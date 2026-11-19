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Vivo V80 FE Launch : Vivo अपना नया स्मार्टफोन Vivo V80 FE पेश करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने इस फोन की ग्लोबल लॉन्चिंग को लेकर टीजर जारी कर दिया है. फोन को जल्द ही ग्लोबल मार्केट में उतारा जाएगा. खास बात यह है कि इसमें Zeiss ट्यून कैमरा सिस्टम के साथ 50MP के कैमरे दिए गए हैं. इसके अलावा 7,000mAh की बड़ी बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे. फोन के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आने के बाद इसकी एंट्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है. तो आइए जानते हैं कि Vivo V80 FE कब लॉन्च हो सकता है और इसके खास फीचर्स क्या होंगे.

Vivo V80 FE कब लॉन्च हो सकता है?

Vivo ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए Vivo V80 FE की ग्लोबल लॉन्चिंग का संकेत दिया है, हालांकि कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट और उन देशों के नाम नहीं बताए हैं, जहां इसे पेश किया जाएगा. टीजर में फोन के Zeiss ट्यून रियर कैमरा सिस्टम की झलक दिखाई गई है. यह स्मार्टफोन Sparkling Gold कलर में नजर आया है. इसके बैक पैनल पर फ्लैट डिजाइन और हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है.

इसके खास फीचर्स क्या होंगे?

Vivo V80 FE के सबसे खास फीचर में इसकी 7,000mAh बैटरी शामिल है. कंपनी के मुताबिक, यह एक बार चार्ज करने पर 38 घंटे तक का टॉक टाइम दे सकती है. इसके अलावा 17.6 घंटे तक नेविगेशन और 15.5 घंटे तक रील्स स्क्रॉलिंग का दावा किया गया है. इसमें 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा.

Vivo V80 FE का कैमरा

फोटोग्राफी के लिए Vivo V80 FE में Zeiss ट्यून डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें OIS सपोर्ट वाला 50MP प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/1.88 है. इसके साथ 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा मिलेगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा, जिसका अपर्चर f/2.0 और फील्ड ऑफ व्यू 92 डिग्री है.

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Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर से होगा लैस

परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में 4nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7400 Turbo चिपसेट दिया जाएगा. इसमें चार एफिशिएंसी कोर 2.0GHz और चार परफॉर्मेंस कोर 2.6GHz की अधिकतम क्लॉक स्पीड पर काम करेंगे. फोन में 8GB LPDDR4x रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी. यह डुअल सिम स्मार्टफोन Android 17 पर आधारित OriginOS 7 के साथ आएगा.

120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले

Vivo V80 FE में 6.59 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा. इसका रेजोल्यूशन 1,260 बाय 2,750 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz तक होगा. स्क्रीन में 459ppi पिक्सल डेंसिटी, U9 लाइट-एमिटिंग मटेरियल और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलेगी. इसके साथ 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट भी दिया गया है. फोन को धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग मिली है.

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