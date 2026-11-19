अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व और चीन में मिले भव्य स्वागत की जमकर तारीफ की है. उन्होंने वाशिंगटन और बीजिंग के रिश्तों को शानदार बताते हुए कहा कि चीन के साथ उनका संबंध आपसी सम्मान पर आधारित है. ट्रंप ने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान यह बात कही. इस बीच, सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को लेकर भी उन्होंने उत्साह जताया.

ट्रंप ने जिनपिंग और उनकी पत्नी का जताया आभार

शेनझेन में एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की प्रथम महिला पेंग लियुआन का मेहमाननवाजी के लिए आभार जताया. उन्होंने चीन में अपने स्वागत और वहां की गई व्यवस्थाओं को अविश्वसनीय बताया.

ट्रंप ने जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा, "आपने शानदार काम किया है और आप एक अद्भुत नेता हैं." उन्होंने कहा, "मैं राष्ट्रपति शी और मैडम पेंग को उनके शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. पिछली रात अविश्वसनीय थी."

'चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते शानदार'

फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में भी ट्रंप ने जिनपिंग के साथ अपने रिश्तों को मजबूत और आपसी सम्मान पर आधारित बताया. उन्होंने कहा, "चीन के साथ मेरा रिश्ता शानदार है. यह सम्मान पर आधारित रिश्ता है. आपने पिछली रात की बैठने की व्यवस्था और कल हुए स्वागत को देखा. चीन के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. यह हमारे लिए बड़ी जीत है."

ट्रंप ने प्रतिभाशाली लोगों और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, "हमें अपने प्रतिभाशाली लोगों का ख्याल रखना होगा. ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं."

जिनपिंग और पुतिन के साथ ऐतिहासिक बैठक की तैयारी

ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी चल रही है. ट्रंप ने इसे तीनों बड़ी शक्तियों के बीच सहयोग की संभावनाएं तलाशने का अवसर बताया.

उन्होंने कहा, "चीन में आज बाद में राष्ट्रपति शी और राष्ट्रपति पुतिन के साथ ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक को लेकर मैं उत्साहित हूं. इसमें हम तीनों देशों के लिए सहयोग के और अवसरों पर चर्चा करेंगे. हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं."

प्रस्तावित बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण, ईरान से जुड़ा संघर्ष, वैश्विक व्यापार और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

ट्रंप के पहुंचने से पहले जिनपिंग और पुतिन की द्विपक्षीय बातचीत

ट्रंप के चीन पहुंचने से पहले शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने शेनझेन में द्विपक्षीय बातचीत की. इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस और चीन के संबंधों को और मजबूत करने तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई.

शी जिनपिंग ने चीन और रूस के संबंधों को मजबूत बताते हुए कहा कि ये रिश्ते आंधी और बारिश के बीच भी पहाड़ की तरह अडिग हैं. वहीं, पुतिन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हालात चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद दोनों देशों के बीच राजनीतिक सहयोग रचनात्मक बना हुआ है.

न्यू स्टार्ट संधि खत्म होने के बाद परमाणु हथियारों पर चर्चा अहम

यह त्रिपक्षीय बैठक अंतरराष्ट्रीय हथियार नियंत्रण के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है. इस साल की शुरुआत में अमेरिका और रूस के बीच हुई न्यू स्टार्ट संधि की अवधि समाप्त हो गई थी. इसके बाद वाशिंगटन ने परमाणु हथियारों में कटौती से जुड़ी व्यापक बातचीत में चीन को शामिल करने की कोशिश की है.

हालांकि, चीन अब तक इस तरह की सीधी बातचीत से दूरी बनाता रहा है. उसका तर्क है कि अमेरिका और रूस के पास उसके मुकाबले कहीं बड़े परमाणु हथियारों के भंडार हैं.

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