैंक डिटेल, OTP और पर्सनल मैसेज आदि देख लेते हैं. इन डिटेल्स की मदद से वो लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगाकर पैसे उड़ा सकते हैं.

ऐसे फ्रॉड से कैसे बचें?

इस प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ स्क्रीन शेयर न करें. कोई भी बैंक अधिकारी या सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल कर स्क्रीन शेयर करने के लिए नहीं कहेगा. साथ ही किसी भी संदिग्ध या अनजान व्यक्ति से आए लिंक पर क्लिक कर कोई ऐप डाउनलोड न करें.

ये भी पढ़ें-

विंडोज 10 यूजर्स सावधान! आज से सपोर्ट बंद कर देगी माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज 11 में ऐसे करें अपग्रेड